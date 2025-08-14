Thời sự Lâm Đồng Nông dân Lâm Đồng phát hiện đạn pháo khi làm vườn Ngày 14/8, lãnh đạo UBND xã Quảng Tín (Lâm Đồng) cho biết, địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng di dời thành công một quả đạn pháo ra khỏi vườn của người dân.

Quả đạn pháo được phát hiện trong vườn của người dân

Trước đó, ngày 9/8, ông Ngô Văn Thủy (trú thôn Châu Thành, xã Quảng Tín) phát hiện một quả đạn pháo trong vườn của gia đình.

Ngay sau đó, ông Thủy đã trình báo với chính quyền địa phương. Lực lựng chức năng đã tiến hành rào chắn, phong tỏa khu vực phát hiện đạn pháo để chờ xử lý.

Ngày 14/8, Công an xã Quảng Tín đã bàn giao quả đạn pháo cho Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Bảo Lâm (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng) và Ban Chỉ huy Quân sự xã xử lý an toàn theo quy định.