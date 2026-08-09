Thua ngược Monterrey ngay trên sân nhà, Inter Miami nếm trái đắng ở Leagues Cup Dù để Paul mở tỷ số cho Inter Miami, Monterrey vẫn xuất sắc ngược dòng giành chiến thắng 1-2 ngay trên sân Nu Stadium, Miami ở vòng bảng Leagues Cup nhờ hai bàn thắng của Cuypers và Rossi.

Inter Miami 1 - 2 Monterrey Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Inter Miami tiếp đón Monterrey.

13' Hai đội thi đấu thận trọng, Monterrey nhỉnh hơn về kiểm soát Sau 13 phút bóng lăn, hai đội nhập cuộc tương đối thận trọng và chưa tạo ra bất kỳ sóng gió nào với chỉ số dứt điểm 0 - 0 (trúng đích 0 - 0). Monterrey là đội nhỉnh hơn về thế trận khi nắm tỷ lệ cầm bóng 43% - 57%, trong khi sự giằng co ở khu vực giữa sân khiến hai bên đã có 1 - 2 lần phạm lỗi.

15' Monterrey thay người sớm ở phút 15: J. Rodriguez vào sân Ngay ở phút 15, Monterrey đã phải đưa ra sự thay đổi nhân sự từ sớm khi J. Rodriguez được tung vào sân để thay cho C. Salcedo . Trong thế trận đang hòa 0-0, đại diện Mexico hy vọng sự điều chỉnh này sẽ giúp họ củng cố lại tuyến thi đấu trước Inter Miami.

25' Inter Miami sắc bén dù kiểm soát bóng ít hơn Trôi qua phút 25, Monterrey nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 36% - 64%, nhưng Inter Miami mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Đội chủ nhà hoàn toàn vượt trội ở chỉ số dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 2 - 0), dù vậy hai đội vẫn đang hòa nhau với tỷ số 0 - 0.

32' R. de Paul mở tỷ số cho Inter Miami Phút 32, nhận đường kiến tạo thuận lợi từ Casemiro , R. de Paul dứt điểm chính xác ghi bàn mở tỷ số cho Inter Miami. Pha lập công quan trọng giúp đại diện MLS vươn lên dẫn 1-0 tại vòng bảng Leagues Cup.

33' R. de Paul nhận thẻ vàng ở phút 33 Chỉ hai phút sau khi Inter Miami mở tỷ số 1-0, R. de Paul đã phải nhận thẻ vàng ở phút 33. Cầu thủ của Inter Miami cần duy trì sự bình tĩnh trong các pha tranh chấp tiếp theo để tránh gặp rủi ro không đáng có.

37' Inter Miami duy trì lợi thế dù cầm bóng ít hơn Tính đến phút 37, dù Monterrey chủ động giữ nhịp với tỷ lệ cầm bóng 39% - 61%, Inter Miami mới là đội chơi hiệu quả hơn để nắm lợi thế dẫn 1-0. Đội bóng áo hồng chấp nhận nhường tuyến giữa nhưng tỏ ra nguy hiểm ở các tình huống hãm thành với 6 - 4 cú dứt điểm (trúng đích 3 - 1) vượt trội.

38' Micael nhận thẻ vàng, Inter Miami liên tiếp dính án phạt Phút 38, Micael bên phía Inter Miami phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đây là tấm thẻ phạt tiếp theo của đội bóng này sau R. de Paul ở phút 33, trong thời điểm Inter Miami dù đang dẫn 1-0 nhưng lép vế về tỷ lệ kiểm soát bóng (41% - 59%) trước Monterrey.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' H. Cuypers lên tiếng, Monterrey quân bình tỷ số 1-1 Phút 47, H. Cuypers dứt điểm chính xác mang về bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 cho Monterrey . Pha lập công ngay đầu hiệp hai giúp đại diện Mexico cụ thể hóa ưu thế kiểm soát bóng để đưa trận đấu với Inter Miami trở lại vạch xuất phát.

50' Monterrey nhỉnh hơn về thế trận đầu hiệp hai Bước sang phút 50, trận đấu vẫn diễn ra giằng co với tỷ số 1 - 1. Monterrey nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát thế trận khi sở hữu tỷ lệ cầm bóng 42% - 58% cùng số cú dứt điểm 8 - 9 (trúng đích 3 - 4), buộc hàng thủ Inter Miami phải làm việc vất vả với 4 - 1 lần cứu thua để bảo vệ mành lưới.

62' Thế trận giằng co, Monterrey nhỉnh hơn về dứt điểm Bước sang phút 62, thế trận giữa Inter Miami và Monterrey duy trì sự giằng co khi tỷ số đang là 1-1. Monterrey kiểm soát bóng tốt hơn với 44% - 56% và tạo ra số lần dứt điểm trúng đích nhỉnh hơn 3 - 5. Dù vậy, Inter Miami vẫn thi đấu đáp trả sòng phẳng khi tổng số cú dứt điểm của hai đội đang cân bằng 11 - 11.

66' Monterrey điều chỉnh nhân sự trên sân Phút 66, Monterrey thực hiện sự thay đổi người khi F. Ambriz được tung vào sân thay cho L. Orellano . Trong thế trận giằng co với tỷ số 1-1, sự bổ sung F. Ambriz được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới giúp đội khách gia tăng sức ép trong những phút còn lại.

66' Monterrey tung O. Galvez vào sân thay O. Torres Phút 66: Monterrey có sự thay đổi nhân sự khi O. Galvez được tung vào sân để thế chỗ O. Torres. Trong thế trận giằng co với tỷ số 1-1, điều chỉnh này hứa hẹn sẽ mang lại sự tươi mới cho đội khách trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

68' Inter Miami điều chỉnh tuyến giữa ở phút 68 Phút 68, Inter Miami tiến hành thay người khi đưa D. Ayala vào sân thay thế cho Y. Bright . Đội bóng đang nỗ lực tìm kiếm thêm phương án tấn công trong thời điểm tỷ số trận đấu vẫn đang giữ ở mức 1-1.

68' Inter Miami tung S. Reguilon vào sân ở phút 68 Phút 68, Inter Miami quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung S. Reguilon vào sân thay cho N. Allen. Trong thế trận đang giằng co với tỷ số 1-1, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho đại diện nước Mỹ.

74' Monterrey cầm bóng nhỉnh hơn trong thế trận giằng co Bước sang phút 74, thế trận giữa Inter Miami và Monterrey vẫn diễn ra vô cùng cân bằng khi tỷ số đang là 1-1. Dù Monterrey nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 42% - 58% , số cơ hội hãm thành lại được chia đều cho cả hai bên với chỉ số dứt điểm 12 - 12 (trúng đích 4 - 5) cùng 4 - 4 quả phạt góc.

76' Inter Miami thay người, D. Ruiz thế chỗ F. Mura Phút 76, Inter Miami quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung D. Ruiz vào sân thay thế cho F. Mura. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, sự xuất hiện của D. Ruiz được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho hàng công đội nhà trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

76' Inter Miami điều chỉnh nhân sự: P. Plambeck thay D. Pinter Ở phút 76, Inter Miami quyết định tung P. Plambeck vào sân để thay thế cho D. Pinter . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 trước Monterrey, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ đem lại nét tươi mới cho lối chơi của đội nhà ở những phút cuối trận.

76' Monterrey điều chỉnh nhân sự ở phút 76 Phút 76, Monterrey thực hiện sự thay đổi người khi R. Chavez được tung vào sân thay cho O. Pineda . Đội bóng Mexico hy vọng nhân tố mới này sẽ mang lại sự đột phá trong khoảng thời gian còn lại khi tỷ số vẫn đang là 1-1.

77' Monterrey thay người: G. Arteaga vào sân thay J. Corona Phút 77, ban huấn luyện Monterrey quyết định tung G. Arteaga vào sân thế chỗ cho J. Corona . Trong thế trận đang hòa 1-1 giằng co, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ giúp đội khách tạo ra đột biến ở những phút cuối trận.

81' Casemiro nhận thẻ vàng ở phút 81 Phút 81, tiền vệ Casemiro bên phía Inter Miami phải nhận một tấm thẻ vàng từ trọng tài. Đây đã là tấm thẻ phạt thứ ba của Inter Miami trong trận đấu này, phản ánh sự căng thẳng ở những phút cuối khi tỷ số vẫn đang giằng co 1-1.

85' G. Arteaga nhận thẻ vàng ở phút 85 Phút 85, trọng tài đã rút thẻ vàng phạt G. Arteaga bên phía Monterrey sau một tình huống phạm lỗi. Càng về cuối trận, sự kịch tính càng đẩy lên cao khi tỷ số giữa Inter Miami và Monterrey vẫn đang là 1-1.

86' D. Ruiz nhận thẻ vàng ở phút 86 Phút 86, D. Ruiz của Inter Miami phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Nu Stadium đang diễn ra vô cùng căng thẳng ở những phút cuối khi tỷ số vẫn đang là 1-1.

86' Thế trận giằng co quyết liệt ở những phút cuối Trận đấu trôi về phút 86 trong thế giằng co khi tỷ số vẫn đang là 1 - 1. Monterrey nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 43% - 57%, song hai bên chơi ăn miếng trả miếng với tổng số cú dứt điểm 13 - 14 (trúng đích 4 - 5). Cuộc chạm trán càng trở nên quyết liệt hơn với 9 - 15 lần phạm lỗi từ cầu thủ hai đội.

90' D. Rossi tỏa sáng phút 90, Monterrey vượt lên dẫn trước Phút 90, từ đường chuyền dọn cỗ của R. Chavez , D. Rossi đã ghi bàn thắng quý như vàng nâng tỷ số lên 1-2 cho Monterrey . Pha lập công muộn màng này giúp đội khách hoàn tất cú lội ngược dòng kịch tính trước Inter Miami.

