Đời sống Tiên phong phát triển lúa hữu cơ ở Đồng Me Giữa cánh đồng lúa trải dài ở thôn Đồng Me, xã Tánh Linh, già làng Huỳnh Văn Ru (SN 1971) là cái tên được nhiều người dân Raglai nhắc đến với sự trân trọng. Không chỉ là người có uy tín trong cộng đồng, ông còn là người tiên phong đưa mô hình Sản xuất lúa hữu cơ vào canh tác, góp phần thay đổi tư duy sản xuất của bà con theo hướng an toàn, bền vững.

Già làng Huỳnh Văn Ru bên ruộng lúa của gia đình

Tiên phong đổi mới cách làm

Thôn Đồng Me là thôn thuần đồng bào Raglai với 394 hộ, 1.680 nhân khẩu. Người dân chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp với tổng diện tích canh tác 197 ha, trong đó có 127 ha lúa nước. Trước đây, việc sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, sử dụng nhiều phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Trong bối cảnh ngành nông nghiệp định hướng phát triển theo hướng xanh, an toàn và bền vững, già làng Huỳnh Văn Ru là một trong những người đầu tiên mạnh dạn thay đổi cách làm.

Trên diện tích 2 ha lúa của gia đình, ông chuyển sang canh tác theo hướng hữu cơ, ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật hóa học và tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật. Những ngày đầu chuyển đổi không hề dễ dàng khi năng suất chưa ổn định, việc chăm sóc đòi hỏi nhiều thời gian và công sức hơn. Tuy nhiên, với quyết tâm của người đi đầu, ông vẫn kiên trì theo đuổi mô hình bởi tin rằng đây là hướng phát triển lâu dài. Già làng Huỳnh Văn Ru chia sẻ: “Làm lúa hữu cơ vất vả hơn lúc đầu nhưng đất khỏe hơn, chi phí vật tư hóa học giảm dần, hạt gạo sạch hơn. Mình làm trước để bà con thấy hiệu quả rồi cùng làm, như vậy mới xây dựng được vùng lúa sạch của Đồng Me”.

Ngoài trồng lúa hữu cơ, gia đình già làng Huỳnh Văn Ru còn có thu nhập từ các loại cây lâu năm như gỗ sưa, gió bầu và chăn nuôi. Từ đó từng bước đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập và tạo thêm nguồn lực phát triển kinh tế gia đình. Không chỉ tiên phong trên đồng ruộng, già làng Huỳnh Văn Ru còn tích cực tuyên truyền, vận động bà con thay đổi tập quán sản xuất. Với uy tín của mình, mỗi lời nói, việc làm của ông đều tạo được sự tin tưởng trong cộng đồng.

Già làng Huỳnh Văn Ru (bên phải) trồng thêm cây gió bầu phát triển kinh tế gia đình

Hướng đến sinh kế bền vững

Theo già làng Huỳnh Văn Ru, thời gian tới, ông sẽ tiếp tục vận động người dân tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, từng bước chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, khuyến khích bà con mở rộng diện tích lúa sản xuất theo hướng hữu cơ, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung gắn với liên kết tiêu thụ, từng bước nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân.

“ Già làng Huỳnh Văn Ru là một trong những người có uy tín tiêu biểu của địa phương. Ông luôn gương mẫu trong lao động sản xuất và tích cực vận động đồng bào Raglai thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế của địa phương.

Ông Nguyễn Minh Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Tánh Linh

Không chỉ góp phần thay đổi tư duy sản xuất, già làng Huỳnh Văn Ru còn là hạt nhân đoàn kết trong cộng đồng. Ông luôn gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa và giúp nhau phát triển kinh tế. Nhờ đó, năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của thôn giảm còn 4,3%; hộ cận nghèo còn 11,7%; trên 93% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Người dân ngày càng tích cực tham gia các phong trào thi đua, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Già làng Huỳnh Văn Ru (bên phải) còn là hạt nhân đoàn kết trong cộng đồng

Không chỉ trực tiếp phát triển kinh tế gia đình, già làng Huỳnh Văn Ru còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, vận động bà con tham gia các lớp tập huấn, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ vậy đã góp phần thay đổi nhận thức, từng bước hình thành vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào.