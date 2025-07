Thời sự Lâm Đồng Người dân gửi thư cảm ơn Công an tỉnh Lâm Đồng Một người dân xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng vừa gửi thư cảm ơn Công an tỉnh Lâm Đồng với tinh thần vì dân phục vụ.

Ngày 12/7, Trung tá Nguyễn Minh Vỹ, Trưởng Công an xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ tìm thấy cháu N.Đ.K an toàn trước khi trao trả cho gia đình.

Gia đình cháu N.Đ.K nhận lại cháu sau khi cháu đi lạc tại trụ sở Công an xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng

Theo gia đình cháu N.Đ.K, sáng 10/7, cháu được đưa đến học hè tại xã Quảng Tín. Tuy nhiên, sau giờ học, cháu bé không trở về như thường lệ, khiến gia đình vô cùng lo lắng. Gia đình tìm kiếm không thấy cháu nên đã báo tin cho cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận được tin báo từ người dân và tổ an ninh trật tự thôn 2, Công an xã Quảng Tín đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng, trích xuất camera giám sát trên tuyến Quốc lộ 14 để xác minh và tìm kiếm thông tin về cháu bé bị thất lạc.

Chỉ trong vài giờ, lực lượng công an đã phát hiện cháu N.Đ.K đang đi bộ một mình tại một khu vực thuộc địa bàn xã Quảng Tín. Các cán bộ công an đã tiếp cận, đưa cháu về trụ sở, chăm sóc và cho ăn trưa. Gia đình cháu N.Đ.K được thông báo kịp thời và đến đón con trong niềm vui và sự xúc động.

Sau đó, người nhà đón cháu N.Đ.K về an toàn, khỏe mạnh đã gửi thư cảm ơn Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an xã Quảng Tín.

Gia đình cháu N.Đ.K gửi thư cảm ơn Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an xã Quảng Tín

Việc kịp thời hỗ trợ gia đình cháu N.Đ.K thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an “gần dân, sát dân, phục vụ người dân” từ cơ sở.