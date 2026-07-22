Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND Phường Phan Thiết thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 373,682 tỷ đồng, bằng 73% dự toán Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, phường Phan Thiết đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong đó, thu ngân sách trên địa bàn đạt 373,682 tỷ đồng, bằng 73% dự toán. Kết quả này được báo cáo tại Kỳ họp thứ 4, HĐND phường Phan Thiết khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tổ chức ngày 22/7.

Chủ tọa kỳ họp gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phường; Đỗ Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND phường.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phường; Đỗ Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND phường chủ toạ kỳ họp

Tham dự kỳ họp có đồng chí Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết (thứ 2) cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Phan Thiết và đại biểu HĐND phường tham dự kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Tám, Chủ tịch HĐND phường Phan Thiết nhấn mạnh, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế - xã hội của phường trong 6 tháng đầu năm tiếp tục duy trì ổn định. Công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững; an sinh xã hội được quan tâm; cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền địa phương từng bước đạt kết quả tích cực.

Một trong những kết quả nổi bật từ đầu năm đến nay trên địa bàn phường như thu ngân sách nhà nước đạt 373,682 tỷ đồng, bằng 73% dự toán năm. Sản lượng khai thác hải sản 6 tháng đầu năm đạt khoảng 11.000 tấn.

Các đại biểu thảo luận tại kỳ họp

Về du lịch, phường tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, đón khoảng 550.000 lượt khách, tăng 24,1% so với cùng kỳ… Bên cạnh đó, địa phương còn một số khó khăn, tồn tại như công tác quản lý trong lĩnh vực trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm…

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, phân tích những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

Các đại biểu thống nhất thông qua các nghị quyết

HĐND phường cũng xem xét, quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền. Cụ thể, thống nhất thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2026. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Một số chỉ tiêu chủ yếu được đề ra như tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 12,07%; phấn đấu thu ngân sách vượt 10% kế hoạch tỉnh giao (511,902 tỷ đồng); tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt trên 100% kế hoạch tỉnh giao; tỉ lệ nghèo đa chiều giảm 0,08% (tương đương giảm 17 hộ nghèo)…

Lãnh đạo Công an phường trả lời các ý kiến của đại biểu liên quan đến trật tự xã hội

HĐND phường cũng thống nhất thông qua các Nghị quyết về kết quả giám sát công tác quản lý tài sản công; thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND phường về giám sát công tác đầu tư công trên địa bàn phường.

Đồng chí Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết phát biểu tại Kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết ghi nhận, đánh giá cao những kết quả phường đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026. Đồng chí nhấn mạnh, với vị thế là đô thị trung tâm của tỉnh, mọi chuyển biến của phường Phan Thiết đều có sức lan tỏa, tác động đến sự phát triển chung của tỉnh.

Trong những tháng cuối năm, phường cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; thực hiện nghiêm nguyên tắc "một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì và một người chịu trách nhiệm chính"; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 12,07% theo chỉ tiêu tỉnh giao; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh trang đô thị; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng chí Nguyễn Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phường Phan Thiết phát biểu tại kỳ họp

Kết luận kỳ họp, Chủ tịch HĐND phường Phan Thiết Nguyễn Văn Tám đề nghị UBND phường, các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đã được HĐND phường thông qua. Song song đó, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, quản lý ngân sách, cải cách hành chính, chuyển đổi số, chăm lo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.