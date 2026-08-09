Theo chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI, ngày 9/8, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về các dự án luật; trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.

Chiều 8/8, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.

Cuối phiên thảo luận, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong phiên thảo luận buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi). Sau đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trước đó, trong phiên thảo luận chiều 8/8, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).

Tại phiên thảo luận có 16 lượt đại biểu phát biểu; các ý kiến đều đồng tình, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra trong việc chuẩn bị, cập nhật, bổ sung hồ sơ, tài liệu và tổ chức thẩm tra theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; việc áp dụng Luật Dầu khí, các luật có liên quan, pháp luật nước ngoài, thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế; chính sách của Nhà nước về dầu khí; nguyên tắc thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí; yêu cầu về an toàn dầu khí; nội dung điều tra cơ bản về dầu khí; các hành vi bị nghiêm cấm trong điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí; các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh trong lĩnh vực dầu khí; thẩm quyền chấp thuận dự án phát triển mỏ dầu khí trên đất liền; dự án phát triển mỏ theo chuỗi giá trị dầu khí; các loại hợp đồng dầu khí và nội dung chính của hợp đồng dầu khí; thời hạn hợp đồng dầu khí; giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng dầu khí; đối tượng, chính sách ưu đãi trong hoạt động dầu khí và chính sách khai thác tài nguyên đối với mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí khai thác tận thu; ưu đãi đầu tư đối với nâng cao hệ số thu hồi dầu khí trong hoạt động dầu khí và chính sách khai thác tài nguyên đối với mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí khai thác tận thu; ưu đãi đầu tư đối với phát triển khai thác mỏ dầu khí cận biên; tiếp nhận mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí từ nhà thầu khi hợp đồng dầu khí hết thời hạn; nguyên tắc thực hiện hoạt động CCS; triển khai dự án CCS; ứng dụng dịch vụ kỹ thuật dầu khí công nghệ cao; phát triển công trình năng lượng ngoài khơi gắn với triển khai hoạt động dầu khí; quyền và nghĩa vụ của nhà thầu; chức năng, quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam trong điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí; phê duyệt việc sử dụng vốn, xử lý các chi phí và cơ chế hậu kiểm của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và doanh nghiệp 100% vốn của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam trong hoạt động dầu khí…