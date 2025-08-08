Chính trị Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ kiểm tra công tác vận hành bộ máy xã Tánh Linh Sáng 8/8, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng dẫn đầu Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác vận hành bộ máy chính quyền địa phương và việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại xã Tánh Linh.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng hỏi thăm, nắm bắt tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tánh Linh

Xã Tánh Linh được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ xã Đức Thuận, Gia An và thị trấn Lạc Tánh với 24 thôn. Đến nay, xã cơ bản hoàn thành kiện toàn bộ máy theo đề án sắp xếp tổ chức quy định.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo xã Tánh Linh đã báo kết kết quả triển khai việc thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác, nêu những khó khăn, vướng mắc và đề ra những nhiệm vụ cần tập trung thời gian tới.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ trò chuyện với đoàn viên thanh niên xã Tánh Linh về quá trình hồ trợ người dân thực hiện dịch vụ công

Từ ngày 1/7 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tánh Linh tiếp nhận 1.342 hồ sơ (720 hồ sơ trực tuyến, 622 hồ sơ trực tiếp và qua bưu chính). Đã giải quyết 1.225 hồ sơ, trong đó 99,8% hồ sơ được giải quyết trước hạn, hồ sơ trễ hẹn chiếm 0,2%.

Trong điều kiện bước đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, biên chế thiếu nên xã Tánh Linh gặp một số khó khăn, lúng túng, nhưng đến nay đã được tập trung khắc phục, bộ máy hành chính đã cơ bản ổn định, mang lại những chuyển biến tích cực trong hoạt động phục vụ nhân dân.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ đạo tại buổi làm việc với xã Tánh Linh

Qua kiểm tra, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng ủy, UBND xã Tánh Linh trong lãnh đạo, vận hành bộ máy chính quyền địa phương mới.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục rà soát để hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho phù hợp với khả năng, sở trường của từng vị trí công tác. Việc sử dụng tài sản được bố trí phải đảm bảo hiệu quả, hợp lý, tiết kiệm.

Để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 đi vào cuộc sống, xã phải khẩn trương xây dựng chương trình hành động, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai và quán triệt nghị quyết đến các thôn. Trong phát triển kinh tế, phải rà soát quy hoạch, làm tốt công tác quản lý nhà nước, thu ngân sách, chủ động triển khai các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh buổi làm việc

Đồng thời, tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức. Làm tốt công tác kết nạp Đảng viên mới trên cơ sở phù hợp với nguồn của từng đơn vị. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, để làm được điều này từng cho bộ phải xây dựng nghị quyết lãnh đạo, đề ra nhiệm vụ cụ thể, từ đó đánh giá kết quả thực hiện, tránh chung chung, dàn trải...