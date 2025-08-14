Tin mới

    Thời sự Lâm Đồng

    Nông dân Lâm Đồng phát hiện đạn pháo khi làm vườn

    Dương Phong 14/08/2025 15:55

    Ngày 14/8, lãnh đạo UBND xã Quảng Tín (Lâm Đồng) cho biết, địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng di dời thành công một quả đạn pháo ra khỏi vườn của người dân.

    1(3).jpg
    Quả đạn pháo được phát hiện trong vườn của người dân

    Trước đó, ngày 9/8, ông Ngô Văn Thủy (trú thôn Châu Thành, xã Quảng Tín) phát hiện một quả đạn pháo trong vườn của gia đình.

    Ngay sau đó, ông Thủy đã trình báo với chính quyền địa phương. Lực lựng chức năng đã tiến hành rào chắn, phong tỏa khu vực phát hiện đạn pháo để chờ xử lý.

    Ngày 14/8, Công an xã Quảng Tín đã bàn giao quả đạn pháo cho Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Bảo Lâm (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng) và Ban Chỉ huy Quân sự xã xử lý an toàn theo quy định.

    Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân khi phát hiện vật liệu nổ, vũ khí… cần báo ngay cho cơ quan chức năng, tuyệt đối không tự ý di chuyển hoặc tác động.

    Đọc tiếp

    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất
            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thời sự Lâm Đồng
              Nông dân Lâm Đồng phát hiện đạn pháo khi làm vườn
              • Mặc định

              Tổng Biên tập: Lê Huy Toàn

              Phó Tổng Biên tập phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

              Địa chỉ:

              Cơ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

              Cơ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

              Cơ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

              Cơ sở 4: Số 83, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

              Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

              Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

              Hotline: 0977885454

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO