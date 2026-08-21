Công nghệ - Chuyển đổi số Số hóa công tác đánh giá cán bộ, công chức Lâm Đồng triển khai việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức bằng kết quả, sản phẩm cụ thể. Qua đó, tạo những chuyển biến rõ rệt, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, lấy hiệu quả công việc làm thước đo, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy sau sắp xếp.

Đảng ủy xã Đạ Tẻh triển khai phần mềm hệ thống quản lý và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức

Đánh giá cán bộ, công chức bằng dữ liệu

Công tác cán bộ được xác định là “then chốt của then chốt”, đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhân tố quyết định quá trình xây dựng và phát triển đất nước, trong đó, đánh giá cán bộ có ý nghĩa quan trọng. Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu phải có tiêu chí rõ ràng, cụ thể để đánh giá hiệu quả công việc, đó chính là sản phẩm đầu ra, kết quả hoạt động, công tác của từng cán bộ. Đây là bước chuyển quan trọng nhằm khắc phục đánh giá định tính, sang đánh giá bằng kết quả, sản phẩm cụ thể trong đánh giá cán bộ.

Đưa nghị quyết vào cuộc sống, nhiều cấp ủy, địa phương trong tỉnh đã triển khai áp dụng hệ thống chỉ số đánh giá hiệu suất công việc (KPI) nhằm đổi mới phương thức quản trị, đo lường hiệu suất công vụ và đánh giá cán bộ theo hướng công khai, minh bạch, thực chất. Từ tháng 5/2026, Đảng ủy xã Đạ Tẻh đã triển khai phần mềm hệ thống quản lý và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPIDU). Với kiến trúc kỹ thuật hiện đại, vận hành ổn định, phân quyền chặt chẽ đến từng vai trò và khả năng mở rộng linh hoạt, KPIDU không chỉ là phần mềm quản lý công việc, mà là bước chuyển căn bản từ “đánh giá bằng cảm nhận” sang “đánh giá bằng dữ liệu”, theo đúng tinh thần chuyển đổi số gắn với đổi mới công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

Là người được giao thực hiện xây dựng phần mềm KPIDU, anh Nguyễn Bích Ngọc, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đạ Tẻh cho hay, hệ thống quản lý và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ là nền tảng số hóa toàn diện công tác quản lý, điều hành và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, được xây dựng nhằm cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Đảng, Nhà nước và đổi mới phương thức đánh giá cán bộ theo hướng định lượng, khách quan, minh bạch, lấy sản phẩm công việc làm thước đo.

Hệ thống thay thế hoàn toàn phương thức giao việc, theo dõi, báo cáo thủ công bằng quy trình khép kín trên môi trường số: từ đăng ký danh mục sản phẩm công việc cá nhân, đến giao việc - nhận việc - thực hiện - nộp minh chứng - phê duyệt trực tuyến, tất cả diễn ra theo thời gian thực, mọi thao tác đều được ghi vết đầy đủ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đạ Tẻh Trần Thế Hoàng theo dõi tiến độ công việc của từng đơn vị, từng cá nhân qua phần mềm KPIDU

Lãnh đạo cơ quan có thể theo dõi tiến độ công việc của từng đơn vị, từng cá nhân qua bảng điều khiển trực quan (dashboard), nhận cảnh báo sớm nhiệm vụ sắp đến hạn, quá hạn; văn bản minh chứng được lưu trữ tập trung, an toàn, tra cứu tức thì. Hệ thống còn tích hợp các phân hệ lịch công tác, họp và biểu quyết trực tuyến, báo cáo tự động xuất Excel/PDF, giúp giảm mạnh giấy tờ, rút ngắn thời gian tổng hợp báo cáo từ nhiều ngày xuống còn vài phút.

“Qua hơn 2 tháng triển khai, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công theo các chức năng của cơ quan, đơn vị, việc áp dụng hệ thống quản lý và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đã giúp cán bộ được giao nhiệm vụ chủ động hơn trong công tác xử lý công việc. Đồng thời thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định, hạn chế tình trạng quá hạn. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đạ Tẻh Trần Thế Hoàng cho biết.

Tạo chuyển biến thực chất

Nhằm cụ thể hóa các quy định của Trung ương về công tác đánh giá cán bộ, công chức, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 30/2026/QĐ-UBND quy định về theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức, cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh. Quy định mới nhằm đổi mới phương pháp đánh giá theo hướng thực chất, khách quan, minh bạch, gắn kết quả đánh giá với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Trong đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức được đánh giá dựa trên 3 yếu tố cơ bản gồm: số lượng, chất lượng và tiến độ hoàn thành sản phẩm, công việc được giao. Việc đánh giá được thực hiện định kỳ theo quý, làm cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại cuối năm, góp phần nâng cao trách nhiệm cá nhân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và hiệu quả thực thi công vụ.

Thực hiện chủ trương của Trung ương, Chính phủ và UBND tỉnh Lâm Đồng về đổi mới công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, UBND phường Cam Ly - Đà Lạt đã ban hành Quyết định số 794/QĐ-UBND về Danh mục sản phẩm công việc, đơn vị sản phẩm công việc chuẩn và danh mục sản phẩm công việc quy đổi.

Các địa phương trong tỉnh thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức bằng kết quả đầu ra của từng nhiệm vụ

Theo Chủ tịch UBND phường Cam Ly - Đà Lạt Nguyễn Thừa Đoàn, khác với phương thức đánh giá truyền thống còn nặng về nhận xét định tính, việc xây dựng danh mục sản phẩm công việc chuẩn hướng đến đánh giá cán bộ, công chức bằng kết quả đầu ra của từng nhiệm vụ. Mỗi vị trí việc làm đều được xác định rõ sản phẩm phải hoàn thành, tiêu chuẩn chất lượng, đơn vị tính và sản phẩm quy đổi. Qua đó, bảo đảm việc giao việc, kiểm soát tiến độ và đánh giá kết quả được thực hiện trên cơ sở minh bạch, khách quan và có thể kiểm chứng.

Việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức bằng kết quả, sản phẩm cụ thể góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ Nhân dân.