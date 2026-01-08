Niềm tin - Nền tảng của đồng thuận xã hội

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh công tác tuyên giáo là bộ phận cốt lõi của Đảng, yêu cầu cao về đạo đức cán bộ với các quan điểm nền tảng gồm mục đích tuyên truyền rõ ràng ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, hợp trình độ người nghe, sát thực tế đời sống, phương châm vận động tất cả các giới đồng bào, không phân biệt tầng lớp hay dân tộc. Trong ảnh: Bác Hồ đọc báo Nhân Dân ở chiến khu Việt Bắc (1951). Ảnh: TTXVN

Sau 96 năm đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, công tác tuyên giáo đang đứng trước yêu cầu mới là không chỉ truyền đạt chủ trương, định hướng tư tưởng mà phải chủ động quản trị niềm tin xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển, tạo đồng thuận để hiện thực hóa các mục tiêu 100 năm của đất nước. Đó vừa là sự kế thừa truyền thống, vừa là đòi hỏi của thời đại số và kỷ nguyên phát triển mới.

Ngày 1/8/1930, khi Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng phát hành tài liệu “Ngày quốc tế đỏ, mồng một tháng Tám”, ít ai có thể hình dung từ dấu mốc ấy sẽ hình thành một ngành công tác gắn bó suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ những tờ truyền đơn bí mật cổ vũ quần chúng đứng lên đấu tranh giành độc lập đến việc đưa những nghị quyết lớn của Đảng vào cuộc sống hôm nay, công tác tuyên giáo luôn đi trước mở đường, thống nhất nhận thức, củng cố ý chí và khơi dậy sức mạnh của nhân dân.

Ngay sau khi thành lập, Đảng ta chủ trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Trong giai đoạn 1930-1931, công tác tuyên truyền trong nhân dân được tiến hành công khai, sâu rộng, mà trọng tâm là tuyên truyền các chính sách của cách mạng. Nhiều tờ báo của Đảng và các địa phương ra đời. Trong ảnh: Báo Tranh Đấu, cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương, số 1, ra ngày 15/8/1930. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

96 năm là một chặng đường vẻ vang. Nhưng truyền thống chỉ thực sự quý báu khi được kế thừa và đổi mới để đáp ứng và hoàn thành nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng.

Năm 2025 là dấu mốc đặc biệt khi Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương được hợp nhất. Đây không chỉ là sự thay đổi về tổ chức, mà còn là sự gắn kết giữa công tác tư tưởng với công tác vận động quần chúng, giữa tuyên truyền với tổ chức thực hiện, giữa ý Đảng và lòng dân.



Sau hơn một năm vận hành, trên cơ sở tổng kết thực tiễn và yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV thống nhất chủ trương chuyển chức năng tham mưu về công tác dân vận sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, đồng thời đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Sự điều chỉnh này tiếp tục thể hiện tư duy đổi mới của Đảng trong xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.



Dù tổ chức có điều chỉnh, song yêu cầu đối với công tác tuyên giáo không hề thay đổi, trái lại, ngày càng cao hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan không gian trưng bày sách tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026, sáng 19/12/2025, tại Hà Nội. Hội nghị được triển khai bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 35 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy với hơn 3000 đại biểu tham dự. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển với những mục tiêu rất lớn hướng tới 2 mốc 100 năm. Nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược được ban hành, việc hoàn thiện thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế được triển khai với yêu cầu rất cao, tiến độ rất khẩn trương. Trong khi đó, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội làm cho thông tin xuất hiện từng giờ, lan truyền từng phút.



Thực tiễn ấy đòi hỏi công tác tuyên giáo phải đổi mới mạnh mẽ hơn. Không chỉ thông tin chủ trương, chính sách mà còn phải giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ vì sao phải làm, mục tiêu là gì và hiệu quả mang lại ra sao để cùng tham gia thực hiện.



Muốn vậy, công tác tuyên giáo phải đi trước một bước trong nắm bắt thực tiễn, dự báo tình hình, định hướng dư luận và củng cố niềm tin xã hội. Và hiệu quả phải được nhìn nhận ở mức độ nhận thức của nhân dân hiểu đúng, tin tưởng và đồng thuận với chủ trương của Đảng, nhất là trong bối cảnh thông tin lan truyền rất nhanh trên không gian mạng, việc chậm thông tin sẽ tạo khoảng trống cho tin giả, tin xấu độc và các luận điệu chống phá, xuyên tạc.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn nút khai trương Hệ thống thông tin Tuyên giáo và Dân vận (Hà Nội, 04/7/2025). Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cũng đã nhấn mạnh: “Khi nhân dân thấu hiểu, tin tưởng, đồng thuận với chủ trương của Đảng, tạo sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân sẽ hình thành sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước, hướng tới mốc 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước”.

Tinh thần ấy đang được cụ thể hoá trong thực tiễn công tác tuyên truyền thời gian qua. Minh chứng rõ nét là tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, tuyên truyền Hội nghị Trung ương 2, Hội nghị Trung ương 3 được các cấp triển khai đồng bộ trên cả nước với nhiều cách làm mới. Thay vì chủ yếu phản ánh hoạt động, nhiều cơ quan báo chí đã tăng cường phân tích, lý giải, làm nổi bật thông điệp cốt lõi.

Trang thông tin “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV” của Báo Nhân Dân đạt hàng triệu lượt xem mỗi ngày. Thông tấn xã Việt Nam phát hành chuyên trang 6 ngôn ngữ, xây dựng mục “dành cho báo chí” để cung cấp thông tin, hình ảnh về Đại hội cho 238 cơ quan báo chí đăng ký với hơn 11.000 lượt khai thác. Đài Truyền hình Việt Nam duy trì 50 tin, phóng sự/tuần trên bản tin 19 giờ và Chào buổi sáng; phát sóng 16 chương trình tọa đàm chuyên sâu trong 3 tháng; bản tin “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” tiếp cận khoảng 3 triệu người.



Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy cần tiếp tục đổi mới khi còn tình trạng đưa tin nặng về hội họp, sự kiện, mà chưa làm rõ ý nghĩa, tác động chính sách với đời sống. Đây là điểm cần tiếp tục khắc phục để nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.