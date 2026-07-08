Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 356/TB-VPCP ngày 7/7/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận sự quyết liệt, nghiêm túc và khẩn trương vào cuộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, UBND tỉnh Tuyên Quang trong xử lý vụ việc liên quan đến kết quả bài thi môn Toán cao bất thường tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang của Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Tuyên Quang.

Vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới ngành Giáo dục và toàn xã hội, nhất là trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang tập trung tạo mọi điều kiện về chủ trương, chính sách, thể chế, ưu tiên mọi nguồn lực, điều kiện để hỗ trợ ngành Giáo dục phát triển với tinh thần "Giáo dục là quốc sách hàng đầu". Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây là một vụ việc có tính chất cá biệt, riêng lẻ, không phản ánh kết quả của toàn bộ kỳ thi, sự nỗ lực, cố gắng của toàn ngành Giáo dục và thí sinh trên cả nước.

Để bảo đảm khách quan, công bằng, công khai về kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh Tuyên Quang và toàn quốc, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan, UBND tỉnh Tuyên Quang khẩn trương chỉ đạo xử lý vụ việc tại Điểm thi trường THPT thông Chuyên Tuyên Quang với yêu cầu: Khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân sai phạm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm phân hóa rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức, cá nhân; đề xuất phương án khắc phục hậu quả theo đúng quy chế thi và quy định pháp luật; bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, không để thí sinh có năng lực thực chất bị mất cơ hội học tập, đồng thời phải giữ nghiêm kỷ cương, công bằng, uy tín của kỳ thi.

UBND tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm về việc mất an toàn của Kỳ thi theo quy định, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của ngành Giáo dục.

Đồng thời, khẩn trương tiến hành rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong việc chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn, giám sát, tổ chức kỳ thi; có phương án xử lý, khắc phục hậu quả phù hợp, đúng quy định đối với vụ việc bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các thí sinh; kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

UBND tỉnh Tuyên Quang đánh giá toàn diện, công tâm, khách quan đối với công tác tổ chức, kết quả kỳ thi tại Điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang; tổ chức trao đổi, làm việc với tất cả phụ huynh và học sinh của nhà trường tham gia kỳ thi, trên cơ sở đó, kiến nghị, đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương án xử lý cụ thể bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các thí sinh; hoàn thành trước ngày 9/7/2026.

Bên cạnh đó, chủ động tổ chức họp báo, cung cấp thông tin chính xác kịp thời cho cơ quan báo chí; nghiêm túc nhận trách nhiệm về thiếu sót, sai phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện (nếu có); công khai thông tin chính xác, kịp thời, phù hợp, bảo vệ danh tính, tâm lý và quyền lợi hợp pháp của thí sinh, không để vụ việc gây hoang mang trong toàn ngành Giáo dục và địa phương.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang làm rõ vi phạm, đối tượng trong vụ việc; trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với trường hợp sai phạm; sớm công bố chính thức kết quả điều tra để kịp thời có phương án xử lý, khắc phục hậu quả; phương án xử lý phải đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh, tính công bằng trong tuyển sinh đại học, cao đẳng, bảo đảm các thí sinh đủ điều kiện vẫn kịp thời gian đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, cơ quan liên quan hướng dẫn, phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang trong công tác xử lý, khắc phục hậu quả; trong đó, lưu ý bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của thí sinh, bảo vệ, áp dụng phương án có lợi cho quyền học tập hợp pháp của thí sinh theo quy định.

Trên cơ sở báo cáo đề xuất, kiến nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định phương án khắc phục hậu quả theo thẩm quyền, đúng quy định và yêu cầu bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của thí sinh; hoàn thành trước ngày 10/07/2026.