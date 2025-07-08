Chính trị Phó Bí thư Tỉnh ủy Lưu Văn Trung làm việc với xã Đắk Mil Chiều 7/8, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu Đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Đắk Mil để nắm bắt việc vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy xã Đắk Mil

Các đồng chí: Trần Văn Nam, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Trung Trường Vũ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tham dự.

Đồng chí Trần Văn Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu, địa phương cần nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới

Theo báo cáo, sau hơn một tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Đắk Mil đã chủ động, khẩn trương, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã niêm yết công khai đầy đủ, rõ ràng, kịp thời các thủ tục hành chính; đầu tư cơ sở vật chất ban đầu như máy tính, máy scan phục vụ cá nhân, tổ chức. Đến nay, xã tiếp nhận 400 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 132 hồ sơ.

Bí thư Đảng ủy xã Đắk Mil Trương Văn Bình báo cáo tình hình vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngay sau khi tiến hành thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng ủy xã chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân với nhiều hình thức phù hợp.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phan Văn Thân trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức bộ máy của xã sau sắp xếp, vận hành

Đồng thời, xã tập trung chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; xác định nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên triển khai ngay trong những tháng cuối năm 2025 và 2026; xây dựng quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; dự thảo kế hoạch kiểm tra, giám sát...

Đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, Chủ tịch UBND xã Đắk Mil kiến nghị quan tâm giải quyết chế độ cho cán bộ bán chuyên trách

Tuy nhiên, địa phương còn gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất, nhất là hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; trụ sở làm việc; chậm cấp chứng thư số. Một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế về chuyên môn, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Đắk Mil Hồ Hải Kiều trao đổi khó khăn trong vận hành phần mềm của Đảng

Tại buổi làm việc, Đảng ủy xã Đắk Mil kiến nghị cấp trên quan tâm phân bổ kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho các cơ quan đảng và mua sắm trang thiết bị thiết yếu cho Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ với những công chức sau sáp nhập đi làm xa nhà về nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt.

Đồng thời, ban hành hướng dẫn cụ thể, chi tiết về việc triển khai, áp dụng các quy định của Nghị định 178, Nghị định 67. Tỉnh quan tâm việc liên thông phần mềm một cửa với phần mềm đăng ký kinh doanh, thuế và hộ tịch điện tử; triển khai chương trình mục tiêu quốc gia...

Đồng chí Lê Trung Trường Vũ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ giải đáp một số nội dung xã Đắk Mil quan tâm về biên chế giáo viên, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức...

Cấp có thẩm quyền mở rộng thẩm quyền chứng thực cho Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã nhằm tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân; tập huấn nâng cao kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức...

Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy Đặng Thế Hiểu làm rõ nội dung liên quan đến kế toán và chế độ, chính sách khối Đảng

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lưu Văn Trung biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy xã Đắk Mil. Mặc dù là xã còn nhiều khó khăn, nhưng sau hơn 1 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã đã bảo đảm bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả. Đồng thời, làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao nhằm tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả xã Đắk Mil đạt được trong triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đồng chí Lưu Văn Trung lưu ý, một trong những nội dung Đảng ủy xã cần phải ưu tiên thực hiện trong thời gian tới là giải quyết bài toán giảm nghèo. Trong đó, công tác giảm nghèo cần có kế hoạch, giải pháp phù hợp; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi cách nghĩ, cách làm cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với lĩnh vực kinh tế, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xã Đắk Mil cần tập trung hướng dẫn, thay đổi tư duy phát triển sản xuất nông nghiệp cho người dân theo hướng hàng hóa, không chạy theo phong trào. Thương mại, dịch vụ phát triển khá mạnh, tuy nhiên xã cần chú trọng đến việc giữ gìn trật tự hành lang an toàn đường bộ, nghiêm cấm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để buôn bán.

Đối với vấn đề thiếu giáo viên, đồng chí Lưu Văn Trung đề nghị Sở Nội vụ cần tham mưu kịp thời để đáp ứng yêu cầu dạy học cho năm học mới.

Đồng chí Lưu Văn Trung yêu cầu, Đảng ủy xã cần bám sát Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xây dựng chương trình hành động cụ thể, chi tiết để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống

Đồng chí Lưu Văn Trung yêu cầu, Đảng ủy xã cần bám sát Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xây dựng chương trình hành động cụ thể, chi tiết để nghị quyết sớm đi vào thực tiễn cuộc sống. Các khâu trọng tâm, đột phá cần có kế hoạch, chương trình hành động riêng đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”.

Về chỉ tiêu phát triển 3% đảng viên/tổng số đảng viên toàn Đảng bộ, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngay từ bây giờ, xã cần rà soát rõ về số lượng đã kết nạp, cần kết nạp để có giải pháp tạo nguồn phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Mil Tạ Thanh Quyền đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ cán bộ cấp xã đi làm việc tại địa bàn mới để yên tâm công tác

Liên quan đến tổ chức bộ máy, đồng chí Lưu Văn Trung cho rằng, các xã trước khi sáp nhập đều có cán bộ địa chính, tư pháp hộ tịch, văn phòng, kế toán. Trước đây do chạy đua với thời gian, việc phân công nhiệm vụ có chỗ chưa phù hợp nên nơi thiếu nơi thừa. Do đó, xã cần khẩn trương bố trí lại cán bộ đúng nhất, phù hợp nhất có thể.

Đồng chí Lưu Văn Trung cũng lưu ý cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã cần rà soát để sắp xếp cán bộ theo đúng vị trí việc làm. Cán bộ yếu thì phải đào tạo, bồi dưỡng, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, kế toán, giáo dục, nội vụ...

Ngoài ra, xã cần quan tâm, giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho cán bộ, công chức chặt chẽ, đúng yêu cầu, quy định; đồng thời tận dụng phòng họp trực tuyến cũ để phục vụ công việc.