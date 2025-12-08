Thời sự Lâm Đồng Trao nhà tình thương cho học sinh vùng sâu Sáng 12/8, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và một số đơn vị liên quan tổ chức trao nhà tình thương và máy lọc nước tại xã Đinh Trang Thượng.

Đoàn trao hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho gia đình em Ka Hoài Uyén

Đoàn đã tiến hành thủ tục bàn giao căn nhà tình thương cho gia đình em Ka Hoài Uyén, học sinh lớp 8A3 Trường THCS Tân Thượng.

Dù gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn nhưng em Ka Hoài Uyén luôn nỗ lực vươn lên và đạt thành tích tốt trong học tập.

Căn nhà mới có diện tích hơn 80 m2, được xây dựng với tổng kinh phí hơn 350 triệu đồng; trong đó, Chùa Tâm Ấn (phường Xuân Hương - Đà Lạt) và Phật tử hỗ trợ 100 triệu đồng, số tiền còn lại do anh em trong gia đình đóng góp.

Bàn giao bồn nước cho Trường THCS Tân Thượng

Trao máy lọc nước cho Trường THCS Tân Thượng

Dịp này, đoàn công tác cũng đã trao tặng 4 máy lọc nước và 2 bồn lọc nước cho Trường THCS Tân Thượng và Trường Mẫu giáo Tân Thượng, góp phần cung cấp nước sạch cho thầy cô giáo và học sinh.

Trao quà cho học sinh Trường Mẫu giáo Tân Thượng

Ngoài ra, đoàn cũng đã trao tặng 70 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị quà tặng trong chương trình khoảng hơn 140 triệu đồng.

Đại diện các trường trao thư cảm ơn đoàn công tác và nhà tài trợ

Đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm động lực để thầy trò vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vững bước vào năm học mới.