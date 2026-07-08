Kinh tế Thuế cơ sở 12 về đích thu ngân sách trước 5 tháng Nhờ chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quản lý và chống thất thu, tính đến cuối tháng 7/2026, Thuế cơ sở 12 (Thuế tỉnh Lâm Đồng) đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra, góp phần nâng tổng thu ngân sách nhà nước tại địa phương tăng cao.

Thuế cơ sở 12 (Thuế tỉnh Lâm Đồng) hỗ trợ thủ tục cho người nộp thuế

Khẳng định vai trò chủ công

Thuế cơ sở 12 hiện đảm nhiệm quản lý công tác thuế tại địa bàn 8 xã. Đây là khu vực trung tâm, có nhiều doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh.

Hiện tại, Thuế cơ sở 12 theo dõi, quản lý hơn 7.240 người nộp thuế. Trong đó, có 992 doanh nghiệp, 209 đơn vị sự nghiệp, 47 hợp tác xã, còn lại là hộ kinh doanh.

Theo ông Phạm Văn Trực, Trưởng Thuế cơ sở 12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức. Trước hết, trong gần 5.900 hộ kinh doanh đang hoạt động, có tới 5.500 hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm. Với số tiền được miễn, giảm thuế theo quy định mới đối với diện này lên tới hàng chục tỷ đồng so với dự toán xây dựng đầu năm.

Nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn được Thuế cơ sở 12 nắm bắt tình hình hoạt động, tháo gỡ khó khăn kịp thời trong quá trình thực hiện Luật Thuế

Chưa kể, thách thức đối với cơ quan thuế gia tăng khi nhiều chính sách hỗ trợ người nộp thuế như: miễn thuế thu nhập doanh nghiệp mới thành lập; giảm và gia hạn thuế, phí, tiền thuê đất… tiếp tục được áp dụng. Vì thế, việc Thuế tỉnh giao dự toán thu ngân sách cho Thuế cơ sở 12 trong năm 2026 hơn 435 tỷ đồng là áp lực không nhỏ.

Trong bối cảnh đó, Thuế cơ sở 12 cùng với chính quyền các địa phương đã rà soát, xác định tất cả nguồn thu. Trên cơ sở này, đơn vị phân tích, đánh giá, dự báo những tác động để xây dựng chi tiết kịch bản điều hành thu theo từng tháng, quý.

Nhiều doanh nghiệp được đội ngũ công chức Thuế cơ sở 12 thường xuyên phổ biến chính sách thuế mới để kịp thời nắm bắt, áp dụng

Thuế cơ sở 12 đã giao chỉ tiêu phấn đấu tăng thu đến từng tổ công tác. Đơn vị cũng phối hợp với các địa phương thực hiện theo hướng hỗ trợ, phục vụ, giúp người nộp thuế ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững.

“ Chúng tôi chủ động rà soát, phân loại từng nhóm đối tượng thuộc diện thụ hưởng, dự báo khó khăn phát sinh để kịp thời thông tin, tư vấn cho người nộp thuế. Thông qua hệ sinh thái số của ngành, mọi chính sách hỗ trợ và thủ tục thuế đều được thực thi chính xác, nhanh chóng ngay trên môi trường điện tử. Ông Phạm Văn Trực, Trưởng Thuế cơ sở 12 (Thuế tỉnh Lâm Đồng)

Ông Phạm Văn Trực cho biết thêm, để tăng thu ngân sách, thay vì tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác thuế tại cơ sở của người nộp thuế, Thuế cơ sở 12 chủ động chọn cách tiếp cận linh hoạt hơn.

Đơn vị chủ động phân tích, cảnh báo sớm các rủi ro trong việc sử dụng hóa đơn điện tử và kê khai thuế, giúp người nộp thuế tránh những sai phạm, tự giác thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Công tác xử lý, thu hồi nợ thuế, ngăn chặn gian lận để bảo vệ nguồn thu cũng được tăng cường.

Thông qua phương pháp này, cơ quan thuế giúp người nộp thuế tiết kiệm thời gian, giảm áp lực để tập trung thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tăng doanh thu, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách.

Tính đến hết tháng 7/2026, tổng thu ngân sách nhà nước mà Thuế cơ sở 12 thực hiện hơn 447 tỷ đồng, đạt 102% dự toán. Trong đó, riêng số thuế, phí, lệ phí mà đơn vị thực hiện 356 tỷ đồng, 113,4% dự toán năm 2026.

Sự vào cuộc kịp thời của địa phương

Xác định thu ngân sách nhà nước là nhiệm vụ chung, cùng với Thuế cơ sở 12, các xã, phường đã nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ đạo chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế... để xây dựng kịch bản quản lý thu theo từng mốc thời gian.

Điển hình trong số đó phải kể đến nỗ lực và kết quả thực hiện tại xã Đức An. Từ đầu năm đến nay, địa phương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để gần 1.600 doanh nghiệp và hộ kinh doanh phát triển. Việc khai thác tốt nguồn thu từ hoạt động xây dựng công trình và các dự án trên nhiều lĩnh vực cũng được xã chú trọng.

Công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động luôn được xã Đức An (Lâm Đồng) chú trọng

Địa phương còn đẩy mạnh thực hiện lập quy hoạch và bán đấu giá một số tài sản công để tăng thu ngân sách. Việc cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan thuế đôn đốc người nộp thuế trên các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ… được đẩy mạnh. Nhờ đó, đến cuối tháng 7/2026, tổng thu ngân sách của xã được gần 96 tỷ đồng, đạt gần 103% dự toán năm 2026.

“ Thu ngân sách đạt kết quả tốt giúp địa phương chủ động được nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, góp phần cùng tỉnh thực hiện tốt chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Đức An

Không riêng gì xã Đức An, các địa phương thuộc địa bàn Thuế cơ sở 12 quản lý như: Đắk Mil, Đắk Song, Thuận Hạnh, Trường Xuân... cũng đã chủ động xây dựng lộ trình chi tiết để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026.

Nhiều dự án trên địa bàn được các xã tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, góp phần tăng thu ngân sách

Kết quả thu ngân sách hàng tháng, quý được các địa phương phổ biến cho người nộp thuế biết, bảo đảm công khai, minh bạch. Bình quân mỗi quý, Ban Chỉ đạo chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế của các xã giao ban, nhằm tổng hợp kết quả thực hiện và triển khai giải pháp thời gian tới.

Tùy vào tình hình thực tế, Ban Chỉ đạo kịp thời giải quyết nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh, từ đó nâng cao hiệu quả nguồn thu từng địa bàn.