Thời sự Trao nhà Chữ thập đỏ, học bổng và mô hình sinh kế tại xã Quảng Trực Sáng 13/7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND xã Quảng Trực tổ chức chương trình an sinh xã hội, tặng nhà và trao nhiều phần quà thiết thực cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng nhà cho các hộ dân tại xã Quảng Trực

Đây là hoạt động nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I (nhiệm kỳ 2026 - 2031), đồng thời hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7).

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã bàn giao 2 căn nhà tình thương Chữ thập đỏ (trị giá 60 triệu đồng/căn) cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở, giúp người dân ổn định cuộc sống. Kinh phí do Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Lâm Đồng tài trợ.

Trao hỗ trợ mô hình sinh kế cho 12 hộ dân (trị giá 5 triệu đồng/hộ)

Bên cạnh đó, nhằm tạo đòn bẩy phát triển kinh tế lâu dài, 12 mô hình sinh kế đã được trao tay đến các hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương.

Trao 10 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học (1 triệu đồng/suất)

Dịp này, chương trình còn trao tặng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, tiếp sức cho các em vững bước đến trường. Đồng thời, thăm hỏi, tặng quà cho 10 gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhằm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc. Tổng kinh phí thực hiện chương trình lần này trên 200 triệu đồng.

Trao quà tri ân 10 gia đình chính sách (1 triệu đồng/suất)

Bà Nguyễn Thị Chín, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhấn mạnh, những phần quà mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái" và sự phối hợp chặt chẽ giữa hội và các lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương. Chương trình không chỉ kịp thời động viên các gia đình chính sách, hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, giữ vững an ninh trật tự tại vùng biên giới.