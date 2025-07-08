Kinh tế Phường 1 Bảo Lộc : Các công trình, dự án đầu tư công đang gặp khó về giải phóng mặt bằng Chiều 7/8, đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn tiếp tục có buổi làm việc với xã Phường 1 Bảo Lộc về việc bàn giao, tiếp nhận các công trình, dự án đầu tư công; việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai và bản đồ địa chính trên địa bàn Phường.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Phường 1 Bảo Lộc được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 3 đơn vị hành chính gồm Phường 1, phường Lộc Phát và xã Lộc Thanh (TP Bảo Lộc cũ). Sau khi hợp nhất, Phường 1 Bảo Lộc có diện tích tự nhiên 51,46 km2, dân số hơn 55.840 người.

Đồng chí Nguyễn Việt Nam, Chủ tịch UBND Phường 1 Bảo Lộc báo cáo tại buổi làm việc

Sau sáp nhập, Phường 1 Bảo Lộc có 12 dự án, nhiệm vụ đầu tư công, trong đó có 4 dự án chuyển tiếp, 1 dự án khởi công mới và 7 đồ án quy hoạch, với tổng số vốn từ ngân sách Nhà nước là 56,668 tỷ đồng. Tính đến nay, đã giải ngân được gần 55 % kế hoạch vốn.

Đồng chí Ngô Văn Ninh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường 1 Bảo Lộc phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Phường 1 Bảo Lộc cho biết, hiện tại địa phương đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các công trình, dự án đầu tư công. Trong đó, tại dự án đường Cao Bá Quát còn 29 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng; phần đất giáp ranh thuộc sân bay Lộc Phát là đất quốc phòng và Bộ Quốc phòng chưa có ý kiến bàn giao bằng văn bản cho địa phương.

Đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Bảo Lộc báo cáo tại buổi làm việc

Đến thời điểm hiện tại, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu vực Bảo Lộc đã chuẩn bị các thủ tục hồ sơ, nhưng chưa tiến hành bàn giao các công trình, dự án trước đây do Ban làm chủ đầu tư.

Công trình nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Văn Thụ còn 7 cá nhân và 1 tổ chức chưa bàn giao mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình; dự án nâng cấp đường Phạm Ngọc Thạch có 47/98 hộ dân không thống nhất chủ trương mở rộng đường. Sau nhiều lần vận động, đến nay các hộ dân vẫn không thống nhất bàn giao mặt bằng, mà đề nghị địa phương tính toán, bồi thường theo quy định khiến dự án chưa thể triển khai. Cùng với đó, Dự án hồ Nam Phương 2 có 15 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường để bàn giao mặt bằng với diện tích 4,4 ha. Hiện, các hộ dân đề nghị bồi thường đất theo giá trị thị trường và bố trí tái định cư nhiều hơn quy định.

Đồng chí Phạm Thị Tường Vân, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Riêng đối với các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 1/500 trên địa bàn Phường 1 Bảo Lộc đã và đang trong quá trình thực hiện, tuy nhiên sau khi hợp nhất đang gặp phải những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết.

Đại diện Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Đối với nhiệm vụ tiếp quản, lưu trữ, quản lý, sử dụng hồ sơ địa chính, dữ liệu đất đai sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, đến hiện tại, Phường 1 Bảo Lộc đã tiếp nhận hồ sơ địa chính (bản giấy) của 3 địa phương, gồm Phường 1, phường Lộc Phát và xã Lộc Thanh cũ. Các hồ sơ, thủ tục như bản đồ địa chính, sổ mục kê, sổ địa chính và các hồ sơ tài liệu liên quan đảm bảo công tác quản lý đất đai và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Tuy nhiên, hiện tại địa phương đang gặp khó khăn do chưa được đồng bộ hồ sơ địa chính theo đơn vị hành chính mới. Do đó, Phường 1 Bảo Lộc chưa có cơ sở dữ liệu đất đai và chưa tích hợp dữ liệu bản đồ, hồ sơ địa chính vào hệ thống điện tử để tích hợp lên cơ sở dữ liệu quốc gia.

Đại diện Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc

Cùng với đó, trước đây, xã Lộc Thanh cũ thuộc đất khu vực nông thôn, nhưng sau khi hợp nhất chuyển thành đất ở, đất nông nghiệp khu vực đô thị. Tuy nhiên hiện chưa được quy định trong bảng giá đất đô thị của tỉnh, nên địa phương chưa thể xác định được nghĩa vụ tài chính, giá đất bồi thường giải phóng mặt bằng liên quan đến các dự án, đặc biệt là dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

UBND Phường 1 Bảo Lộc kiến nghị, UBND tỉnh Lâm Đồng sớm giao mức vốn chi đầu tư phát triển, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 và giao nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các dự án đang triển khai trên địa bàn Phường. Đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét giữ nguyên tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách chính quyền địa phương các cấp để giúp địa phương có nguồn lực triển khai các nhiệm vụ như chỉnh trang đô thị; xây dựng hạ tầng kỹ thuật, văn hóa, tăng cường kết nối giao thông, kết nối kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển sản xuất.

Phường 1 Bảo Lộc cũng kiến nghị HĐND và UBND tỉnh bố trí vốn và thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch phân khu trên địa bàn Phường 1 Bảo Lộc. Đây được xem là điều kiện quan trọng để địa phương thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quyền lợi, lợi ích của Nhân dân.

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Địa phương cũng kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn hoặc chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện việc chỉnh lý số tờ bản đồ và số thửa đất như đã đề xuất; sớm hoàn thiện và bàn giao kết quả dự án số hóa, hồ sơ địa chính và cơ sở sở dữ liệu đất đai…

Đoàn công tác kiểm tra một dự án bị vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn Phường 1 Bảo Lộc

Tại buổi làm việc, đại diện các ban HĐND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh đã có những trao đổi, đóng góp để Phường 1 Bảo Lộc thực hiện có hiệu quả các công trình, dự án đầu tư công; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai và bản đồ địa chính và quản lý tốt tài sản công trên địa bàn Phường.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng đề nghị, Phường 1 Bảo Lộc tập trung làm tốt nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tránh thất thoát, lãng phí.

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với Chủ tịch UBND Phường 1 Bảo Lộc qua kiểm tra thực tế các công trình, dự án đầu tư công

“Đối với hồ sơ địa chính, dữ liệu đất đai, địa phương tiếp tục phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu để thực hiện tốt công tác quản lý và giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi cho người dân và thu hút đầu tư. Cùng với đó, địa phương phải chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai các công trình, dự án đầu tư công khi được chuyển giao, bố trí nguồn vốn. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ quyết toán các công trình, dự án đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu trên địa bàn” – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiêu Hồng Phúc nhấn mạnh.

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra thực tế dự án đường Cao Bá Quát (Phường 1 Bảo Lộc) đang chậm tiến độ do vướng đất quốc phòng

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiêu Hồng Phúc cũng đề nghị Phường 1 Bảo Lộc tiếp tục có sự quan tâm, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Cụ thể, địa phương cần có ý kiến bằng văn bản để Sở Giáo dục và Đào tạo làm căn cứ giải quyết những khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập liên quan đến công tác tuyển sinh khi năm học mới 2025 – 2026 đang đến gần.

Khu vực vướng đất quốc phòng buộc dự án đường Cao Bá Quát đang phải tạm dừng thi công cần sớm được tháo gỡ

Sau buổi làm việc, đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế tại một số công trình, dự án đang gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn Phường 1 Bảo Lộc.