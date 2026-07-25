An sinh - Cuộc sống Tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng bộ, chính quyền, các cấp, các ngành, các địa phương và Nhân dân trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng bằng những việc làm thiết thực, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Các cấp, ngành quan tâm chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Tháng bảy tri ân

Trong tháng 7 nghĩa tình này, công tác chăm sóc người có công với cách mạng trong toàn tỉnh được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực. Tỉnh đã thành lập các đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo đi thăm, tặng quà các đối tượng chính sách tại các xã, phường, đặc khu. Cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội trao hàng ngàn món quà nghĩa tình cho người có công. Những ngọn nến ấm áp được đoàn viên, thanh niên thắp sáng tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm và nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa.

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng với vùng căn cứ Đạ Chais, thôn cách mạng Đông Mang, xã Lạc Dương có vị trí chiến lược quan trọng trong suốt gần 20 năm kháng chiến chống Mỹ, giành độc lập dân tộc. Vùng đất này đã chở che, nuôi giấu biết bao cán bộ chiến sĩ cách mạng. Người đồng bào dân tộc K’ho nơi đây có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất, đóng góp nhiều sức người, sức của cho cách mạng, nhiều người đã anh dũng hi sinh.

Đoàn viên, thanh niên xã Lạc Dương thường xuyên đến thăm hỏi và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân người có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn

Theo ông Bùi Quốc Huân - Chủ tịch UBND xã Lạc Dương, hiện trên địa bàn xã có 39 gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã luôn quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo người có công với cách mạng, xem đây vừa là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, vừa là tình cảm và trách nhiệm thiêng liêng đối với những người đã hi sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, dâng hương tưởng niệm, chăm sóc các gia đình chính sách, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ được duy trì thường xuyên, góp phần lan tỏa truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và giáo dục thế hệ trẻ tiếp nối những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Đến nay, cơ bản các gia đình chính sách đều được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, đời sống được nâng lên, không còn hộ đói và không có gia đình chính sách thuộc diện nghèo. 100% gia đình chính sách trên địa bàn xã đều có mức sống trung bình trở lên.

Các địa phương trong toàn tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

Lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 92.000 hồ sơ người có công với cách mạng và thân nhân, trong đó: 11.139 thương binh; 5.322 bệnh binh; 21.017 liệt sĩ; 2.460 Mẹ Việt Nam Anh hùng (còn sống 22 mẹ); 4 Anh hùng lực lượng vũ trang; hơn 47.000 người hoạt động kháng chiến; 4.510 người có công giúp đỡ cách mạng… Số đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng là 18.315 đối tượng; số đang hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ là 14.312 đối tượng.

Trong giai đoạn đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh Lâm Đồng đã tập trung mọi nguồn lực để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, kế hoạch triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Các chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân được triển khai kịp thời, đầy đủ và đúng quy định.

Chăm sóc nâng cao đời sống tinh thần, vật chất người có công và gia đình người có công với cách mạng trở thành việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành và Nhân dân trong tỉnh. Hiện 100% Mẹ Việt Nam Anh hùng được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng suốt đời. UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện và thành lập Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Lâm Đồng. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh đã ban hành Kế hoạch vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh. Tính đến thời điểm tháng 7/2026, số quỹ vận động đạt hơn 14 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa vận động được, các địa phương và các đơn vị đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; hỗ trợ người có công, thân nhân liệt sĩ bị bệnh hiểm nghèo, tặng sổ tiết kiệm…