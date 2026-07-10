Chính trị Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Triều: Báo chí phải giữ vững bản lĩnh, lan tỏa niềm tin và đồng hành cùng sự phát triển của Lâm Đồng Tại Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031, đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận và đánh giá cao vai trò xung kích của đội ngũ người làm báo đối với sự phát triển của địa phương.

Đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Chính Thành

Báo chí đã đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

Trong không khí trang trọng của Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031, đồng chí Phạm Triều thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gửi lời chúc mừng tới Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, các đại biểu và toàn thể hội viên, đồng thời khẳng định đây là sự kiện chính trị, nghề nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Triều nhấn mạnh: "Báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện luôn giữ vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng; là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Trải qua các giai đoạn cách mạng, các thế hệ người làm báo luôn đồng hành cùng dân tộc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Chính Thành

Đối với tỉnh Lâm Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao những kết quả nổi bật của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo trong thời gian qua. Báo chí đã kịp thời tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh sinh động đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội; góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước.

Nhiều tác phẩm báo chí đã bám sát thực tiễn, phát hiện những nhân tố mới, mô hình hiệu quả, gương người tốt, việc tốt; đồng thời mạnh dạn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ lẽ phải, qua đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận vai trò của Hội Nhà báo tỉnh trong việc tập hợp, đoàn kết hội viên, quan tâm bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, từng bước khẳng định vị trí của tổ chức Hội trong đời sống báo chí địa phương.

"Những kết quả đạt được trong thời gian qua là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết và những đóng góp rất đáng trân trọng của các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo tỉnh cùng đội ngũ những người làm báo đối với sự phát triển chung của tỉnh Lâm Đồng", đồng chí Phạm Triều khẳng định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục. Theo đó, một số cơ quan báo chí chưa thật sự sắc bén, có lúc còn lúng túng trong định hướng dư luận; chất lượng một số sản phẩm báo chí chưa tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ. Việc phát hiện và tuyên truyền các điển hình tiên tiến đôi khi chưa kịp thời, trong khi chuyển đổi số và sự phát triển của mạng xã hội đang đặt ra nhiều thách thức mới.

Đồng chí cũng cho rằng công tác xây dựng tổ chức Hội ở một số đơn vị còn hình thức, hiệu quả chưa cao; một bộ phận hội viên vẫn chậm đổi mới tư duy và phương thức tác nghiệp trước yêu cầu phát triển của báo chí hiện đại. "Những hạn chế này nếu không được khắc phục sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vai trò, uy tín của báo chí cách mạng cũng như niềm tin của Nhân dân. Vì vậy, đổi mới không còn là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu đối với mỗi cơ quan báo chí và mỗi người làm báo hôm nay", đồng chí Phạm Triều cho biết.

Giữ vững bản lĩnh, nâng cao chất lượng, lan tỏa những giá trị tích cực

Định hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Phạm Triều đề nghị Hội Nhà báo tỉnh cùng các cơ quan báo chí tập trung thực hiện tốt 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tham dự đại hội

Trước hết, tiếp tục phát huy vai trò của báo chí cách mạng trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động định hướng dư luận xã hội, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ. Đồng chí Phạm Triều nhấn mạnh, "Trong bối cảnh thông tin đa chiều và mạng xã hội phát triển nhanh, báo chí chính thống càng phải khẳng định vai trò dẫn dắt bằng những thông tin chính xác, khách quan, có chiều sâu và giàu sức thuyết phục".

Báo chí chỉ thực sự giữ được vị thế khi thông tin nhanh nhưng phải đúng, hấp dẫn nhưng phải chuẩn mực, phản ánh hiện thực nhưng luôn hướng tới những giá trị tích cực và nhân văn. Cùng với đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, lan tỏa các mô hình hay, cách làm sáng tạo, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; đồng thời tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, báo chí không chỉ phản ánh cuộc sống mà còn phải góp phần tạo dựng niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển và tinh thần cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân.

Đối với Hội Nhà báo tỉnh, đồng chí Phạm Triều yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ người làm báo; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng làm báo đa nền tảng và đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí trong thời đại số.

Các đại biểu tham dự đại hội

Đặc biệt, mỗi hội viên, nhà báo cần không ngừng học tập, rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, thực hiện nghiêm quy định đạo đức nghề nghiệp và quy tắc sử dụng mạng xã hội; luôn đề cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân trong từng tác phẩm báo chí.

Đồng chí cũng lưu ý việc thường xuyên quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới, xem đây là nền tảng quan trọng để xây dựng đội ngũ người làm báo vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, trong sáng về đạo đức.

Về phía tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí và Hội Nhà báo tỉnh hoạt động hiệu quả; đồng thời tăng cường công tác quản lý, định hướng thông tin nhằm xây dựng nền báo chí tỉnh Lâm Đồng ngày càng chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

“ Báo chí phát triển không chỉ là yêu cầu của nghề nghiệp mà còn là động lực quan trọng góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo đồng thuận xã hội. Chúng tôi luôn mong muốn đội ngũ người làm báo tiếp tục đồng hành với tỉnh bằng tinh thần trách nhiệm, sự khách quan, sáng tạo và khát vọng cống hiến. Đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bày tỏ

Tin tưởng vào chặng đường phía trước, đồng chí khẳng định với truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam cùng tinh thần "Đoàn kết - Trung thực - Đổi mới - Phát triển", Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 – 2031 sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp ngày càng thiết thực vào mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn mới.