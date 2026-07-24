Thanh niên Tỉnh Đoàn Lâm Đồng ra quân Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” và “Hành quân xanh” Sáng 24/7, tại xã Sông Lũy, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cùng Cụm thi đua số 12 phối hợp với Đoàn xã Sông Lũy tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” và “Hành quân xanh”.

Các đại biểu dự Lễ ra quân "Kỳ nghỉ hồng" và "Hành quân xanh"

Tham dự chương trình có anh Đoàn Minh Tâm, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng; đại diện Cụm thi đua số 12; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sông Lũy cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên xã.

Phát biểu tại lễ ra quân, anh Đoàn Minh Tâm, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn nhấn mạnh, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè được triển khai hằng năm với 1 chương trình và 4 chiến dịch trọng điểm. Trong đó, “Kỳ nghỉ hồng” và “Hành quân xanh” là môi trường thực tiễn để cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên công nhân và thanh niên lực lượng vũ trang phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.

Trao tặng di ảnh cho thân nhân gia đình liệt sĩ

Để các hoạt động đạt hiệu quả thiết thực, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn giao Cụm thi đua số 12 (gồm Đoàn Thanh niên các Cơ quan Đảng tỉnh, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Thanh niên Công an tỉnh) đăng cai Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” và Ban Thanh niên Công an tỉnh đăng cai Chiến dịch “Hành quân xanh”.

Trao tặng di ảnh cho thân nhân gia đình liệt sĩ

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn đề nghị các đội hình tình nguyện phát huy chuyên môn, triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới, thực hiện an sinh xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và chăm lo đời sống Nhân dân.

Thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn xã Sông Lũy

Ngay sau lễ ra quân, các đội hình tình nguyện đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trên địa bàn xã Sông Lũy như: dâng hương tại Bia ghi danh các Anh hùng liệt sĩ; thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, trao tặng di ảnh cho gia đình thân nhân liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Bên cạnh đó, tổ chức phiên tòa giả định và tuyên truyền pháp luật về việc thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công; tuyên truyền phòng, chống đuối nước; khánh thành công trình thanh niên “Sân chơi cho em”; ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây xanh.

Khánh thành công trình thanh niên “Sân chơi cho em” tại trường Tiểu học Sông Lũy 2

“Kỳ nghỉ hồng” và “Hành quân xanh” là hoạt đồng nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Sau đợt 1 tại xã Sông Lũy, Chiến dịch “Hành quân xanh” sẽ tiếp tục mở rộng đợt 2 trong tháng 8/2026 tại xã Thuận Hạnh với các hoạt động trao tặng 200 phần quà, học bổng cho đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú khu vực biên giới.

Tổ chức phiên tòa giả định và tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, các em học sinh

Đây là môi trường để cán bộ, đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, vận dụng chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ cộng đồng. Đồng thời, góp phần thực hiện hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Lâm Đồng trong hành trình cống hiến vì cuộc sống cộng đồng.