Đời sống Sức sống mới vùng đồng bào xã Hàm Thuận Bắc Diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) xã Hàm Thuận Bắc đang đổi thay rõ nét từ hạ tầng, sản xuất đến đời sống người dân nhờ phát huy hiệu quả các chính sách dân tộc và chương trình mục tiêu quốc gia.

Thu hoạch lúa ở thôn Lâm Giang, xã Hàm Thuận Bắc

Khởi sắc từ sức dân và chính sách

Là nơi sinh sống của hơn 730 hộ đồng bào dân tộc Chăm, thôn Lâm Giang là một trong những điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS của xã Hàm Thuận Bắc. Những năm gần đây, từ nguồn lực đầu tư của Nhà nước cùng sự chung sức của người dân, diện mạo của thôn ngày càng khởi sắc.

Riêng năm 2025, thôn hoàn thành khoảng 1 km đường bê tông theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, trong đó người dân đóng góp hơn 340 triệu đồng. Đồng thời cải tạo 1,5 km đường giao thông nội đồng, tạo thuận lợi cho sản xuất và đi lại. Cùng với đầu tư hạ tầng, các mô hình tự quản về giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng khang trang, văn minh.

Không chỉ riêng Lâm Giang, các thôn có đông đồng bào DTTS như: Phú Thuận và Thuận Hòa cũng ghi nhận nhiều đổi thay tích cực. Nhiều chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, sinh kế, giáo dục và văn hóa được triển khai đồng bộ; hệ thống điện, nước sinh hoạt từng bước được đầu tư hoàn thiện. Người dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao thu nhập góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Cùng với đó, nhiều hủ tục trong cưới hỏi, ma chay từng bước được xóa bỏ, đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng được nâng cao.

Chăm lo phát triển toàn diện

Nâng cao đời sống vùng đồng bào DTTS luôn được xã Hàm Thuận Bắc xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Từ đầu năm 2026, xã đã tập trung hỗ trợ sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

Trong đó, công tác khuyến nông được chú trọng với nhiều mô hình sản xuất ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ cao. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã phối hợp các đơn vị liên quan triển khai mô hình Thâm canh lúa trên diện tích 18 ha với 23 hộ tham gia; tổ chức tập huấn, tư vấn kỹ thuật cho nông dân. Đồng thời thẩm định các mô hình Trồng chanh dây ứng dụng công nghệ cao và đề xuất xây dựng vùng chuyên canh lúa ứng dụng công nghệ cao quy mô 250 ha tại khu vực Đồng Bông, Ổi thuộc các thôn Lâm Giang và Hàm Phú.

Người dân xã Hàm Thuận Bắc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất

Song song đó, xã chủ động rà soát, đề xuất nguồn vốn và danh mục dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030; triển khai hiệu quả Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn, đưa tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,66%. Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm với mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo đa chiều xuống còn 0,86% vào cuối năm 2026. Từ đầu năm đến nay, địa phương đã gia hạn 1.732 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào DTTS và các đối tượng yếu thế.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hàm Thuận Bắc - Nguyễn Thành Tân, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả các chương trình, chính sách dành cho vùng đồng bào DTTS. Trong đó tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật, gắn với giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Qua đó, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân và tạo nền tảng để vùng đồng bào DTTS tiếp tục phát triển.