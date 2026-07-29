An sinh - Cuộc sống Trao quyền để người khuyết tật tự tin vươn lên Tỉnh Lâm Đồng đang từng bước chuyển đổi cách tiếp cận trong công tác hỗ trợ người khuyết tật (NKT) từ mô hình “y tế - chăm sóc” sang “xã hội - hòa nhập”. Theo đó, NKT được đặt ở vị trí trung tâm, được tạo điều kiện phát huy khả năng tự lập, bình đẳng tham gia và hòa nhập vào mọi mặt của đời sống xã hội.

NKT tham gia tập huấn xây dựng chiến lược cho NKT địa phương

Xóa bỏ rào cản từ hạ tầng và dịch vụ xã hội

Thời gian qua, công tác trợ giúp NKT tại Lâm Đồng ghi nhận nhiều kết quả quan trọng. Mạng lưới an sinh xã hội được củng cố toàn diện, bảo đảm quyền lợi hợp pháp và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng người yếu thế.

Ông Trần Đức Trung - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh cho biết, toàn tỉnh hiện quản lý 129.595 NKT (chiếm 3,35% dân số). Trong đó, 45.754 NKT nặng và đặc biệt nặng nhận trợ cấp xã hội hằng tháng; gần 11.000 hộ gia đình trực tiếp chăm sóc NKT đặc biệt nặng được nhận kinh phí hỗ trợ kịp thời. Công tác chi trả trợ cấp bảo đảm 100% công khai, minh bạch.

Phụ nữ khuyết tật được đào tạo nghề miễn phí

Nối tiếp kết quả đó, UBND tỉnh tiếp tục đặt ra các mục tiêu cụ thể nhằm xây dựng môi trường sống thuận lợi cho NKT. Theo đó, 100% công trình công cộng xây mới như: cơ sở y tế, trường học, nhà ga, bến xe, trụ sở cơ quan, chung cư... phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về tiếp cận. Đồng thời từng bước nâng tỷ lệ phương tiện giao thông công cộng phù hợp với NKT.

“ NKT là một phần không thể tách rời của cộng đồng. Hỗ trợ NKT là tạo điều kiện để họ phát huy năng lực, đóng góp cho xã hội. Chuyển từ cách tiếp cận “y tế - chăm sóc” sang “xã hội - hòa nhập” sẽ giúp người khuyết tật tự tin, chủ động tham gia vào đời sống.

Ông Nguyễn Văn Lực - Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh

Trong lĩnh vực y tế và giáo dục, 100% NKT nặng được cấp thẻ BHYT miễn phí; các bệnh viện tuyến tỉnh và trung tâm y tế khu vực hoàn thiện khoa, phòng phục hồi chức năng. Ngành giáo dục tiếp tục mở rộng mô hình giáo dục hòa nhập, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên dạy trẻ khuyết tật, đồng thời triển khai dạy ngôn ngữ ký hiệu và chữ Braille. Cùng với đó, các tổ chức, đoàn thể huy động hàng chục tỷ đồng trao tặng xe lăn, học bổng và vốn vay sinh kế, góp phần giúp NKT nâng cao khả năng tự lập và phát triển kinh tế.

Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, NKT và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lâm Đồng tặng quà cho người khiếm thị



Thúc đẩy hòa nhập bền vững

Dù đạt nhiều tiến bộ, công tác trợ giúp NKT tại Lâm Đồng vẫn gặp một số rào cản. Đó là nhận thức của một bộ phận cộng đồng và doanh nghiệp chưa thực sự xem NKT là chủ thể bình đẳng. Hạ tầng tiếp cận ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đồng bộ. Thiếu cơ sở đào tạo nghề chuyên biệt, làm hạn chế cơ hội việc làm chính thức của NKT.

Để khắc phục những hạn chế còn tồn tại, UBND tỉnh đề ra nhiều giải pháp trọng tâm, trong đó ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Tỉnh sẽ chuẩn hóa dữ liệu NKT, giao UBND cấp xã, phường, đặc khu cập nhật thông tin trên hệ thống phần mềm chuyên ngành theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đồng bộ, xuyên suốt”.

Cùng với đó, tỉnh khuyến khích ứng dụng các công nghệ hỗ trợ như: phần mềm đọc màn hình, mô tả âm thanh, phụ đề tự động trên các nền tảng dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời tăng cường bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khuyết tật.

Về cơ chế, chính sách, tỉnh kiến nghị Trung ương sửa đổi quy định ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là NKT tháo gỡ vướng mắc về thuế và mở rộng nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Đồng thời, Sở Y tế được giao làm đầu mối phối hợp với các sở, ngành, MTTQ và cơ quan tư pháp trong công tác giám sát, trợ giúp pháp lý và triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ NKT.