Thua ngược Leon 2-3 dù hai lần dẫn trước, Inter Miami ôm hận ở Leagues Cup
Dù hai lần vươn lên dẫn trước nhờ Pinter và Bright, Inter Miami vẫn ngậm ngùi để Leon ngược dòng thắng 3-2 ngay tại sân Nu Stadium trong khuôn khổ vòng bảng Leagues Cup.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Inter Miami tiếp đón Leon.
- 13'Inter Miami áp đảo Leon trong những phút đầu
Nhập cuộc chủ động sau 13 phút bóng lăn, Inter Miami nhanh chóng áp đặt thế trận và đẩy Leon vào thế phòng ngự co cụm. Đội chủ nhà vượt trội về tỷ lệ kiểm soát bóng với 63% - 37%, đồng thời cụ thể hóa sức ép bằng 2 - 0 cú dứt điểm (trúng đích 1 - 0) trong khi đại diện Mexico chưa có cơ hội hãm thành nào.
- 25'Inter Miami lấn lướt sau 25 phút đầu
Trải qua 25 phút thi đấu, Inter Miami đang nắm thế chủ động trên sân với tỷ lệ kiểm soát bóng 56% - 44%. Đại diện MLS liên tục vây hãm khung thành đối phương và sở hữu 5 - 0 cú dứt điểm (trúng đích 2 - 0), trong khi Leon vẫn hoàn toàn chịu trận và chưa thể có bất kỳ pha bắn phá nào.
- 33'Inter Miami có sự thay đổi người sớm ở phút 33
Phút 33, Inter Miami thực hiện sự thay đổi nhân sự khi F. Caicedo được tung vào sân để thay cho Micael. Ban huấn luyện Inter Miami đưa ra quyết định điều chỉnh sớm nhằm tạo đột phá trong thế trận vẫn đang hòa 0-0 với Leon.
- 34'Thẻ vàng cho T. Segovia của Inter Miami
Phút 34, T. Segovia bên phía Inter Miami phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống can thiệp trái phép. Đây là án phạt cảnh cáo đầu tiên được rút ra trong trận đấu thuộc khuôn khổ Leagues Cup.
- 37'Inter Miami áp đảo toàn diện nhưng chưa thể ghi bàn
Tính đến phút 37, Inter Miami hoàn toàn làm chủ cuộc chơi và liên tục dồn ép Leon dù tỷ số vẫn đang là 0 - 0. Đội chủ nhà nhỉnh hơn về thời lượng giữ bóng với 56% - 44% và áp đảo hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 2 - 0), trong khi đối thủ vẫn chưa có bất kỳ cú sút nào.
- 42'D. Pinter lập công mở tỷ số cho Inter Miami
Phút 42, từ đường kiến tạo của I. Fray, D. Pinter lập công mở tỷ số 1-0 cho Inter Miami. Bàn thắng là phần thưởng xứng đáng cho thế trận lấn lướt của đại diện MLS khi họ sở hữu thống kê dứt điểm 8-0 vượt trội so với Leon.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Inter Miami tung L. Messi vào sân ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Inter Miami có sự thay đổi nhân sự đáng chú ý khi L. Messi được tung vào sân để thế chỗ cho D. Pinter. Đang dẫn trước 1-0 cùng lợi thế kiểm soát bóng 62% - 38%, sự xuất hiện của L. Messi hứa hẹn sẽ giúp đại diện MLS tiếp tục gia tăng sức ép lên phía khung thành Leon.
- 46'Leon điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Leon quyết định thực hiện sự thay đổi người khi J. P. Dominguez Chonteco được tung vào sân thế chỗ S. Santos. Đội khách buộc phải có những điều chỉnh nhân sự khi đang bị Inter Miami dẫn 1-0 và chịu nhiều ép lực về mặt thế trận.
- 46'Leon điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Leon quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung D. Cambindo vào sân thay thế cho F. Beltran Cruz. Đội bóng này đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ sau khi bị Inter Miami dẫn trước 1-0 trong hiệp thi đấu đầu tiên.
- 50'D. Arcila gỡ hòa 1-1 cho Leon ngay đầu hiệp hai
Phút 50, từ đường kiến tạo của D. Cambindo, D. Arcila dứt điểm chính xác san bằng tỷ số 1-1 cho Leon. Bàn thắng quan trọng ngay sau giờ nghỉ giúp đội khách giải tỏa rất nhiều áp lực và đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
- 50'Inter Miami gia tăng sức ép ngay đầu hiệp hai
Bước sang phút 50, Inter Miami tiếp tục làm chủ cuộc chơi với 62% - 38% thời lượng cầm bóng và lợi thế dẫn 1-0. Sức ép liên tục được đội chủ nhà duy trì khi vượt trội hoàn toàn về chỉ số dứt điểm 12 - 2 (trúng đích 4 - 0), buộc Leon phải căng mình lùi sâu phòng ngự.
- 54'Y. Bright lập công, Inter Miami vươn lên dẫn 2-1
Phút 54, Y. Bright ghi bàn thắng quan trọng nâng tỷ số lên 2-1 cho Inter Miami. Chỉ 4 phút sau khi để Leon san bằng tỷ số, đại diện MLS đã phản công chớp thời cơ để nhanh chóng đòi lại thế dẫn trước.
- 55'Casemiro nhận thẻ vàng ở phút 55
Ngay sau khi Inter Miami vươn lên dẫn 2-1, Casemiro đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài ở phút 55. Sức nóng của trận đấu đang gia tăng rõ rệt với những tình huống va chạm quyết liệt từ cả hai đội.
- 55'J. Romana của Leon nhận thẻ vàng ở phút 55
Phút 55, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo J. Romana bên phía Leon. Trận đấu đang trở nên căng thẳng hơn ngay sau khi Inter Miami vươn lên dẫn 2-1.
- 60'Leon gỡ hòa 2-2 kịch tính trước Inter Miami
Phút 60, đón đường kiến tạo từ I. Rodriguez, J. P. Dominguez Chonteco lập công đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 2-2. Màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn đang diễn ra liên tục ngay trong những phút đầu hiệp hai.
- 62'Inter Miami gia tăng sức ép lên Leon
Bước sang phút 62, Inter Miami tiếp tục nắm giữ thế trận khi duy trì tỷ lệ cầm bóng 62% - 38% trước Leon. Đội chủ nhà tạo ra sức ép lớn với số cú dứt điểm áp đảo 16 - 7 (trúng đích 5 - 3) cùng 6 - 2 quả phạt góc, nhưng tỷ số trận đấu vẫn đang tạm dừng ở kết quả hòa 2-2.
- 65'Inter Miami tung S. Reguilon vào sân ở phút 65
Phút 65, Inter Miami quyết định đưa ra sự thay đổi nhân sự khi S. Reguilon được tung vào sân để thay cho N. Allen. Trong bối cảnh trận đấu đang giằng co với tỷ số 2-2, sự xuất hiện của S. Reguilon được kỳ vọng sẽ gia cố hành lang cánh và mang lại luồng sinh khí mới cho đại diện nước Mỹ.
- 65'Inter Miami điều chỉnh nhân sự, P. Plambeck vào sân
Phút 65, Inter Miami quyết định làm mới đội hình khi tung P. Plambeck vào sân thế chỗ L. Delinois. Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh trận đấu đang có thế trận rượt đuổi tỷ số giằng co 2-2 đầy kịch tính.
- 67'Thẻ vàng cho D. Arcila bên phía Leon
Phút 67, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo D. Arcila bên phía Leon. Trận đấu trên sân Nu Stadium đang diễn ra vô cùng quyết liệt khi hai đội đang giằng co với tỷ số 2-2.
- 68'Leon điều chỉnh nhân sự: B. Colula thế chỗ I. Moreno
Phút 68, ban huấn luyện Leon quyết định tung B. Colula vào sân thay thế cho I. Moreno. Trong thế trận rượt đuổi tỷ số 2-2 đầy căng thẳng, sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ giúp đại diện Mexico duy trì sự chủ động cho chặng đường còn lại của trận đấu.
- 74'Inter Miami gia tăng sức ép ở phút 74
Bước sang phút 74, Inter Miami tiếp tục đẩy cao đội hình tìm kiếm cơ hội khi tỷ số đang là 2 - 2. Đại diện MLS vượt trội về thời lượng cầm bóng 60% - 40%, áp đảo ở số lần dứt điểm 18 - 9 cũng như số quả phạt góc 8 - 2. Dù chịu nhiều áp lực, Leon vẫn tạo ra sự đe dọa đáng kể khi chỉ số dứt điểm trúng đích của hai bên đang cân bằng 5 - 5.
