Thời sự Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng làm việc với xã Cát Tiên 3 Sáng 16/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cát Tiên 3 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tổ trưởng Tổ phụ trách địa bàn số 12 cùng lãnh đạo các sở, ngành là thành viên tổ phụ trách địa bàn.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2026, xã Cát Tiên 3 giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự, công tác tiếp công dân và giải quyết kiến nghị được thực hiện kịp thời.

Lãnh đạo sở, ngành, đơn vị là thành viên Tổ phụ trách địa bàn số 12 tham dự buổi làm việc

Đảng ủy xã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sát cơ sở, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và phát huy dân chủ trong lấy ý kiến Nhân dân đối với quy hoạch chung của xã cũng như đề án sắp xếp thôn.

Các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cát Tiên 3 dự buổi làm việc

Đáng chú ý, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn diễn ra an toàn, đúng quy định, với 100% cử tri tham gia bỏ phiếu. Sau đó, xã hoàn thành việc kiện toàn các chức danh HĐND, UBND và triển khai đề án sắp xếp, đổi tên các thôn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Về kinh tế, sản xuất nông nghiệp tiếp tục là trụ cột của Cát Tiên 3. Tổng diện tích gieo trồng đạt hơn 6.116 ha, trong đó cây lâu năm chiếm hơn 3.800 ha. Địa phương chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, duy trì đàn gia súc hơn 5.500 con và đàn gia cầm trên 53.600 con. Mô hình chăn nuôi bò sữa tiếp tục được mở rộng với 97 con tại 6 hộ dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cát Tiên 3 báo cáo các mặt công tác còn vướng mắc với đoàn công tác

Cùng với phát triển sản xuất, công tác quản lý, bảo vệ rừng được tăng cường. Lãnh đạo xã duy trì kiểm tra rừng định kỳ, triển khai các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và thực hiện giao khoán bảo vệ hơn 12.680 ha rừng theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm, chỉ xảy ra 1 vụ cháy tại diện tích rừng sản xuất nhưng không gây thiệt hại đến tài nguyên rừng.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế tư nhân, địa phương thành lập mới 2 doanh nghiệp và 14 hộ kinh doanh trong nửa đầu năm. Bên cạnh đó, xã có 2 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 1 sản phẩm được truy xuất nguồn gốc bằng mã QR và 1 sản phẩm đưa lên nền tảng thương mại điện tử để tiêu thụ trực tuyến.

Đồng chí Trần Quang Trừng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 3 kiến nghị các nội dung còn vướng mắc với đoàn công tác

Đối với đầu tư công, tổng kế hoạch vốn năm 2026 của xã hơn 32,2 tỷ đồng. Đến giữa tháng 6, tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 70% kế hoạch. Địa phương đồng thời đề xuất đầu tư nâng cấp 3 tuyến đường ĐH91, ĐH94 và ĐH95 với tổng nhu cầu vốn khoảng 295 tỷ đồng nhằm tạo động lực phát triển khu vực phía Nam của tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Thắm, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cát Tiên 3 báo cáo công tác giải quyết thủ tục hành chính với đoàn công tác

Đặc biệt, chuyển đổi số được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đến nay, xã hoàn thành 16/21 chỉ tiêu theo kế hoạch; 100% cán bộ, công chức được phổ cập kỹ năng AI; toàn bộ thủ tục hành chính được số hóa. Trung tâm phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 1.668 hồ sơ, đều thực hiện theo hình thức trực tuyến.

Xã đã tiếp nhận 12 đơn thư, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thủ tục hành chính; không phát sinh khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Đồng chí Lương Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao đổi các kiến nghị của địa phương về nội dung sắp xếp nhân sự, phương án sắp xếp trường lớp trên địa bàn

Tại buổi làm việc, đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tổ trưởng Tổ phụ trách địa bàn số 12 đề nghị địa phương tiếp tục phát huy các mặt công tác đạt được trong 6 tháng đầu năm. Thời gian tới, cần nâng cao hơn nữa công tác giám sát, phản biện xã hội, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân đối với công tác dân vận, tôn giáo... không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống.

Đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tổ trưởng Tổ phụ trách địa bàn số 12 phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Cát Tiên 3 trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị. Địa phương đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giữ vững an ninh, trật tự và công tác xây dựng Đảng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng phát biểu kết luận buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng yêu cầu địa phương tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan để xây dựng kế hoạch xử lý hiệu quả. Đối với lĩnh vực thu ngân sách còn thấp, xã cần chủ động phối hợp với cơ quan thuế để triển khai các giải pháp tăng thu, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Đồng chí Bùi Thắng yêu cầu xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; chú trọng công tác chính trị, tư tưởng nhằm tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Cát Tiên 3 cần triển khai hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Trung ương và địa phương các cấp; rà soát toàn bộ nhiệm vụ theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ thẩm quyền.

Về phát triển kinh tế, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng yêu cầu địa phương đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại và dịch vụ; đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các nguồn lực để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.