Giáo dục - Đào tạo Sân chơi mùa hè cho trẻ em xã Lạc Dương Là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), xã Lạc Dương đã quan tâm đầu tư phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân. Địa phương tạo môi trường vui chơi lành mạnh, không chỉ giúp trẻ em phát triển thể chất mà còn ngăn ngừa tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em trong thời gian nghỉ hè.

Nhiều hoạt động thiết thực như sinh hoạt hè tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em DTTS xã Lạc Dương

Tạo sân chơi an toàn, bổ ích

Lạc Dương là xã vùng sâu, vùng xa với trên 80% đồng bào DTTS, trên địa bàn hầu như không có khu vui chơi riêng dành cho trẻ em. Trước thực trạng này, địa phương đã quan tâm đầu tư phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân và tạo sân chơi an toàn, bổ ích cho trẻ em, nhất là trong dịp hè; đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng sân chơi, bãi tập phục vụ cộng đồng. Hiện toàn xã có 15/15 thôn có hội trường nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng, nhiều nhà văn hóa được trang bị dụng cụ thể dục, thể thao ngoài trời, đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của Nhân dân. Xã có 10/15 thôn có sân bóng đá mini, 7/15 thôn có sân bóng chuyền phục vụ hoạt động thể thao quần chúng. Cùng với trẻ em, vào mỗi buổi chiều, các sân bóng chuyền, sân thể thao trên địa bàn cũng thu hút đông đảo thanh thiếu niên và người dân tham gia tập luyện, tạo nên không khí sôi nổi, góp phần nâng cao sức khỏe và tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Các trường học trên địa bàn xã cũng tạo điều kiện cho học sinh và người dân sử dụng sân bãi thể thao ngoài giờ học. Bên cạnh đó, các nhà thờ Tin Lành trong xã cũng thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động bổ ích như: giải bóng đá thiếu nhi, sinh hoạt hè, các chương trình giáo dục kỹ năng sống và học tập giáo lý, thu hút đông đảo trẻ em tham gia. Các sân chơi mùa hè đã góp phần tạo môi trường vui chơi lành mạnh cho trẻ em vùng đồng bào DTTS ở Lạc Dương, không chỉ giúp các em phát triển thể chất, kỹ năng giao tiếp mà còn góp phần phòng ngừa tai nạn thương tích, đuối nước, hạn chế các tệ nạn xã hội và những nguy cơ ảnh hưởng đến trẻ em trong thời gian nghỉ hè.

Không chỉ vậy, nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè, Đoàn Thanh niên phối hợp với các đoàn thể xã và các trường học tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: sinh hoạt hè, hoạt động văn nghệ, thể thao, đọc sách và giáo dục kỹ năng sống. Chị Cil Pam K Ôven, thôn Đara Hoa (xã Lạc Dương) chia sẻ: “Gia đình tôi có 2 con nhỏ, mùa hè các con được nghỉ học, cha mẹ thì đi làm nên cũng lo các con chơi điện thoại hay đi chơi ở các mương nước, ao hồ gần nhà. Có các sân chơi trên địa bàn đã tạo điều kiện cho các con tham gia các hoạt động vui chơi thay vì dành nhiều thời gian cho điện thoại hoặc ra ao, hồ nguy hiểm”.

Trẻ em DTTS xã Lạc Dương thích thú tham gia các hoạt động vui chơi dịp hè

Chung tay vì trẻ em DTTS

Với phần lớn dân cư là đồng bào DTTS, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cũng được xã Lạc Dương đặc biệt quan tâm. Cùng với chăm lo đời sống vật chất, địa phương luôn chú trọng xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, chăm sóc, giáo dục thanh thiếu nhi. Các chương trình hành động vì trẻ em, các hoạt động hè, phong trào dạy bơi, giáo dục kỹ năng sống ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu.

Từ các buổi họp dân, sinh hoạt cộng đồng đến hệ thống truyền thanh cơ sở, những nội dung về phòng tránh đuối nước, an toàn giao thông, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng, chống xâm hại trẻ em được truyền tải thường xuyên, phù hợp từng nhóm đối tượng. Song song việc tuyên truyền, địa phương cũng rà soát các khu vực nguy hiểm như: ao hồ, suối, kênh mương để cắm biển cảnh báo; vận động người dân chủ động rào chắn khu vực nước sâu quanh nhà nhằm hạn chế nguy cơ trẻ em tai nạn đuối nước.

Ông Cil Khiuh - Phó Chủ tịch UBND xã Lạc Dương cho biết: “Việc bảo đảm điều kiện học tập, vui chơi và phát triển toàn diện cho trẻ em vùng đồng bào DTTS rất quan trọng. Chúng tôi luôn xác định, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em không phải là trách nhiệm của riêng ngành nào, mà là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”.