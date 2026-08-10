Nông nghiệp - Nông thôn Sức sống mới từ lòng dân đồng thuận Diện mạo nông thôn xã Nam Thành đang dần khởi sắc từng ngày. Đằng sau những đổi thay ấy là sự chung sức của người dân cùng quyết tâm của chính quyền trong xây dựng nông thôn mới.

Nhiều mô hình kinh tế tăng thu nhập ở Nam Thành

Khơi sức dân từ sự đồng lòng

Trong nắng sớm, con đường số 36 ở thôn 4 bừng sáng dưới sắc đỏ hoa trang. Hai bên đường, hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, những thùng rác đặt ngay ngắn. Chị Lê Thị Lan - Chi hội trưởng Phụ nữ thôn 4, vừa gom cành cây khô vừa kể cách bà con cùng nhau giữ gìn cảnh quan: "Để đường làng luôn sạch đẹp, các hộ trong thôn thống nhất cứ 2 hộ góp tiền mua một thùng rác đặt trước ngõ. Việc nhỏ nhưng giúp việc thu gom rác thuận tiện hơn, dần hình thành thói quen giữ gìn môi trường".

Đi cùng, ông Nguyễn Thành Dương - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 4, dừng lại trước những hàng hoa trang đỏ đang khoe sắc rồi bảo: “Đây là tuyến đường hoa đầu tiên của thôn. Ngày đầu triển khai, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và Ban Điều hành thôn đến từng hộ vận động. Mỗi gia đình tự bỏ tiền mua cây hoa, sau đó thôn tổ chức trồng dọc hai bên đường, trước nhà ai thì người đó chăm sóc. Chẳng bao lâu, sắc đỏ của hoa trang phủ kín tuyến đường. Từ thành công ấy, địa phương tiếp tục được nhân rộng sang các tuyến đường số 31, 35 và tuyến liên thôn số 23 vừa hoàn thành”.

“ Người dân thấy việc gì có ích cho mình, cho thôn thì đều sẵn sàng góp công, góp sức. Chính sự đồng lòng ấy tạo nên những đổi thay thôn xóm.

Ông Nguyễn Thành Dương, Trưởng thôn 4, xã Nam Thành

Thôn 4 có 944 hộ dân với hơn 4.000 nhân khẩu, cuộc sống chủ yếu gắn với sản xuất nông nghiệp. Theo ông Dương, điều đáng quý không chỉ là diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc mà còn là tinh thần đoàn kết của người dân. "Mỗi khi địa phương phát động phong trào, từ chi bộ, mặt trận đến các đoàn thể đều cùng vào cuộc. Người dân thấy việc gì có ích cho mình, cho thôn thì đều sẵn sàng góp công, góp sức. Chính sự đồng lòng ấy tạo nên những đổi thay thôn xóm”, ông Dương chia sẻ.

Liên kết sản xuất lúa ở Nam Thành

Rời thôn 4, chúng tôi đến vùng đất 143, nay thuộc thôn 10. Vùng đất từng nhiều khó khăn giờ phủ một màu xanh của những vườn sầu riêng, măng cụt, chôm chôm. Ông Hoàng Đình Thọ - Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn 10 chia sẻ: Nhờ hạ tầng từng bước được đầu tư cùng sự chủ động của người dân trong phát triển kinh tế, nơi đây đã hình thành vùng cây ăn trái tập trung hơn 380 ha. Nhiều hộ còn phát triển nuôi cá tầm, làm du lịch sinh thái vườn để tăng thu nhập.

Theo ông Thọ, thôn 10 hiện có khoảng 700 hộ dân với hơn 3.600 nhân khẩu, trong đó nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống xen kẽ. Dù vậy, nhiều tuyến giao thông nội đồng và đường dân sinh vẫn chưa đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản. Cùng với nguồn lực của Nhà nước, người dân tiếp tục hiến đất, góp công làm đường. Cuối năm 2025, có thêm 4 km đường bê tông trên các tuyến 44, 45, 40/25 và 40/27 được hoàn thành, tạo thuận lợi cho sản xuất và đi lại. Hiện xã tiếp tục bố trí nguồn vốn đầu tư các tuyến đường còn khó khăn ở thôn.

Chị Lê Thị Lan và hội viên phụ nữ bên thùng rác lắp tại tuyến đường

Tạo nền tảng cho chặng đường mới

Những đổi thay ở thôn 4 hay thôn 10 chỉ là những lát cắt trong bức tranh phát triển chung của xã Nam Thành sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Mê Pu, Sùng Nhơn và Đa Kai. Cùng với sự đồng lòng của người dân, địa phương đang tập trung đầu tư hàng chục công trình giao thông, trường học, điện và các công trình phục vụ dân sinh nhằm mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả tiềm năng của vùng đất còn nhiều dư địa.

Con đường hoa ở thôn 4

Ông Phan Văn Thu - Phó Chủ tịch UBND xã Nam Thành cho rằng, xây dựng nông thôn mới không chỉ là hoàn thành các tiêu chí, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. “Địa phương sẽ tiếp tục phát huy lợi thế nông nghiệp, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp - dịch vụ theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường; đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa để xây dựng vùng quê ngày càng phát triển, đáng sống”, ông Thu chia sẻ.

Trồng cây ăn trái ở thôn 10

Hành trình xây dựng nông thôn mới ở Nam Thành vẫn còn những việc phải làm, nhưng những đổi thay hôm nay cho thấy một nguồn lực quan trọng được khơi dậy là sự chung sức, đồng lòng của người dân. Đây là nền tảng để Nam Thành bước tiếp trên chặng đường xây dựng nông thôn mới hiện đại, bền vững.