Nông nghiệp - Nông thôn Thành lập Ban Điều phối Diễn đàn ngành hàng nông nghiệp tỉnh UBND tỉnh vừa quyết định thành lập Ban Điều phối Diễn đàn ngành hàng nông nghiệp tỉnh. Trưởng Ban là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; các thành viên gồm đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội ngành hàng và tổ chức liên quan, địa phương có vùng sản xuất trọng điểm.

Ban điều phối hỗ trợ nâng cao hiệu quả liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Ban có nhiệm vụ nghiên cứu cơ chế, chính sách, giải pháp tăng cường liên kết chuỗi giá trị, hợp tác công - tư, huy động và lồng ghép nguồn lực phục vụ phát triển ngành hàng; rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc để đề xuất giải pháp tháo gỡ sản xuất, chế biến, thương mại, thị trường, xuất khẩu và phát triển ngành hàng.

Đồng thời tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội ngành hàng, cơ sở nghiên cứu, tổ chức hỗ trợ phát triển nhằm nâng cao hiệu quả liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Ban Điều phối tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, chế biến gắn với thị trường

Đặc biệt hỗ trợ xây dựng, quản lý, kết nối và chia sẻ thông tin, dữ liệu ngành hàng phục vụ công tác quản lý, truy xuất nguồn gốc, phát triển thị trường và chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Trong giai đoạn đầu, ban tập trung điều phối triển khai các ngành hàng cà phê, hồ tiêu, sầu riêng và mắc ca. Việc xem xét mở rộng sang các ngành hàng khác trên cơ sở nhu cầu thực tiễn, định hướng phát triển và khả năng huy động nguồn lực.