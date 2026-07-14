Đời sống Những “bông hoa” của buôn làng Ở nhiều địa phương của tỉnh Lâm Đồng, đội ngũ cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số (DTTS) đang từng ngày khẳng định vai trò trong công việc, góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực từ cơ sở.

Chị Ka Hương (phải)

Khi người trẻ tiếp bước

Là người con dân tộc Mạ, chị Ka Hương - hiện là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Lâm 5 đã lựa chọn gắn bó với công tác địa phương, vì trước khi được phân công về xã Bảo Lâm 5, chị từng giữ cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy xã Lộc Bắc cũ. Trên cương vị ấy, Ka Hương tích lũy nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội nên ngay khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính vào tháng 7/2025, chị được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Lâm 5.

Trên cương vị mới, Ka Hương cùng tập thể lãnh đạo xã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, tập trung giải quyết những vấn đề đặt ra đối với địa phương mới thành lập. Theo đó, xuất phát từ điều kiện thực tế, cấp ủy xã xác định phát triển sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm. Nhiều giải pháp được triển khai như: định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng; khuyến khích phát triển cà phê, bơ, sầu riêng; hỗ trợ phụ nữ DTTS xây dựng mô hình kinh tế; tăng cường tuyên truyền về bình đẳng giới...

Bà Triệu Thị Sa luôn nhiệt huyết với công việc

“Đầu tàu” để bà con làm theo

Trong số những gương điển hình còn có bà Triệu Thị Sa (Bí thư Chi bộ thôn Thanh Bình, xã Phúc Thọ Lâm Hà). Là người đồng bào dân tộc Tày, ở tuổi 63, bà vẫn miệt mài với công việc của thôn xóm, nhưng ít ai biết rằng, trước khi đảm nhận công tác ở cơ sở, bà Sa đã dành hơn 37 năm gắn bó với ngành giáo dục.

Với bà Sa, khoảng thời gian ấy là hành trình truyền đạt kiến thức và là quá trình gieo mầm ý chí học tập cho nhiều thế hệ học sinh ở vùng nông thôn. Chính môi trường giáo dục đã giúp bà hình thành tác phong sâu sát, kiên trì và trách nhiệm - những phẩm chất tiếp tục được phát huy khi tham gia công tác Đảng tại địa phương.

Năm 2015, sau khi nghỉ chế độ, thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà nhận lời tham gia công tác ở khu dân cư. Được Nhân dân tín nhiệm bầu giữ cương vị Bí thư Chi bộ thôn Thanh Bình, bà luôn xác định muốn vận động được người dân thì trước hết cán bộ phải gương mẫu, nói đi đôi với làm.

Cùng với chi bộ và ban điều hành thôn, bà trực tiếp đến từng hộ dân để tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, vận động người dân hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng đường giao thông nông thôn và chỉnh trang cảnh quan.

Đến nay, người dân trong thôn đã tự nguyện hiến hơn 1.100 m² đất, đóng góp trên 1,1 tỷ đồng cùng gần 600 ngày công để bê tông hóa các tuyến đường, trồng hoa dọc các trục giao thông và cải tạo cảnh quan khu dân cư. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc; tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 97%...

“ Làm cán bộ ở cơ sở thì kiến thức chuyên môn chưa đủ mà cần phải gần dân, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ những khó khăn của người dân. Vì vậy, ngoài thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, tôi thường xuyên xuống các thôn để nắm bắt tình hình thực tế,

từ đó tham mưu những giải pháp phù hợp với điều kiện của từng địa bàn.

Chị Ka Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Lâm 5

Ngoài làm tốt vai trò Bí thư Chi bộ, bà Sa dành nhiều thời gian động viên đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, tạo nguồn phát triển đảng viên mới và xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận.

Với sự tận tụy của những người phụ nữ như bà Triệu Thị Sa, hay chị Ka Hương, họ thật sự là những điển hình tiêu biểu về tinh thần phấn đấu và cống hiến với khát vọng xây dựng quê hương, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh nữ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.