- 79'P. Plambeck nhận thẻ vàng ở phút 79
Phút 79, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo P. Plambeck bên phía Inter Miami. Trận đấu đang diễn ra đầy kịch tính ở những phút cuối khi tỷ số vẫn đang được duy trì 2-2.
- 85'D. Arcila tỏa sáng đưa Leon vượt lên dẫn Inter Miami 2-3
Phút 85, từ đường dọn cỗ của D. Cambindo, D. Arcila dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-3 cho Leon. Màn rượt đuổi tỷ số diễn ra vô cùng kịch tính và pha lập công muộn màng này đã giúp đội khách lần đầu tiên vượt lên dẫn trước ngay tại Nu Stadium.
- 85'Inter Miami tung F. Mura vào sân nhằm tìm bàn gỡ
Phút 85, Inter Miami thực hiện sự thay đổi nhân sự khi F. Mura được tung vào sân thay cho I. Fray. Ngay sau khi để Leon vượt lên dẫn 2-3, ban huấn luyện đội bóng muốn tăng cường sức sống cho đội hình nhằm nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong những phút ít ỏi còn lại.
- 86'Inter Miami dồn lực ép sân ở những phút cuối
Bước sang phút 86, Inter Miami nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ trong thế bị Leon dẫn 2 - 3. Dù kiểm soát bóng 58%, vượt trội ở chỉ số dứt điểm (19 - 13) và phạt góc (9 - 4), Inter Miami vẫn chưa thể lật ngược thế cờ khi số lần dứt điểm trúng đích của hai bên đang bằng nhau ở mức 6 - 6.
- 90+1'Leon thay người ở phút bù giờ 90+1
Phút 90+1', Leon thực hiện sự thay đổi nhân sự khi L. Valadez được tung vào sân thay thế cho D. Arcila. Trong bối cảnh đang nắm lợi thế với tỷ số 2-3 trước Inter Miami, đây là điều chỉnh cần thiết của Leon nhằm củng cố lực lượng và bảo toàn thành quả ở những giây cuối trận.
- 90+1'Leon thay người gia cố đội hình ở phút 90+1
Phút 90+1', Leon thực hiện sự thay đổi người khi J. Lara được tung vào sân thay cho J. Cortizo. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn tỷ số 2-3 trước sức ép từ Inter Miami ở những phút bù giờ cuối trận.
- KTKết thúc: Inter Miami 2-3 Leon
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.
Cập nhật lúc 08:39 13/08/2026
Cuộc đọ sức giữa Inter Miami và Leon trong khuôn khổ giải Leagues Cup diễn ra vào lúc 06:30 ngày 13/08/2026 trên sân vận động Nu Stadium. Đây là màn đọ sức đáng chú ý giữa hai nền bóng đá Mỹ và Mexico, nơi cả hai đội bóng đều quyết tâm khẳng định vị thế tại sân chơi khu vực.
Phong độ thi đấu gần đây của hai đội bóng
Bước vào trận đấu này, Inter Miami thể hiện phong độ chưa thực sự ổn định. Trong 2 trận đấu gần nhất, đại diện của bóng đá Mỹ giành được 1 trận thắng nhưng cũng để thua 1 trận. Sự chệch choạc này đòi hỏi đội bóng phải nhanh chóng điều chỉnh nhằm tìm lại nhịp thi đấu tốt nhất.
Trái ngược với đối thủ, Leon lại đang sở hữu phong độ thi đấu rất ấn tượng. Đội bóng đến từ Mexico đã duy trì thành tích ấn tượng khi giành thắng lợi trong cả 2 trận đấu gần nhất. Sự hưng phấn cùng sự hiệu quả trong lối chơi mang lại lợi thế tinh thần không nhỏ cho Leon.
Nhận định cục diện trận đấu
Xét về phong độ thi đấu gần đây, Leon tỏ ra nhỉnh hơn nhờ sự ổn định cùng mạch chiến thắng liên tiếp. Trong khi đó, Inter Miami cần tận dụng lợi thế thi đấu trên sân Nu Stadium để sớm xóc lại tinh thần sau trận thua vừa qua.
Màn so tài giữa hai đại diện của bóng đá Mỹ và Mexico được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ và giằng co. Sự chủ động cùng sự tự tin từ chuỗi trận thắng của Leon chắc chắn sẽ mang đến bài kiểm tra chất lượng cho hệ thống phòng ngự của Inter Miami.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)