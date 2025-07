Chính trị Phát huy nguồn lực, tiềm năng đưa phường 1 Bảo Lộc vào nhóm phát triển cao của tỉnh Cán bộ, Nhân dân phường 1 Bảo Lộc tin tưởng, kỳ vọng nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ, chính quyền địa phương sẽ tập trung mọi nguồn lực, lợi thế, tiềm năng để xây dựng phường 1 Bảo Lộc phát triển toàn diện thuộc nhóm phát triển cao của tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Phúc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quyết định công tác cán bộ cho các đồng chí trong Ban Thường vụ phường 1 Bảo Lộc.

Cơ hội lớn chưa từng có

Phường 1 Bảo Lộc được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 3 phường gồm: phường 1, phường Lộc Phát và xã Lộc Thanh (TP. Bảo Lộc cũ). Đảng bộ phường có 74 tổ chức đảng trực thuộc với 1.362 đảng viên.

Với vị trí trung tâm, phường 1 Bảo Lộc đang được kế thừa cơ sở hạ tầng, công trình phục vụ hoạt động Nhân dân như: trụ sở UBND TP. Bảo Lộc (cũ) vừa mới được đầu tư xây dựng; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi; khu đô thị mới đường Lý Thường Kiệt… Trên địa bàn phường có Cụm công nghiệp Lộc Phát - nơi tập trung nhiều doanh nghiệp chế biến cà phê, chè, tơ lụa và may mặc.

Đến nay, cơ cấu kinh tế của phường chuyển dịch đúng hướng, với tỷ trọng thương mại - dịch vụ giữ vai trò chủ đạo chiếm 52%, công nghiệp - xây dựng chiếm 35%, nông nghiệp chiếm 13%. Trên địa bàn phường đang có nhiều khu quy hoạch, kêu gọi, thu hút đầu tư gồm: hồ Nam Phương 1, hồ Nam Phương 2, khu chợ cũ Bảo Lộc, Bệnh viện II Lâm Đồng cũ… Qua đó, tạo không gian phát triển phù hợp với quy hoạch và điều kiện phát triển.

Đồng chí Nguyễn Việt Nam - Chủ tịch UBND phường 1 Bảo Lộc cho biết: “Hiện tại, phường có 385 doanh nghiệp, 14 hợp tác xã (HTX) và 1.858 hộ đăng ký kinh doanh đang hoạt động. Các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh từng bước đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, cải tiến mẫu mã sản phẩm, chủ động xây dựng và quảng bá thương hiệu. Công tác chỉnh trang đô thị, hạ tầng giao thông từng bước được quan tâm đầu tư. Địa phương cơ bản hoàn thành quy hoạch chung, quy hoạch sử dụng đất; rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị… ”.

Sản xuất tơ lụa đang hồi sinh và phát triển mạnh mẽ, là điểm nhấn của ngành công nghiệp phường 1 Bảo Lộc

Quyết tâm vào nhóm phát triển cao của tỉnh

Theo đồng chí Ngô Văn Ninh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường 1 Bảo Lộc, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc lịch sử đặc biệt, thể hiện khát vọng vươn lên, bằng tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm xây dựng phường 1 Bảo Lộc phát triển nhanh, bền vững, trở thành một trong những địa phương tiêu biểu của Lâm Đồng.

Địa phương có vị trí thuận lợi, khí hậu ôn hòa mát mẻ, cảnh quan đẹp, người dân hiền hòa, mến khách, đa dạng về văn hóa. Hạ tầng đô thị, thương mại, dịch vụ phát triển tương đối đồng bộ. Đặc biệt, Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương đang triển khai... Đây là tiền đề quan trọng để phường thu hút đầu tư vào các lĩnh vực dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng; phát triển các khu đô thị mới. Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp còn nhiều dư địa phát triển. Nông nghiệp có nhiều tiềm năng để hình thành nền nông nghiệp xanh, thông minh với các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như: hoa lan, măng cụt, cà phê, chè, dâu tằm...

“Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, phường 1 Bảo Lộc bám sát các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện hiệu quả “bốn trụ cột” về đổi mới. Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường tập trung phát triển kinh tế, đầu tư bảo đảm kết nối đồng bộ nội vùng, liên vùng về hạ tầng giao thông, đô thị... từng bước hình thành nền kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Đi đôi với đó, công tác quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội được tăng cường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, để phường 1 Bảo Lộc luôn ở trong nhóm phát triển cao của Lâm Đồng và Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”, đồng chí Ngô Văn Ninh cho hay.