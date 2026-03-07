Nghị quyết và cuộc sống Phường Xuân Hương - Đà Lạt chuyển biến tích cực sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 57 Chiều 3/7, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Quang cảnh hội nghị

Sau một năm triển khai, việc thực hiện Nghị quyết số 57 đã tạo nhiều chuyển biến rõ nét trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của phường Xuân Hương- Đà Lạt.



Đến nay, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình; hơn 14.600 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó trên 14.200 hồ sơ thực hiện trực tuyến.

Tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%; toàn bộ cán bộ, công chức sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số trong xử lý công việc.

Trong phát triển kinh tế số, 100% hộ kinh doanh tại Chợ Đà Lạt đã áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt bằng mã QR; 99,6% các khoản phí dịch vụ được thanh toán trên nền tảng điện tử.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Phường Xuân Hương - Đà Lạt cũng đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu số phục vụ phát triển du lịch thông minh, từng bước hình thành hệ sinh thái số quảng bá hình ảnh Đà Lạt.

Cùng với đó, phường Xuân Hương - Đà Lạt duy trì hiệu quả 77 tổ công nghệ số cộng đồng với 418 thành viên, hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số; trên 65.000 người đã đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Lĩnh vực y tế cập nhật hơn 82.000 hồ sơ sức khỏe điện tử, đạt trên 96% dân số; 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn đạt mức độ 3 về chuyển đổi số.

Phó Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt Trần Đức Nam phát biểu tại hội nghị

Phó Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt Trần Đức Nam khẳng định, với những kết quả đạt được trong thời gian tới, phường tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân.

Đồng thời, phường sẽ phát huy những kết quả đạt được để xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số ngày càng hiện đại, góp phần cùng tỉnh Lâm Đồng thực hiện hiệu quả mục tiêu chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn mới.