Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng cho ý kiến các nghị quyết về chính sách và phát triển kinh tế - xã hội Sáng 25/8, Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Phiên họp lần thứ 11 để xem xét, cho ý kiến đối với các nghị quyết về chính sách, phân bổ nguồn vốn, các chương trình mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung chủ trì Phiên họp thứ 11 của Thường trực HĐND tỉnh khóa XI

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với nghị quyết bổ sung danh mục dự án và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn ngân sách địa phương (đợt 7); nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 tỉnh Lâm Đồng.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp dự hiên họp

Các đại biểu cũng cho ý kiến đối với nghị quyết quy định mức chi cho hoạt động khuyến công địa phương; mức chi thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn và kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Đa Hir và Dự án Nhà máy thủy điện Đa Nhim Thượng 2.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng dự phiên họp

Phiên họp cũng xem xét các nội dung liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030; mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2026 - 2030”.

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến đối với hồ sơ dự thảo nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện công tác dân số trên địa bàn tỉnh; mức chi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh; nội dung chi và mức chi của Quỹ Phòng thủ dân sự tỉnh; phê chuẩn Đề án “Phòng không Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030”.

Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phạm Thị Tường Vân báo cáo rà soát các nội dung thuộc thẩm quyền

Một nội dung khác được xem xét là nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho người không thuộc trường hợp hưởng lương từ ngân sách được phân công trực tiếp giúp đỡ người sử dụng trái phép chất ma túy đang trong thời hạn quản lý trên địa bàn tỉnh, dự kiến trình Kỳ họp chuyên đề tháng 11/2026.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuận Bích báo cáo rà soát các nội dung thuộc thẩm quyền

Thường trực HĐND tỉnh cũng xem xét nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách địa phương, dự kiến trình Kỳ họp chuyên đề tháng 11/2026; nghị quyết quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh cùng một số chính sách, chế độ khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đa Cát Vinh báo cáo rà soát các nội dung thuộc thẩm quyền

Bên cạnh các nội dung trên, Thường trực HĐND tỉnh nghe Tổ rà soát HĐND tỉnh báo cáo kết quả rà soát danh mục, phương án xử lý văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành trước và sau sáp nhập.

Theo báo cáo, trong danh mục 69 văn bản dự kiến bãi bỏ, có 47 văn bản dự kiến trình tại kỳ họp tháng 9/2026, 17 văn bản tại kỳ họp tháng 11/2026 và 5 văn bản tại kỳ họp tháng 12/2026.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh Mai Thị Xuân Trung báo cáo rà soát các nội dung thuộc thẩm quyền

Thường trực HĐND tỉnh cũng nghe báo cáo về tiến độ chuẩn bị các tờ trình, dự thảo nghị quyết phục vụ Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dự kiến tổ chức vào tháng 9/2026.

Thượng tá Dương Thế Sơn, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo tại phiên họp

Theo báo cáo, UBND tỉnh dự kiến trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định 34 dự thảo nghị quyết. Đến ngày 24/8, có 27 nghị quyết đã hoàn thành trình HĐND tỉnh; 2 nghị quyết đang trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi trình HĐND tỉnh; 4 nghị quyết đang trình UBND tỉnh và 1 nghị quyết chưa trình UBND tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng Lương Văn Hà báo cáo tại phiên họp

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại phiên họp, tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong triển khai, lấy ý kiến nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh thời gian tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung phát biểu kết luận tại phiên họp

“ Việc rà soát, lấy ý kiến các nội dung nghị quyết cần thực hiện kỹ lưỡng nhằm bảo đảm có góc nhìn toàn diện, đầy đủ, tránh tình trạng vừa điều chỉnh xong lại tiếp tục phát sinh kiến nghị điều chỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung

Đối với một số nghị quyết về hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng xã hội học tập, phòng thủ dân sự và các nghị quyết về chính sách, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện nội dung, làm rõ những vấn đề còn cần thống nhất trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.