90+3' L. Ocampos nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Ở phút 90+3', L. Ocampos bên phía Monterrey phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đội khách đang nỗ lực bảo vệ tỷ số 1-2 trước sức ép ở những phút cuối của Inter Miami.

KT Kết thúc: Inter Miami 1-2 Monterrey Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 09:10 09/08/2026

Đội hình chính thức Inter Miami Sơ đồ 4-4-2 · HLV Guillermo Hoyos Angel Monterrey Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Matias Almeyda 34 Rocco Ríos Novo 4 Facundo Mura 17 Ian Fray 16 Micael 32 Noah Allen 7 Rodrigo De Paul 5 Casemiro 42 Yannick Bright 8 Telasco Segovia 54 Lovens Delinois 56 Daniel Pinter 22 Luis Cárdenas 4 Victor Guzmán 13 Carlos Salcedo 19 Alonso Aceves 10 Luca Orellano 25 Orbelín Pineda 8 Óliver Torres 17 Jesús Corona 7 Lucas Ocampos 9 Diego Rossi 99 Hugo Cuypers Dự bị Inter Miami 13 Luis Barraza 97 Dayne St. Clair 76 Ezequiel Abadia-Reda 70 Daniel Sumalla 2 Gonzalo Luján 37 Maximiliano Falcón 3 Sergio Reguilón 15 Fricio Caicedo 41 David Ruíz Monterrey 31 César Ramos 232 Santiago Lomelin 2 Ricardo Chávez 3 Gerardo Arteaga 21 Luis Reyes 18 Cesar Garza 200 Omar Galvez 30 Jorge Rodríguez 5 Fidel Ambríz Cập nhật đội hình lúc 06:30 09/08/2026

Inter Miami Thống kê Monterrey 42% Kiểm soát bóng 58% 13 Dứt điểm 15 4 Trúng đích 6 6 Phạt góc 4 10 Phạm lỗi 16 4 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Diego Rossi Monterrey 1 bàn Rodrigo De Paul Inter Miami 1 bàn Hugo Cuypers Monterrey 1 bàn Casemiro Inter Miami 1 kiến tạo · điểm 7.3 Ricardo Chávez Monterrey 1 kiến tạo · điểm 7 Rocco Ríos Novo Inter Miami Điểm 7.3

Trận đại chiến giữa Inter Miami và Monterrey thuộc khuôn khổ giải đấu Leagues Cup sẽ chính thức diễn ra vào lúc 07:00 ngày 09/08/2026 trên sân vận động Nu Stadium. Đây là cuộc so tài rất được chờ đón giữa hai đại diện ưu tú của bóng đá Mỹ (MLS) và Mexico (Liga MX), nơi sự duyên nợ trong quá khứ hứa hẹn tạo nên một thế trận căng thẳng ngay từ những phút đầu tiên.

Phong độ gần đây và tương quan lực lượng

Bước vào trận đấu này, Inter Miami đang nắm giữ lợi thế về mặt tinh thần khi giành chiến thắng ở trận đấu gần nhất. Cụ thể, đại diện của giải MLS đã có màn thể hiện ấn tượng để mang về 1 trận thắng trong chuỗi phong độ gần đây, tạo bước đà tâm lý thuận lợi trước khi chạm trán đối thủ duyên nợ.

Bên kia chiến tuyến, Monterrey lại vừa trải qua cảm giác thất vọng khi phải nhận 1 trận thua ở lần ra sân gần nhất. Sự trệch đạc trong kết quả thi đấu buộc đại diện Liga MX phải nhanh chóng xóc lại đội hình và tập trung tối đa nếu không muốn tiếp tục nhận thêm một kết quả bất lợi trên sân khách.

Lịch sử đối đầu và nhận định cục diện

Đáng chú ý, lịch sử đối đầu đang nghiêng hoàn toàn về phía đội khách. Trong 2 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Monterrey đã thể hiện sự áp đảo tuyệt đối khi giành cả 2 chiến thắng, trong khi Inter Miami không có được trận thắng hay trận hòa nào. Kết quả đối đầu quá quá quá khứ mang lại sự tự tin rất lớn cho đại diện đến từ Mexico.

Tuy nhiên, với lợi thế thi đấu trên sân nhà Nu Stadium cùng đà tâm lý hưng phấn từ trận thắng vừa qua, Inter Miami hoàn toàn có cơ sở để chủ động triển khai lối chơi. Trận đấu hứa hẹn sẽ là màn đấu trí chiến thuật hấp dẫn, nơi Inter Miami nỗ lực tìm kiếm sự trả đũa, còn Monterrey quyết tâm duy trì cái duyên chiến thắng trước đối thủ.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Inter Miami · 0 thắng 0 hòa Monterrey · 2 thắng Monterrey 3 - 1 Inter Miami MON Inter Miami 1 - 2 Monterrey MON

Inter Miami 5 trận gần nhất T H T T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 4.0) 2 Thủng lưới Monterrey 5 trận gần nhất B T B T H 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới