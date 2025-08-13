Xây dựng Đảng “Sợi dây” kết nối chính quyền và Nhân dân Dọc theo dải bờ biển tỉnh Lâm Đồng, những phường như: Phú Thủy, Phước Hội đang cho thấy việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở không chỉ là một yêu cầu pháp lý, mà đã trở thành “sợi dây” kết nối chính quyền và Nhân dân, tạo sức mạnh đồng thuận để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự.

Tăng cường đối thoại, huy động sức dân

Thời gian qua, tinh thần dân chủ cơ sở được phường Phú Thủy cụ thể hóa bằng những việc làm minh bạch, gần dân. Đồng chí Phan Nguyễn Hoàng Tân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy khẳng định: “Dân chủ cơ sở không chỉ là nguyên tắc, mà là cách để mọi quyết sách đều xuất phát từ ý Đảng, lòng dân, tạo đồng thuận để phát triển bền vững”. Đồng thuận ấy được xây dựng bằng sự minh bạch. Hàng năm, UBND phường công khai dự toán thu, chi ngân sách, các khoản thanh quyết toán, đấu thầu mua sắm hay đầu tư xây dựng cơ bản.

Người dân phường Phước Hội tham gia ý kiến về phương án sắp xếp, đổi tên các khu phố sau sáp nhập

Trong 5 năm qua, phường Phú Thủy đã tổ chức trên 1.600 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành, tạo nền tảng cho kinh tế - xã hội phát triển. Minh bạch còn thể hiện ở việc tiếp nhận, xử lý đơn thư. Mỗi phản ánh của dân đều được lắng nghe, giải quyết đúng quy trình.

5 năm qua, phường Phú Thủy tiếp nhận 313 đơn, trong đó 309 đơn thuộc thẩm quyền và đều đã xử lý xong. Nhờ vậy, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp, giữ vững an ninh trật tự.

Không chỉ giải quyết khi có việc, chính quyền còn chủ động gặp gỡ người dân để nghe góp ý. Nhiệm kỳ qua, phường Phú Thủy tổ chức 7 cuộc đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và người dân theo tinh thần Quyết định 218-QĐ/TW. Không khí cởi mở giúp hàng trăm ý kiến được ghi nhận và xử lý. Bà Nguyễn Thị Lành - một tiểu thương ở khu chợ Phú Thủy chia sẻ: “Mỗi khi phường làm đường hay chỉnh trang vỉa hè, bà con được thông báo rõ ràng, ai cũng có thể góp ý. Điều mình mừng nhất là ý kiến của dân được lắng nghe và nhiều khi áp dụng ngay”.

Riêng tại các buổi tiếp xúc cử tri, từ 279 ý kiến, nhiều vấn đề dân sinh đã nhanh chóng được phản hồi. “Hướng tới, Phú Thủy tiếp tục phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường đối thoại, huy động sức dân cùng Nhà nước hoàn thiện hạ tầng, triển khai các dự án kinh tế - xã hội, giao thông trọng điểm, giữ gìn mĩ quan đô thị. Tinh thần “ý Đảng hợp lòng dân” sẽ tiếp tục là động lực để phường phát triển văn minh, nghĩa tình”, Bí thư Đảng ủy phường Phan Nguyễn Hoàng Tân chia sẻ thêm.

Đưa dân chủ vào từng việc cụ thể

Phường Phước Hội đã đưa dân chủ vào từng việc cụ thể, sát sườn với đời sống người dân. Giữa tháng 7 vừa qua, UBND phường tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về phương án sắp xếp, đổi tên các khu phố sau sáp nhập để tránh trùng lặp. Phương án được niêm yết công khai tại trụ sở, nhà văn hóa; tổ chức cuộc họp để Nhân dân nêu ý kiến góp ý. Ông Nguyễn Văn Hùng, người dân phường Phước Hội nói vui: “Được hỏi ý kiến thế này thấy mình cũng có phần trách nhiệm với cái tên mới. Đổi sao cho dễ nhớ, hợp tình, hợp lý”.

Những năm qua, Phước Hội gắn thực hiện Quy chế dân chủ với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh. Công tác tiếp dân, giải quyết kiến nghị được thực hiện kịp thời; hương ước, quy ước đều được lấy ý kiến trước khi ban hành. Địa phương cũng duy trì và nhân rộng nhiều mô hình gắn với các cuộc vận động, như: “Kết nối xanh - Dân quản lý”, “Phụ nữ vận động thu gom rác thải tái sinh” và “Phân loại rác thải tái sinh”. Các mô hình này vừa bảo vệ môi trường, vừa khơi dậy tinh thần trách nhiệm, gắn kết cộng đồng...

Công khai, minh bạch, biết lắng nghe và giải quyết kịp thời, huy động người dân cùng tham gia đó chính là chìa khóa để các phường ven biển tỉnh Lâm Đồng giữ vững ổn định, phát triển bền vững và xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, nghĩa tình.