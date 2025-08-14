An ninh trật tự Tiểu thương, người tiêu dùng cảnh giác với lừa đảo Ngoài móc túi, trộm cắp, chợ cũng là nơi đối tượng lừa đảo nhắm đến hoành hành nên tiểu thương, người tiêu dùng cần cảnh giác để không bị tiền mất tật mang.

Chợ là nơi gặp gỡ, giao tiếp của mọi đối tượng dân cư vì vậy các tệ nạn như: móc túi, trộm cắp dễ xảy ra. Bên cạnh đó, không tránh khỏi các đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nhiều người để thực hiện hành vi lừa đảo.

Điển hình 1 vụ lừa bán điện thoại Iphone 16 giá rẻ ở chợ Phú Thủy, Lâm Đồng mới đây. Cụ thể, bà D.T.N, một người nội trợ ở phường Phú Thủy thường đi chợ Phú Thủy để mua đồ dùng. Cũng như mọi ngày, ngày 3/8 bà đi chợ, nhưng lần này có con trai là C.D.H.V đi cùng. Quá trình mua đồ, bà gặp 1 phụ nữ trẻ bán vé số. Người này năn nỉ bà mua vé số, bà thấy thương nên mua 2 tờ. Anh V ở gần đó thấy vậy nói bà mua thêm 3 tờ, thành ra 5 tờ vé số.

Anh V (đứng), bắt S vào Ban Quản lý chợ

Cùng lúc, người này móc túi lấy ra chiếc điện thoại tiếp tục năn nỉ: Cháu ở xa nhà, hiện không có tiền về quê, nên bán rẻ chiếc điện thoại Iphone 16 với giá 2,5 triệu đồng. Bà N thấy vậy định không mua nhưng cũng thương cho điều kiện hoàn cảnh của người phụ nữ trẻ. Bà trả giá theo kiểu nửa muốn mua, nửa không: Thôi! 2 triệu đồng, chị bán thì tôi mua giúp. “Sau khi đồng ý với giá 2 triệu đồng, người phụ nữ này nói với tôi, kiểm tra lại điện thoại xem có mở khóa màn hình chưa, trước khi đưa cho tôi. Rồi tôi cất vào túi, với niềm tin tưởng tuyệt đối vào người bán”, bà N kể.

Tuy nhiên về đến nhà mở điện thoại vừa mua ra thì mới hay đó là điện thoại giả, loại điện thoại mô hình, không phải Iphone 16 thật. Mặc dù, miệng nói “của đi thay người” để trấn an chồng, con nhưng bà vẫn ra chợ Phú Thủy tìm người phụ nữ kia. V thương mẹ, cũng đi tìm, một phần vì không muốn để người phụ nữ này tiếp tục đi lừa người khác.



Sau khi tìm khắp chợ Phú Thủy không thấy, sáng hôm sau V đến chợ Phan Thiết, là chợ đầu mối lớn nhất khu vực phía Đông Lâm Đồng. Cuối cùng bắt gặp người phụ nữ này đang bán vé số, với hành động gạ bán điện thoại tương tự cho 1 khách du lịch. Khi người phụ nữ lấy điện thoại ra đưa cho nữ du khách, anh V chụp lấy và bắt đưa vào Ban Quản lý chợ Phan Thiết giải quyết.

Tại Ban Quản lý chợ, người phụ nữ này khai với công an, mình tên Trần Thị S, quê ở Vĩnh Phúc, nay thuộc tỉnh Phú Thọ. Vào Phan Thiết tìm chồng, người bỏ rơi mình đi với người phụ nữ khác. Nhưng khi công an kiểm tra điện thoại “cùi bắp” của S đang sử dụng, thấy số điện thoại S vừa gọi cho ai đó. Rồi từ số điện thoại này, công an gọi xác minh, thì đầu dây bên kia, xác nhận là chồng của S, đang làm phụ hồ ở Hưng Yên… Cuối cùng, S phải trả lại 2 triệu đồng cho bà N và chiếc điện thoại lừa đảo giao lại cho công an xử lý.

Vụ việc xảy ra ở chợ, dù bị hại đã lấy lại được tiền nhưng cũng là lời cảnh tỉnh cho người tiêu dùng, tiểu thương mua bán ở chợ. Các ban quản lý chợ thường xuyên tuyên truyền tiểu thương cũng như người tiêu dùng cảnh giác với lừa đảo khi mua bán ở chợ. Vì hiện nay, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang diễn biến hết sức phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác.

Ông Lê Văn Hậu - Trưởng Ban Quản lý chợ Phan Thiết cho biết: Ban Quản lý chợ thường xuyên phát trên loa, cảnh báo người dân cảnh giác với các loại tội phạm, nhất là lừa đảo. Thời gian qua, trên địa bàn chợ chưa xảy ra tình trạng lừa đảo, vụ việc trên xuất phát ở chợ Phú Thủy.

Ông Lê Hải Thanh - Trưởng Ban Quản lý chợ Phú Thủy thông tin, hiện tại chợ có khoảng hơn 200 tiểu thương buôn bán, Ban Quản lý chợ thường xuyên tuần tra, kiểm soát, thông báo tiểu thương cảnh giác với các loại tệ nạn xã hội. Tuy vậy, chợ là không gian mở, người ra vào mua bán đông nên không thể kiểm soát hết được hành vi phạm pháp của các đối tượng xấu, nhất là lừa đảo, đề nghị tiểu thương, người tiêu dùng nâng cao cảnh giác.