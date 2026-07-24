Chính trị Sự hi sinh của các thế hệ cha anh sẽ mãi mãi được khắc ghi trong lòng dân tộc Có những giá trị không bao giờ cũ, có những sự hi sinh không bao giờ bị lãng quên. Trong bài phát biểu tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026, diễn ra ngày 23/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi đi thông điệp sâu sắc về lòng biết ơn, trách nhiệm và sự tiếp nối truyền thống dân tộc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 (Ảnh: TTXVN)

Không chỉ là lời tri ân đối với những người đã cống hiến, hi sinh vì Tổ quốc, bài phát biểu còn là lời hiệu triệu để cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tiếp tục chăm lo người có công, gìn giữ những giá trị đã làm nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

Khắc ghi sự hi sinh để tiếp nối truyền thống dân tộc

Mở đầu bài phát biểu, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhắc lại những trang sử hào hùng của dân tộc với sự hi sinh to lớn của hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của đất nước. Những hình ảnh "gửi lại máu xương nơi chiến trường", "mang trên mình thương tật suốt đời", hay "hàng triệu thân nhân liệt sĩ vẫn đau đáu hi vọng tìm được người thân" đã gợi lên chiều sâu của những mất mát mà chiến tranh để lại. Đó không chỉ là những con số, mà là số phận của biết bao gia đình Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng ân cần hỏi thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Trong dòng chảy ấy, câu khẳng định của Thủ tướng: "Sự hi sinh của các thế hệ cha anh sẽ mãi mãi được khắc ghi trong lòng dân tộc và mãi mãi trường tồn cùng non sông đất nước" trở thành điểm nhấn giàu ý nghĩa. Đó vừa là sự tri ân đối với quá khứ, vừa là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm giữ gìn những thành quả được đánh đổi bằng máu xương của biết bao người.

Điểm đặc biệt trong bài phát biểu là cách nhìn nhận công tác đền ơn đáp nghĩa, không chỉ là chính sách an sinh mà còn là vấn đề đạo lý và bản sắc văn hóa dân tộc. Thủ tướng nhấn mạnh: "Chăm lo người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán, là trách nhiệm chính trị, là truyền thống, là đạo lý của dân tộc ta". Cách đặt bốn yếu tố "trách nhiệm chính trị - truyền thống - đạo lý - tính nhân văn" trong cùng một chỉnh thể đã khẳng định đây không phải nhiệm vụ của riêng Nhà nước mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Tinh thần "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" vì thế không dừng lại ở những hoạt động mang tính lễ nghi mỗi dịp 27/7, mà phải trở thành hành động thường xuyên, bền bỉ và thiết thực. Việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ người có công có cuộc sống ngày càng tốt hơn chính là thước đo của một xã hội nhân văn.



Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu tham dự hội nghị

Đền ơn đáp nghĩa bằng những hành động thiết thực

Một trong những nội dung tạo nhiều xúc động là khi Thủ tướng đề cập đến hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn nửa thế kỷ đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và khoảng 230.000 phần mộ chưa xác định được danh tính.

Những con số ấy không chỉ phản ánh khối lượng công việc còn rất lớn mà còn gợi nhắc những hi sinh, mất mát và nỗi mong ngóng của biết bao gia đình liệt sĩ. Thủ tướng khẳng định: "Mỗi hài cốt liệt sĩ được quy tập, được xác định danh tính, mỗi kỷ vật được trao lại đều góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, làm vơi đi sự mong mỏi, đợi chờ của biết bao gia đình".

Đây có lẽ là một trong những thông điệp giàu tính nhân văn trong bài phát biểu. Việc ứng dụng khoa học công nghệ, giám định ADN hay chuyển đổi số trong tìm kiếm liệt sĩ không đơn thuần là tiến bộ kỹ thuật mà chính là hành trình trả lại tên cho những người đã hi sinh, giúp các gia đình được đoàn tụ sau nhiều thập niên chờ đợi.

Đáng chú ý, bài phát biểu không chỉ hướng về quá khứ mà còn đặt ra yêu cầu cho hiện tại và tương lai.

Theo Thủ tướng, trong giai đoạn phát triển mới, xây dựng đất nước giàu mạnh, nâng cao đời sống nhân dân và giữ vững môi trường hòa bình chính là cách thiết thực nhất để tri ân những người đã hi sinh. Lòng biết ơn không chỉ được thể hiện bằng lời nói mà phải được chuyển hóa thành trách nhiệm, hành động và kết quả cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm hỏi, động viên gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh (Ảnh: Lê Phước)



Thông điệp phát động phong trào "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng" cũng mang ý nghĩa huy động sức mạnh của toàn xã hội. Từ các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, doanh nghiệp, tổ chức xã hội đến từng người dân đều được kêu gọi cùng chung tay bằng những việc làm thiết thực. Điều đó cho thấy đền ơn đáp nghĩa không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý mà là sự sẻ chia của cả cộng đồng.

Hiện thực hóa thông điệp bằng trách nhiệm và nghĩa tình

Những thông điệp ấy đang được cụ thể hóa sinh động tại tỉnh Lâm Đồng. Sau khi sáp nhập, toàn tỉnh hiện quản lý khoảng 58.000 người có công và đối tượng chính sách, trong đó, có hơn 22.000 liệt sĩ cùng hàng chục nghìn thân nhân người có công.

Tỉnh Lâm Đồng có khoảng 58.000 người có công và đối tượng chính sách

Công tác chăm lo người có công được địa phương triển khai xuyên suốt trong năm, thông qua nhiều chương trình an sinh như xây dựng nhà tình nghĩa, khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ sinh kế, trao học bổng cho con em gia đình chính sách, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng và vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

Đặc biệt, Lâm Đồng đang là một trong những địa phương quyết tâm hoàn thành sớm việc lấy mẫu ADN phục vụ xác định danh tính liệt sĩ trước tiến độ chung của cả nước. Với hàng nghìn phần mộ chưa xác định thông tin và hàng nghìn thân nhân cần thu nhận mẫu sinh phẩm, đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân đội, công an, y tế và chính quyền địa phương. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay đều mang theo hi vọng giúp một gia đình tìm lại người thân sau nhiều thập niên xa cách.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thắp nhang tri ân các liệt sĩ (Ảnh: Hữu Phúc)

Như Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định, chăm lo người có công không chỉ tập trung vào dịp 27/7 mà là việc làm thường xuyên, xuất phát từ trách nhiệm và nghĩa tình của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Chính những hành động cụ thể ấy đã góp phần hiện thực hóa lời kêu gọi của Thủ tướng, lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" bằng những việc làm thiết thực trong đời sống.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng những giá trị mà các thế hệ cha anh để lại vẫn luôn là nền tảng tinh thần của dân tộc Việt Nam. Khi mỗi người biết trân trọng lịch sử, biết sống có trách nhiệm với những người đã hi sinh và cùng chung tay chăm lo người có công, thì truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa" sẽ tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa qua nhiều thế hệ. Bởi như lời Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định, "Sự hi sinh của các thế hệ cha anh sẽ mãi mãi được khắc ghi trong lòng dân tộc và mãi mãi trường tồn cùng non sông đất nước." Đó không chỉ là lời tri ân, mà còn là lời hứa của thế hệ hôm nay đối với lịch sử và tương lai của đất nước.