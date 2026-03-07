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    Chính trị

    Tân Hà Lâm Hà gặp mặt sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

    Thân Thu Hiền 03/07/2026 21:58

    Chiều 3/7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hà Lâm Hà tổ chức buổi gặp mặt công chức, viên chức và người lao động nhân dịp 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

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    Văn nghệ chào mừng

    Sau 1 năm triển khai mô hình mới, bộ máy chính quyền xã từng bước được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhanh chóng thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

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    Lãnh đạo địa phương dự buổi gặp mặt

    Tại buổi gặp mặt, đại diện các phòng, ban chuyên môn đã trình bày nhiều tham luận, tập trung đánh giá những kết quả nổi bật sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó, các ý kiến tham luận đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai mô hình mới.

    Đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

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    Đồng chí Giáp Thị Thuỷ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Hà Lâm Hà phát biểu tại buổi gặp mặt

    Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Giáp Thị Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Hà Lâm Hà ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong năm đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí nhấn mạnh, kết quả đạt được là sự kết tinh của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới của cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã.

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    Các đại biểu xem lại clip sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

    Bí thư Đảng ủy xã Tân Hà Lâm Hà đề nghị thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu quả phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, tận tụy, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

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    Các đại biểu chụp hình lưu niệm

    Buổi gặp mặt là dịp để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cùng nhìn lại chặng đường 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó chia sẻ kinh nghiệm, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động để tiếp tục xây dựng chính quyền cơ sở hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

    Thân Thu Hiền Thân Thu Hiền

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    Kết quả 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

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          Chính trị
          Tân Hà Lâm Hà gặp mặt sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
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