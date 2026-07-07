Xây dựng Đảng Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với các cơ quan tham mưu, giúp việc Sáng 7/7, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị giao ban quý II/2026 của Thường trực Tỉnh ủy với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh và Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng gồm: Nguyễn Khắc Bình, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Tôn Thiện Đồng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Tám, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Bùi Huy Thành, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Huỳnh Ngọc Anh, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Khắc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trao đổi về các ý kiến nêu ra tại hội nghị

Trong quý II/2026, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy đã chủ động, quyết liệt triển khai nhiệm vụ, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, chất lượng tham mưu từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo tại hội nghị

Các cơ quan đã tham mưu ban hành nhiều văn bản quan trọng; tổ chức hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị; triển khai tốt công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tổng hợp và phục vụ hoạt động của cấp ủy.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan ngày càng chặt chẽ, từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo trong tham mưu. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được thực hiện kịp thời, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy nêu ý kiến tại hội nghị

Công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Việc triển khai các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, điều hành và theo dõi nhiệm vụ được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế như: công tác phối hợp giữa một số cơ quan có lúc chưa đồng bộ; chất lượng tham mưu ở một số nội dung chưa đáp ứng yêu cầu về tính chiến lược và dự báo; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số còn gặp khó khăn do hạ tầng, phần mềm và nguồn nhân lực chuyên trách còn hạn chế. Khối lượng công việc lớn trong khi biên chế và đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu về kinh tế, công nghệ thông tin, chuyển đổi số còn thiếu.

Đồng chí Nguyễn Vĩnh Phúc, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng nêu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị cũng kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Trường Chính trị tỉnh đề nghị sớm xây dựng kế hoạch xét nâng ngạch viên chức, tạo điều kiện để nâng tỷ lệ giảng viên chính theo tiêu chuẩn trường chính trị chuẩn; đồng thời có cơ chế đặc thù đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, xem xét đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang, thiết bị phục vụ giảng dạy và tiếp tục cho phép thực hiện hợp đồng chuyên môn đối với một số vị trí việc làm còn thiếu.

Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng nêu kiến nghị tại hội nghị

Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng kiến nghị Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách và nguồn lực để đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ sản xuất các sản phẩm báo chí đa phương tiện, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí.

Đồng chí Lê Thị Hải Duyên, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng báo cáo tại hội nghị

Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét bổ sung biên chế chuyên trách về công nghệ thông tin và chuyển đổi số theo vị trí việc làm đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, khắc phục tình trạng thiếu nhân lực chuyên môn hiện nay.

Đồng chí Châu Ngọc Lương, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng báo cáo tại hội nghị

Trong quý III/2026, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy sẽ tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ còn lại theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy; chủ động chuẩn bị các điều kiện về tổ chức bộ máy, nhân sự, hạ tầng số và cơ sở dữ liệu để triển khai các chủ trương mới của Trung ương; tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, khắc phục những tồn tại sau sáp nhập, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Bùi Thanh Quang, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng báo cáo tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh và Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh trong việc chủ động triển khai nhiệm vụ, góp phần phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy trong quý II/2026.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Đặng Hồng Sỹ cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: chất lượng tham mưu ở một số lĩnh vực vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; việc phối hợp giữa các cơ quan có lúc chưa chặt chẽ, một số văn bản gửi chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc của Thường trực Tỉnh ủy. Vì vậy, các cơ quan cần tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm tính kịp thời, chính xác và hiệu quả.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Nhấn mạnh chuyển đổi số là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, đồng chí Đặng Hồng Sỹ yêu cầu người đứng đầu các cơ quan trực tiếp chỉ đạo việc chỉnh lý, số hóa hồ sơ, tài liệu, không để tồn đọng kéo dài; đẩy nhanh việc xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát và các lĩnh vực chuyên môn để kết nối đồng bộ với hệ thống dữ liệu của Trung ương và Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng thời, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức chủ động nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm hiện đại vào xử lý công việc, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng tham mưu.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ cũng yêu cầu các cơ quan tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc; người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật công vụ. Từ quý III/2026, việc giao nhiệm vụ cần cụ thể đến từng cá nhân, gắn với kết quả thực hiện để làm cơ sở đánh giá cán bộ, tránh tình trạng đánh giá chung chung, hình thức.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đối với công tác cải cách hành chính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục đổi mới phương thức xây dựng báo cáo theo hướng ngắn gọn, thực chất, giảm áp lực cho cơ sở. Đồng chí Đặng Hồng Sỹ yêu cầu các cơ quan tăng cường đi cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, đơn vị. Các lớp tập huấn cần đổi mới nội dung, phương pháp truyền đạt theo hướng thiết thực, dễ áp dụng, tránh nặng về phổ biến văn bản.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, đồng chí yêu cầu các cơ quan chủ động nghiên cứu, chuẩn bị các phương án về tổ chức, nhân sự, hạ tầng kỹ thuật và cơ sở dữ liệu để sẵn sàng triển khai ngay khi Trung ương ban hành các chủ trương mới. Việc bố trí, sử dụng cán bộ phải bảo đảm đúng vị trí việc làm, phát huy năng lực, sở trường, đáp ứng yêu cầu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh và Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc; tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, không để xảy ra tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

“ Mỗi cơ quan cần bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng tham mưu theo hướng sâu sát cơ sở, có tính chiến lược, dự báo tốt, kịp thời tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, góp phần bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trong bối cảnh tỉnh đang triển khai nhiều nhiệm vụ mới sau sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ cũng đề nghị cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan quan tâm hơn đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên, công chức; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo môi trường làm việc đoàn kết, nhân văn. Qua đó, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự cống hiến và quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng cuối năm 2026.