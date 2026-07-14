Thanh niên Tập hợp thanh niên từ những việc tử tế Những mô hình tình nguyện của thanh niên ở Lâm Đồng đang được mở rộng theo hướng sát với đời sống hơn. Bên cạnh các câu lạc bộ, đội, nhóm quen thuộc, đội hình mới cũng đã xuất hiện từ nhu cầu của địa phương, thu hút thanh niên tham gia bằng chính kỹ năng, nghề nghiệp và thế mạnh của mình.

Đội Phản ứng nhanh Di Linh chính thức ra mắt

Đổi mới từ cơ sở

Những ngày tháng 7, Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam xã Di Linh ra mắt Đội Phản ứng nhanh Di Linh, đánh dấu sự xuất hiện của một mô hình tình nguyện hướng đến hỗ trợ người dân trong các tình huống khẩn cấp, đồng thời tham gia bảo đảm an sinh xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn.

Đội được thành lập trên cơ sở tập hợp đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên có tinh thần trách nhiệm cùng các lái xe, chủ phương tiện sẵn sàng huy động phương tiện, kỹ năng để phục vụ cộng đồng. Đây cũng là đầu mối kết nối lực lượng thanh niên với công an, y tế, các ban, ngành, đoàn thể và những tình nguyện viên trên địa bàn nhằm phối hợp xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Hoạt động với phương châm “Nhanh chóng - Kịp thời - Nhân đạo - Hiệu quả - An toàn”, Đội Phản ứng nhanh Di Linh hiện có 16 thành viên. Các thành viên đảm nhận nhiều nhiệm vụ gắn với thực tế địa phương như: sơ cứu ban đầu, hỗ trợ đưa người bị nạn đến cơ sở y tế, cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ người dân gặp sự cố phương tiện, tham gia ứng phó thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; đồng thời phối hợp với lực lượng công an trong bảo đảm an ninh trật tự, tuyên truyền pháp luật, phòng, chống tội phạm và hỗ trợ các sự kiện trên địa bàn.

Theo anh Lê Hồng Phú - Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Di Linh, mô hình được hình thành từ nhu cầu thực tế của địa phương và sự tham gia tự nguyện của đoàn viên, thanh niên. “Điều chúng tôi hướng tới là quy tụ được nhiều thanh niên Di Linh có kỹ năng, phương tiện và tinh thần trách nhiệm để cùng góp sức cho cộng đồng. Mỗi người một thế mạnh, khi cùng chung một đội hình sẽ tạo nên sức mạnh tập thể, góp phần giải quyết kịp thời những việc người dân cần hỗ trợ”, anh Phú nói.

Thanh niên Di Linh sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng

Mở rộng những điểm hẹn thanh niên

Đội Phản ứng nhanh Di Linh là một trong những mô hình mới được hình thành từ yêu cầu thực tiễn ở cơ sở. Cùng với sự thay đổi của đời sống xã hội, công tác hội và phong trào thanh niên trong tỉnh cũng đang từng bước đổi mới phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên theo hướng đa dạng, linh hoạt và gắn với nhu cầu của từng địa phương.

Hiện nay, toàn tỉnh duy trì hơn 530 câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh các mô hình quen thuộc như: Bếp ăn tình thương, Hạt gạo tình thương, Nhà tình thương, Chuyến xe nghĩa tình, Chuyến xe 0 đồng, Gian hàng 0 đồng..., nhiều đội hình mới tiếp tục được xây dựng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại cơ sở.

Nhiều mô hình tình nguyện được hình thành từ nhu cầu của từng địa phương, góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

Điểm chung của các mô hình này là đều xuất phát từ những vấn đề của đời sống, huy động thế mạnh của thanh niên để tham gia giải quyết các công việc cụ thể. Qua quá trình hoạt động, các câu lạc bộ, đội, nhóm không chỉ góp phần thực hiện các chương trình an sinh xã hội mà còn bổ sung lực lượng nòng cốt cho tổ chức hội, tạo thêm nhiều cách thức để thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện một cách thường xuyên và bền vững.

Chị H’Hồng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết, Hội LHTN Việt Nam các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục khuyến khích xây dựng những câu lạc bộ, đội, nhóm phù hợp với điều kiện của từng địa phương và nhu cầu của thanh niên. Khi mỗi mô hình gắn với một công việc cụ thể, giải quyết được những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, thanh niên sẽ có thêm cơ hội đóng góp bằng chính khả năng của mình, đồng thời, tổ chức Hội cũng mở rộng được mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả.