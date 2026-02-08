Đời sống Trao yêu thương đến học sinh và gia đình khó khăn nơi biên giới Ngày 2/8, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 726 (Binh đoàn 16) phối hợp với Nhóm thiện nguyện Trái Tim Hồng (TP Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình "Trao áo ấm - gửi yêu thương", trao nhiều phần quà thiết thực cho học sinh và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Tuy Đức và Quảng Trực (tỉnh Lâm Đồng).

Đại diện các đơn vị trao xe đạp tặng cho các em học sinh trên vùng dự án

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 208 phần quà và 40 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm động lực để các em bước vào năm học mới.

Các em học sinh thuộc dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” nhận quà và áo ấm tại chương trình

Nhân dịp này, 176 hộ gia đình được hỗ trợ 10 kg gạo, mì tôm, dầu ăn, bột ngọt cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác. Tổng trị giá các phần quà gần 180 triệu đồng.

Các em học sinh Trường Mầm non Sao Mai nhận quà tại chương trình

Theo Ban tổ chức, đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chia sẻ khó khăn với người dân vùng biên, tiếp thêm niềm tin để học sinh nỗ lực học tập, các gia đình vươn lên trong cuộc sống.