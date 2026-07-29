Quốc phòng - An ninh Thao trường tôi luyện người lính quân hàm xanh Năm 2026, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lâm Đồng tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới (CSM) đang bước qua chặng cuối của hành trình 4,5 tháng rèn luyện. Từ những tân binh còn bỡ ngỡ, nay đã thành những người lính sẵn sàng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

CSM Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1 thực hành nội dung tuần tra, bảo vệ biên giới

Hành trình trưởng thành

Mỗi mùa tuyển quân qua đi, lực lượng BĐBP lại đón nhận một thế hệ CSM. Năm 2026, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp nhận tân binh về tổ chức huấn luyện tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1 và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2 theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”.

Ngay từ đầu khóa huấn luyện, các đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ giáo án, thao trường, bãi tập, mô hình học cụ; tổ chức tập huấn cán bộ khung, phê duyệt giáo án chặt chẽ, bảo đảm tiến trình, chất lượng huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện, phát huy tốt mối quan hệ cán - binh, luôn gần gũi, sâu sát, đồng hành cùng chiến sĩ, uốn nắn từng động tác, từng nội dung, phát huy phương châm “yếu khâu nào bồi dưỡng khâu đó”, giúp mỗi chiến sĩ tiến bộ qua từng ngày.

Bên cạnh các nội dung chính khóa, đơn vị duy trì huấn luyện giờ thứ 8 với các nội dung bổ trợ như: rèn luyện thể lực, võ thuật, sử dụng một số vũ khí hiện đại, hành quân dã ngoại, hội thao và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao sức bền, khả năng chịu đựng và tinh thần đồng đội.

Các đơn vị chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện

Sau 3 tháng huấn luyện theo chương trình của Bộ Tổng Tham mưu, 100% CSM đã nắm vững kiến thức cơ bản về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, sử dụng thuần thục vũ khí trang bị, điều lệnh, điều lệ và kỹ thuật, chiến thuật. Bên cạnh đó, các CSM cũng hiểu biết đầy đủ nhiệm vụ công tác biên phòng, hoạt động, tổ chức biên chế của các đơn vị BĐBP khu vực biên giới, vùng biển đảo sau huấn luyện nghiệp vụ.

“ Những kiến thức được trang bị trong thời gian huấn luyện mới chỉ là nền tảng ban đầu; khi về đơn vị cơ sở, mỗi chiến sĩ phải tiếp tục học tập, rèn luyện, vận dụng linh hoạt kiến thức vào thực tiễn, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Đại tá Phạm Huy Thành - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh

Đến nay, 100% CSM hoàn thành các nội dung huấn luyện theo tiến trình, kế hoạch. Kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện đều đạt yêu cầu, trong đó gần 80% đạt khá, giỏi. Một số nội dung trọng điểm như: bắn súng, ném lựu đạn, sử dụng thuốc nổ, công sự ngụy trang đều đạt kết quả cao, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị. Trung tá Hồng Thế Sơn - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2 chia sẻ: “Điều đáng mừng không chỉ nằm ở kết quả kiểm tra mà còn là sự trưởng thành rõ nét của mỗi chiến sĩ về bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong chính quy và tinh thần đoàn kết. Đây là nền tảng quan trọng để các chiến sĩ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các đơn vị cơ sở”.

Binh nhì Võ Nhật Khôi Nguyên, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2 cho biết: “Sau thời gian huấn luyện, bản thân đã học tập được rất nhiều kiến thức bổ ích, nhưng đó chỉ mới là bước đầu để tôi hoàn thành xuất sắc trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự”.

Các CSM được trang bị đầy đủ kiến thức để sẵn sàng nhận nhiệm vụ

Sẵn sàng nhận nhiệm vụ nơi tuyến đầu

Được huấn luyện, giới thiệu nhiệm vụ, tuần tra, kiểm soát trên biên giới là nội dung trọng tâm xuyên suốt. Các CSM được học tập, trực tiếp tham gia đội hình tuần tra, kiểm soát, xử lý những tình huống dự kiến có thể xảy ra trên địa bàn, kỹ năng hiệp đồng giữa các lực lượng và sử dụng quân khuyển trong thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, nhiều tình huống sát thực tế được đưa vào giáo án huấn luyện, nhận diện nhất là các vụ việc liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Cách làm này giúp CSM sớm làm quen với môi trường công tác thực tế, nâng cao khả năng xử trí linh hoạt, nêu cao trách nhiệm ngay từ khi còn ở thao trường và đơn vị huấn luyện.

Các CSM luyện tập 16 động tác võ cơ bản

Trung tá Ngô Thái Trung - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1 cho biết: “Huấn luyện chuyên ngành biên phòng tập trung trang bị những nội dung đặc thù của lực lượng như: tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên, cột mốc; đấu tranh phòng, chống ma túy, xuất nhập cảnh trái phép; công tác vận động quần chúng; tuyên truyền pháp luật và công tác phối hợp với các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới.

Không chỉ trang bị kiến thức trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, người lính biên phòng còn được trang bị phương pháp, kỹ năng vận động quần chúng, tham gia giúp Nhân dân phát triển kinh tế, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và xây dựng nền biên phòng toàn dân. Đây là những nhiệm vụ thường xuyên, góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, tạo thế trận lòng dân vững chắc nơi phên giậu của Tổ quốc.

CSM tập trung cao độ, thực hành tư thế nằm bắn súng tiểu liên AK

Binh nhì Nông Thiên Phú - Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1 chia sẻ: “Trong quá trình huấn luyện, tôi được rèn luyện tác phong của người chiến sĩ, được huấn luyện kỹ chiến thuật chiến đấu bộ binh và nghiệp vụ chuyên ngành biên phòng. Qua đó, giúp tôi có bản lĩnh chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Đại tá Phạm Huy Thành - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh khẳng định: “Sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ thiêng liêng, trong đó BĐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách. Vì vậy, những kiến thức được trang bị trong thời gian huấn luyện mới chỉ là nền tảng ban đầu; khi về đơn vị cơ sở, mỗi chiến sĩ phải tiếp tục học tập, rèn luyện, vận dụng linh hoạt kiến thức vào thực tiễn, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ”.