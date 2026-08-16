Nashville SC 4-1 Inter Miami: Nashville SC giành chiến thắng Cuộc đối đầu giữa Nashville SC và Inter Miami tại giải MLS trên sân Geodis Park hứa hẹn hấp dẫn khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ thi đấu rất cao.

Nashville SC 4 - 1 Inter Miami Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Nashville SC tiếp đón Inter Miami.

17' A. Najar mở tỷ số cho Nashville SC Phút 17, A. Najar tỏa sáng ghi bàn đưa Nashville SC vươn lên dẫn trước Inter Miami 1-0. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà gia tăng thế chủ động, và nếu giữ tỷ số này, cả Nashville SC lẫn Inter Miami đều sẽ chắc chắn giành vé vào vòng 1/16.

23' L. Messi sút hỏng phạt đền, Inter Miami lỡ cơ hội gỡ hòa Phút 23, Inter Miami đứng trước cơ hội lớn để đưa trận đấu về vạch xuất phát nhưng L. Messi lại thực hiện không thành công quả phạt đền. Việc bỏ lỡ này khiến đội khách tiếp tục bị Nashville SC dẫn 1-0. Dù vậy, nếu giữ tỷ số này, cả hai đội đều chắc chắn nằm trong top 2 bảng đấu và đã giành vé vào vòng 1/16.

33' Inter Miami thay người sớm khi đang bị dẫn 0-1 Phút 33, Inter Miami quyết định đưa ra sự thay đổi nhân sự sớm khi tung M. Falcon vào sân thay thế cho F. Mura . Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm làn gió mới trong lối chơi nhằm nhanh chóng gỡ hòa sau khi để Nashville SC dẫn 1-0.

45+3' T. Segovia san bằng tỷ số 1-1 cho Inter Miami Phút 45+3', T. Segovia tỏa sáng đúng vào những phút bù giờ hiệp một để mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Inter Miami. Nếu giữ nguyên tỷ số này đến khi trận đấu kết thúc, cả Inter Miami lẫn Nashville SC sẽ cùng chính thức giành vé bước tiếp vào vòng 1/16.

45+6' Thẻ vàng cho S. Surridge ở phút 45+6' Ở phút 45+6', S. Surridge bên phía Nashville SC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống va chạm. Trận đấu đang nóng lên ở những phút bù giờ hiệp một khi Inter Miami vừa có bàn gỡ hòa 1-1 trước đó ít phút. Nếu giữ tỷ số này, cả Nashville SC và Inter Miami đều sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' Casemiro nhận thẻ vàng ngay đầu hiệp hai Vừa bước sang hiệp hai ở phút 47, tiền vệ Casemiro bên phía Inter Miami đã phải nhận tấm thẻ vàng từ trọng tài. Khi tỷ số đang là 1-1, pha phạm lỗi này cho thấy sức nóng và sự căng thẳng trên sân Geodis Park vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

49' H. Mukhtar lập công tái lập thế dẫn trước cho Nashville SC Ngay đầu hiệp hai ở phút 49, H. Mukhtar đã dứt điểm chính xác đưa Nashville SC vượt lên dẫn Inter Miami 2-1. Bàn thắng quan trọng này giúp đội chủ nhà tái lập thế dẫn trước, và nếu giữ nguyên tỷ số này cho đến hết trận, cả Nashville SC lẫn Inter Miami sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.

56' S. Surridge nới rộng cách biệt lên 3-1 cho Nashville SC Phút 56, từ đường kiến tạo của C. Espinoza , S. Surridge dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 3-1 cho Nashville SC . Nếu giữ tỷ số này, đội chủ nhà sẽ củng cố ngôi đầu bảng với 40 điểm và chắc chắn cùng Inter Miami giành vé vào vòng 1/16.

59' L. Messi nhận thẻ vàng ở phút 59 Phút 59, L. Messi bên phía Inter Miami phải nhận tấm thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh đội nhà đang bị Nashville SC dẫn 3-1, áp lực tâm lý dâng cao đã khiến siêu sao này không giữ được sự bình tĩnh.

63' H. Mukhtar đào sâu khoảng cách 4-1 cho Nashville SC Phút 63, H. Mukhtar ghi bàn nới rộng cách biệt lên 4-1 cho Nashville SC sau đường kiến tạo của B. Schwake. Nếu giữ tỷ số này, Nashville SC sẽ tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng với 40 điểm và chính thức giành vé vào vòng 1/16.

72' Nashville SC làm mới nhân sự khi đang dẫn 4-1 Phút 72, Nashville SC có sự thay đổi người khi S. Mohammed được tung vào sân để thay thế cho C. Espinoza. Nắm lợi thế dẫn trước 4-1 khá an toàn trước Inter Miami, đội chủ sân Geodis Park bắt đầu có những điều chỉnh nhân sự nhằm duy trì thể lực và thế trận chủ động.

72' Nashville SC rút J. Palacios ra nghỉ ở phút 72 Phút 72, Nashville SC thực hiện sự thay đổi người khi J. Maher vào sân thế chỗ J. Palacios . Đang nắm lợi thế lớn với tỷ số 4-1 trước Inter Miami, đội chủ nhà bắt đầu tính toán điều chỉnh nhân sự để duy trì thế trận an toàn.

72' Nashville SC điều chỉnh nhân sự: A. Muyl thế chỗ E. Saad Phút 72, Nashville SC có sự thay đổi người đầu tiên khi A. Muyl được tung vào sân để thế chỗ E. Saad . Đang nắm lợi thế dẫn cách biệt 4-1, ban huấn luyện đội chủ nhà chủ động đưa ra phương án điều chỉnh nhân sự nhằm duy trì sự chủ động trong thời gian còn lại của trận đấu.

75' Inter Miami thay người: N. Allen vào sân thay S. Reguilon Phút 75, Inter Miami có sự thay đổi nhân sự khi N. Allen vào sân thế chỗ S. Reguilon . Trong bối cảnh đang bị đối thủ dẫn 4-1 tại sân Geodis Park, đội khách hy vọng sự bổ sung này sẽ giúp cải thiện thế trận ở những phút còn lại. Nếu giữ tỷ số này, Inter Miami vẫn xếp thứ 2 và chắc suất vào vòng 1/16.

75' Inter Miami thay người: D. Ruiz thế chỗ I. Fray Phút 75, Inter Miami thực hiện sự thay đổi nhân sự khi D. Ruiz được tung vào sân thay cho I. Fray . Trong bối cảnh đang bị Nashville SC dẫn 4-1, đội khách rất cần làn gió mới ở khoảng thời gian còn lại. Dù vậy, nếu giữ tỷ số này, cả hai đội vẫn chắc suất đi tiếp vào vòng 1/16.

78' Thẻ vàng cho D. Ruiz ở phút 78 Phút 78, D. Ruiz bên phía Inter Miami phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Trong thế bị Nashville SC dẫn trước 4-1, Inter Miami gặp rất nhiều khó khăn và liên tục phải nhận thêm thẻ phạt ở nửa sau hiệp hai.

84' Nashville SC rút A. Najar, tung D. Lovitz vào sân Phút 84, Nashville SC thực hiện sự thay đổi người khi đưa D. Lovitz vào sân thế chỗ cho A. Najar . Trong bối cảnh đang dẫn Inter Miami với tỷ số 4-1, đội chủ nhà chủ động đưa ra những điều chỉnh nhân sự để củng cố đội hình ở những phút cuối trận.

86' Inter Miami điều chỉnh nhân sự ở phút 86 Phút 86, Inter Miami tung L. Delinois vào sân thay thế cho T. Segovia . Trong bối cảnh đang bị Nashville SC dẫn trước 4-1, sự thay đổi người này khó có thể giúp đội khách tạo nên khác biệt khi thời gian trận đấu đã trôi về những phút cuối.

87' J. Bauer vào sân thế chỗ R. Baker-Whiting ở phút 87 Phút 87, Nashville SC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Bauer được tung vào sân thay cho R. Baker-Whiting . Trong thế dẫn 4-1 áp đảo trước Inter Miami, đây là điều chỉnh nhằm gia cố sự chắc chắn cho những phút cuối trận. Nếu giữ tỷ số này, Nashville SC sẽ vươn lên mốc 40 điểm và chính thức giành vé vào vòng 1/16.

KT Kết thúc: Nashville SC 4-1 Inter Miami Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.

Cập nhật lúc 09:49 16/08/2026

Màn so tài giữa Nashville SC và Inter Miami trong khuôn khổ giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) sẽ diễn ra vào lúc 07:30 ngày 16/08/2026 tại sân vận động Geodis Park. Đây là cuộc chạm trán nhận được nhiều sự chú ý khi cả hai câu lạc bộ đều đang duy trì phong độ thi đấu thuyết phục ở những lượt trận đã qua.

Phong độ thi đấu ấn tượng của hai đội

Về phía đội khách, Inter Miami đang thể hiện một phong độ hết sức ấn tượng. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ chia điểm đúng 1 trận. Đáng chú ý, Inter Miami đang sở hữu chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, cho thấy sự ổn định cao trong lối chơi cũng như khả năng duy trì nhịp độ thi đấu hiệu quả.

Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà Nashville SC cũng thể hiện bộ mặt không hề kém cạnh. Thống kê trong 5 trận gần nhất cho thấy Nashville SC đã mang về 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Màn trình diễn ở những trận đấu gần đây của đội bóng này rất thăng hoa với chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp, giúp họ có được sự tự tin lớn khi trở về thi đấu trên sân nhà Geodis Park.

Lịch sử đối đầu cân bằng

Lịch sử chạm trán gần đây giữa hai câu lạc bộ phản ánh sự cân bằng đáng kể. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Nashville SC đã giành được 1 chiến thắng, hai đội hòa nhau 2 trận, và Inter Miami nhỉnh hơn một chút với 2 lần giành trọn vẹn điểm số.

Các cuộc so tài giữa Nashville SC và Inter Miami thường diễn ra kịch tính khi thành tích đối đầu không có sự chênh lệch quá lớn. Việc Inter Miami thắng 2 trận còn Nashville SC thắng 1 trận trong 5 lần đụng độ gần đây chứng minh rằng bất kỳ khoảnh khắc bùng nổ nào cũng có thể định đoạt cục diện trận đấu.

Đánh giá cục diện trận đấu tại Geodis Park

Dựa trên màn trình diễn gần đây, cả Nashville SC và Inter Miami đều có điểm tựa vững chắc để hướng tới một kết quả tích cực. Inter Miami nắm lợi thế về chuỗi trận bất bại kéo dài với 4 chiến thắng liên tiếp, trong khi Nashville SC lại sở hữu ưu thế sân nhà Geodis Park cùng sự hưng phấn từ 3 trận thắng gần nhất.

Cuộc chạm trán vào lúc 07:30 ngày 16/08/2026 hứa hẹn sẽ là màn trình diễn hấp dẫn về mặt thế trận, nơi cả hai đội bóng đều nỗ lực tận dụng tối đa phong độ cao để cạnh tranh kết quả tốt nhất.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Nashville SC · 1 thắng 2 hòa Inter Miami · 2 thắng Inter Miami 1 - 1 Nashville SC Hòa Nashville SC 0 - 0 Inter Miami Hòa Inter Miami 4 - 0 Nashville SC IM Nashville SC 2 - 1 Inter Miami NS Inter Miami 3 - 1 Nashville SC IM

Nashville SC 5 trận gần nhất B T B H B 18 Trận 12-4-2 T-H-B 35 Ghi (TB 1.9) 14 Thủng lưới Inter Miami 5 trận gần nhất B B T H T 18 Trận 11-5-2 T-H-B 45 Ghi (TB 2.5) 32 Thủng lưới

Tình hình lực lượng Nashville SC ✚ P. Yazbek (Muscle Injury) ✚ A. Qasem (Injury) ✚ P. Yazbek (Muscle Injury) ✚ A. Qasem (Injury) Inter Miami ✚ T. Allende (Knee Injury) ✚ G. Berterame (Concussion) ✚ Micael (Injury) ✚ M. Silvetti (Shoulder Injury) ✚ T. Allende (Knee Injury) ✚ G. Berterame (Concussion) ✚ Micael (Injury) ✚ M. Silvetti (Shoulder Injury)