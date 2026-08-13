37' Inter Miami áp đảo toàn diện nhưng chưa thể ghi bàn

Tính đến phút 37, Inter Miami hoàn toàn làm chủ cuộc chơi và liên tục dồn ép Leon dù tỷ số vẫn đang là 0 - 0. Đội chủ nhà nhỉnh hơn về thời lượng giữ bóng với 56% - 44% và áp đảo hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 2 - 0), trong khi đối thủ vẫn chưa có bất kỳ cú sút nào.