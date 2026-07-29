Pháp luật - Đời sống Ngăn hiểm họa từ những chuyến đò tự phát Trước nguy cơ mất an toàn từ hoạt động đò tự phát trên hồ Đan Kia - Suối Vàng, lực lượng công an tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân, du khách.

Lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động đò tự phát trên hồ Đan Kia - Suối Vàng. Ảnh: Lê Tiến

Hiểm họa dưới mặt hồ

Mùa hè, lượng du khách đến khu vực "cây thông cô đơn", bên hồ Đan Kia - Suối Vàng (phường Lang Biang - Đà Lạt) tăng mạnh. Trong khi đó, những cơn mưa đầu mùa khiến tuyến đường đất vào điểm tham quan lầy lội, trơn trượt, khiến nhiều người lựa chọn đi đò để tiếp cận điểm tham quan.

Lượng khách tăng cũng kéo theo hoạt động đưa đón khách bằng đò máy, thuyền nhỏ trên hồ nhộn nhịp hơn. Song, phía sau sự thuận tiện ấy là nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy. Ghi nhận tại khu vực hồ cho thấy, nhiều phương tiện đã cũ, không bảo đảm điều kiện kỹ thuật; một số trường hợp chở quá số người quy định, không trang bị áo phao hoặc dụng cụ cứu sinh. Trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường, nguy cơ xảy ra tai nạn luôn hiện hữu.

Trước thực trạng trên, thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp hè năm 2026, Công an phường Lang Biang - Đà Lạt đã tham mưu UBND phường thành lập đoàn kiểm tra liên ngành; phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải đường thủy nội địa trên hồ Đan Kia - Suối Vàng.

Đoàn liên ngành tập trung kiểm tra việc đăng ký, đăng kiểm phương tiện, chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển, trang bị áo phao, dụng cụ cứu sinh, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện bảo đảm an toàn khi chở khách.

Qua kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện 2 trường hợp sử dụng 3 thuyền chở 9 khách du lịch nhưng không xuất trình được giấy tờ theo quy định; các phương tiện đều không trang bị áo phao cứu sinh và thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, tham mưu UBND phường xử phạt theo quy định, đồng thời yêu cầu các chủ phương tiện chỉ được hoạt động khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn.

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý hoạt động đò tự phát trên hồ Đan Kia - Suối Vàng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, du khách. Ảnh: Lê Tiến

Lập lại kỷ cương

Bên cạnh xử lý vi phạm, đoàn kiểm tra đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về giao thông đường thủy nội địa. Chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện được hướng dẫn thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống đuối nước; đồng thời ký cam kết không sử dụng phương tiện tự chế hoặc không đủ điều kiện để chở khách.

Tại bến đò tự phát, lực lượng công an nhắc nhở du khách chỉ sử dụng phương tiện đủ điều kiện hoạt động, kiên quyết không sử dụng phương tiện khi chưa được trang bị áo phao hoặc thiết bị cứu sinh. Công tác tuyên truyền được thực hiện song song với kiểm tra, xử lý nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cả chủ phương tiện và du khách.

Thượng tá Nguyễn Xuân Giang - Trưởng Công an phường Lang Biang - Đà Lạt cho biết: “Chúng tôi xác định phát triển du lịch phải luôn gắn với bảo đảm an toàn cho người dân và du khách. Không thể vì lợi ích trước mắt mà bỏ qua các quy định về an toàn giao thông đường thủy”.

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm được triển khai nghiêm minh, đồng thời gắn với công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh và bền vững.

Mùa du lịch hè vẫn đang trong cao điểm, lượng khách đến hồ Đan Kia - Suối Vàng tiếp tục tăng. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, ý thức chấp hành của chủ phương tiện và mỗi du khách sẽ góp phần bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến đò.