Chính trị Phan Thiết công bố nghị quyết, các quyết định về tổ chức bộ máy Chiều 30/6, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phan Thiết tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của HĐND phường và các quyết định về tổ chức bộ máy, nhân sự tổ dân phố sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Đồng chí Nguyễn Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phường, nguyên Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết tham dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phường, nguyên Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết (thứ 3 từ phải qua) cùng các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, phường Phan Thiết đã công bố Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 22/6/2026 của HĐND phường về sắp xếp tổ dân phố trên địa bàn; đồng thời công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường về kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách tại các tổ dân phố sau sắp xếp.

Hội nghị cũng công bố các quyết định thành lập 18 chi bộ tổ dân phố mới; chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ; chỉ định tổ trưởng lâm thời của 18 tổ dân phố và trưởng ban công tác Mặt trận tại các tổ dân phố mới.

Sau sắp xếp, phường Phan Thiết giảm từ 44 tổ dân phố xuống còn 18 tổ dân phố, giảm 26 tổ, tương ứng tỷ lệ 59,09%.

Đồng chí Phan Đức Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phan Thiết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Đức Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường nhấn mạnh, việc kiện toàn tổ chức bộ máy có ý nghĩa quan trọng trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, đồng thời đánh giá cao sự đồng thuận của Nhân dân trong quá trình thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các tổ dân phố, bảo đảm đúng quy định, công khai, dân chủ và minh bạch.

Lãnh đạo phường Phan Thiết trao quyết định và hoa chúc mừng nhân sự của 18 tổ dân phố mới sau sắp xếp

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường cũng đề nghị các cấp ủy, chi bộ, ban công tác mặt trận và các tổ trưởng tổ dân phố mới nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, gần dân, sát dân. Mặt khác, kịp thời nắm bắt, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Cùng với việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng phường Phan Thiết ngày càng phát triển.