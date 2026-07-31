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    Sức trẻ từ những việc làm thiết thực

    Ngọc Hân . 31/07/2026 05:02

    Từ tri ân các gia đình chính sách, chăm lo thân nhân liệt sĩ đến bảo vệ môi trường và xây dựng sân chơi cho thiếu nhi, các hoạt động trong chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” và “Hành quân xanh” do Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp tổ chức tại xã Sông Lũy đã để lại nhiều dấu ấn đẹp.

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    Công trình thanh niên “Sân chơi cho em” được khánh thành, tạo không gian vui chơi cho các em thiếu nhi

    Nghĩa tình từ những tấm di ảnh

    Tại căn nhà của ông Hồ Khải Tính, ở thôn Hải Bình, xã Sông Lũy, những lời hỏi thăm ân cần của đoàn viên, thanh niên khiến buổi trao tặng di ảnh trở nên gần gũi, ấm áp. Hai tấm di ảnh phục dựng liệt sĩ Hồ Mai Bình (SN 1942) và Hồ Mai Duy (SN 1944) được trao tận tay người thân.

    Ông Hồ Khải Tính là cháu ruột của 2 liệt sĩ xúc động chia sẻ: “Nhiều năm qua, gia đình chỉ còn lưu giữ được một tấm hình của 2 chú nhưng đã bị ố vàng theo thời gian. Gia đình chúng tôi rất lo sau này sẽ không còn hình ảnh của 2 chú. Nay được Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phục dựng và tặng lại nên gia đình rất vui”.

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    Người thân xúc động đón nhận di ảnh của 2 liệt sĩ Hồ Mai Bình và Hồ Mai Duy sau khi được phục dựng

    Cầm di ảnh trên tay, ông Tính cẩn thận trang trọng đặt lên bàn thờ. Khoảnh khắc ấy khiến những người có mặt không khỏi xúc động khi hình bóng của những người đã hi sinh tiếp tục hiện diện trong mái nhà và trong ký ức gia đình. Đoàn viên Lê Thị Minh Tuyền, xã Sông Lũy chia sẻ: “Được đến thăm gia đình, trao di ảnh và chứng kiến khoảnh khắc người thân đặt di ảnh các liệt sĩ lên bàn thờ, em rất xúc động. Qua đó, em càng hiểu hơn sự hi sinh của thế hệ cha anh và trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay”.

    Không chỉ là một món quà, những tấm di ảnh còn mang giá trị tinh thần sâu sắc của thế hệ trẻ hôm nay thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì quê hương, đất nước.

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    Tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho các em học sinh trên địa bàn xã

    Chung tay vì cộng đồng

    Câu chuyện trao di ảnh liệt sĩ là một trong nhiều hoạt động được triển khai trong khuôn khổ Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” và “Hành quân xanh” do Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp cùng Cụm thi đua số 12 gồm: Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng tỉnh, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Thanh niên Công an tỉnh và Đoàn xã Sông Lũy tổ chức.

    Anh Đoàn Minh Tâm - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, “Kỳ nghỉ hồng” và “Hành quân xanh” là môi trường để cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên công nhân và thanh niên lực lượng vũ trang phát huy sức trẻ, chuyên môn, tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng. Các đội hình tình nguyện cần tiếp tục phát huy chuyên môn, lựa chọn những phần việc thiết thực, hiệu quả gắn với nhu cầu của người dân. Qua đó, góp phần sức trẻ trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện an sinh xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và chăm lo đời sống Nhân dân.

    Từ định hướng đó, các đội hình tình nguyện đã triển khai nhiều phần việc gắn với nhu cầu thực tế của địa phương. Điển hình như: đoàn viên, thanh niên dâng hương tại Bia ghi danh các Anh hùng liệt sĩ; thăm, tặng quà gia đình chính sách; trao tặng di ảnh cho thân nhân liệt sĩ. Cùng với đó là các hoạt động tuyên truyền pháp luật, phòng, chống đuối nước; tổ chức phiên tòa giả định về việc thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công; khánh thành công trình thanh niên “Sân chơi cho em”; ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây xanh.

    Mỗi hoạt động mang một màu sắc riêng nhưng cùng hướng đến mục tiêu chung là phục vụ cộng đồng. Có công trình được dựng xây, có môi trường được làm sạch, có gia đình được sẻ chia và có những ký ức được gìn giữ. Từ những việc làm cụ thể ấy, “Kỳ nghỉ hồng” và “Hành quân xanh” không chỉ tạo nên những dấu ấn tình nguyện mà còn góp phần bồi đắp trách nhiệm xã hội trong mỗi đoàn viên, thanh niên hiện nay.

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