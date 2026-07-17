Thomas Tuchel và thất bại trước Argentina: Khi sự thực dụng phớt lờ lời cảnh báo của Wayne Rooney Trận thua của tuyển Anh trước Argentina phơi bày sự bảo thủ của Thomas Tuchel. Việc rút tiền đạo để tăng cường hậu vệ đã khiến "Tam sư" đánh mất thế trận vào tay Lionel Messi dù đang dẫn trước.

Thất bại của đội tuyển Anh trước Argentina tại vòng bán kết không chỉ đơn thuần là một kết quả trên bảng điện tử. Đó là sự sụp đổ mang tính hệ thống của một triết lý thực dụng thái quá, nơi Thomas Tuchel đã chọn cách phớt lờ những dấu hiệu rạn nứt mà Wayne Rooney từng chỉ ra từ trước đó.

Thomas Tuchel phớt lờ cảnh báo của Wayne Rooney. Ảnh: Getty Images

Lời tiên tri bị bỏ qua từ chiến thắng trước Mexico

Trước khi gục ngã trước Argentina, chiến thắng của tuyển Anh trước Mexico tại sân Azteca từng được ca tụng như một bản hùng ca về tinh thần vượt khó. Thomas Tuchel khi đó được xem là người hùng khi giúp "Tam sư" đứng vững dù mất người từ sớm sau tấm thẻ đỏ của Jarell Quansah.

Tuy nhiên, Wayne Rooney – với nhãn quan của một người dày dạn kinh nghiệm – đã sớm nhận ra những vết nứt. Sau khi mất người ở phút 74, Tuchel lập tức rút toàn đội về sơ đồ 5-3-1, từ bỏ hoàn toàn mặt trận tấn công. Rooney cảnh báo rằng Mexico thất bại chỉ vì họ quá ngây thơ khi liên tục tạt bóng vào vị trí của Dan Burn, thay vì chơi bóng ngắn và kỹ thuật. Ông nhấn mạnh: nếu đối thủ là một đội bóng đẳng cấp hơn, tuyển Anh chắc chắn sẽ sụp đổ.

Sai lầm chiến thuật tại bán kết

Đáng tiếc, Thomas Tuchel đã không rút ra bài học nào. Trong trận bán kết gặp Argentina, bóng ma chiến thuật này lại hiện về một cách khó hiểu. Ngay cả khi đang dẫn trước 1-0 và có đầy đủ quân số trên sân, chiến lược gia người Đức vẫn quyết định rút Anthony Gordon để thay bằng hậu vệ Ezri Konsa, chuyển sang sơ đồ 5-4-1 phòng ngự co cụm.

Việc tự nguyện từ bỏ áp lực tấn công đã vô tình giải phóng hoàn toàn cho hàng thủ Argentina. Khi Lionel Messi và các đồng đội không còn phải lo lắng về những pha phản công, đại diện Nam Mỹ có tất cả thời gian và không gian để vây hãm khung thành Jordan Pickford.

Thomas Tuchel trả giá vì thực dụng thái quá. Ảnh: Getty Images

Cái giá của sự bảo thủ

Khác với Mexico, Argentina sở hữu những bộ óc thiên tài để xuyên thủng các khối phòng ngự đứng yên. Lionel Messi nhanh chóng nhận diện khoảng trống ở hành lang cánh, tạo ra sự hỗn loạn bằng những pha tâng bóng tinh tế và đường chuyền dọn cỗ cho Enzo Fernandez hay Lautaro Martinez.

Theo Wayne Rooney, những thay đổi của Tuchel không chỉ sai lầm về chuyên môn mà còn gây ra sự hoảng loạn về tâm lý. Các cầu thủ tấn công như Harry Kane hay Jude Bellingham cảm thấy bị bỏ rơi khi thiếu sự hỗ trợ, trong khi những quân bài tốc độ như Ollie Watkins hay Marcus Rashford hoàn toàn bị bỏ quên trên băng ghế dự bị.

Tuyển Anh một lần nữa lặp lại vết xe đổ lịch sử của Euro 2000: dẫn trước, lùi sâu và sụp đổ. Thomas Tuchel được kỳ vọng sẽ phá vỡ vòng luẩn quẩn thất bại của "Tam sư", nhưng rốt cuộc, chính sự thực dụng đến mức cực đoan đã khiến ông trở thành một phần của nó.