Chính trị Trên 85% tin, bài tích cực phản ánh về tỉnh Lâm Đồng Trong quý II/2026, hoạt động báo chí, truyền thông trên địa bàn bám sát các định hướng, phản ánh trung thực, sinh động các lĩnh vực của tỉnh Lâm Đồng với trên 85% tin, bài mang nội dung tích cực.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị giao ban công tác chỉ đạo, quản lý báo chí và hoạt động báo chí, truyền thông

Chiều 6/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị giao ban công tác chỉ đạo, quản lý báo chí và hoạt động báo chí, truyền thông quý II; nhiệm vụ trọng tâm quý III/2026.

Đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng dự hội nghị

Trong quý II/2026, công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục được đổi mới theo hướng đồng bộ, nền nếp, quyết liệt, bám sát thực tiễn. Sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan báo chí ngày càng chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

Hoạt động báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh bám sát các định hướng chính trị, phản ánh kịp thời quá trình phát triển của địa phương sau sáp nhập, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng duy trì ổn định cả 4 loại hình báo chí; các chuyên mục trên nền tảng số thu hút đông đảo người tiếp cận.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy báo cáo khái quát công tác chỉ đạo, quản lý báo chí và hoạt động báo chí, truyền thông

Toàn tỉnh có 13 cơ quan báo chí đặt văn phòng đại diện, 36 cơ quan đăng ký hoạt động với khoảng 150 phóng viên thường trú.

Qua thống kê, tỷ lệ tin, bài tích cực phản ánh về Lâm Đồng chiếm trên 85%. Đáng chú ý, 100% xã, phường, đặc khu đã vận hành trang thông tin điện tử, góp phần đưa chủ trương, chính sách đến gần người dân.

Trong quý II, báo chí tập trung tuyên truyền về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, triển khai các nghị quyết của Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số và nông nghiệp công nghệ cao.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Khúc Thị Thoi thông tin về hoạt động phối hợp tuyên truyền



Đáng chú ý, nhiều tuyến tin, bài phản ánh các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần quảng bá hình ảnh Lâm Đồng năng động, đổi mới và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế như: thông tin về một số sự kiện của báo chí địa phương còn chậm so với báo chí ngoài tỉnh và mạng xã hội; một số cơ quan báo chí ngoài tỉnh còn tình trạng "giật tít, câu view"; hệ thống truyền thanh cơ sở và trang thông tin điện tử cấp xã còn hạn chế về chất lượng.

Đồng chí Vũ Ngọc Tú, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng kiến nghị tỉnh Lâm Đồng sớm bố trí kinh phí để thực hiện một số hoạt động chuyên môn

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, Tạp chí Văn học - Nghệ thuật tỉnh đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề liên quan đến hợp tác truyền thông và định hướng nội dung tuyên truyền; công tác chuẩn bị nhân sự và Đại hội Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031; công tác tổ chức bộ máy các đơn vị…

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Bùi Thanh Quang thông tin về một số hoạt động lớn của đơn vị trong thời gian tới

Đối với nhiệm vụ quý III/2026, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý báo chí, triển khai Luật Báo chí năm 2025, đẩy mạnh truyền thông chính sách, siết chặt kỷ cương hoạt động báo chí và phát huy vai trò của báo chí trong dẫn dắt thông tin, tạo đồng thuận xã hội.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng trao đổi tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong khi chờ ban hành quy chế phối hợp, các cơ quan, đơn vị cần chủ động rà soát, điều chỉnh phương thức hoạt động, tăng cường phối hợp để bảo đảm công tác chỉ đạo, định hướng và quản lý báo chí được thông suốt, hiệu quả.

Cùng với đó, các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng chủ động xây dựng định hướng, đề cương tuyên truyền bám sát tình hình thực tiễn của tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu kết luận

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kỷ cương trong quản lý nhà nước về báo chí, làm chủ không gian mạng và chuẩn hóa hoạt động báo chí theo Thông tư số 13/2026/TT-BVHTTDL.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra chặt chẽ điều kiện hoạt động của các văn phòng đại diện, quy trình cấp giấy giới thiệu tác nghiệp cho phóng viên thường trú; hoàn thành việc đăng ký lại hoạt động của các cơ quan báo chí ngoài tỉnh sau khi Lâm Đồng thay đổi địa giới hành chính.

Đặc biệt, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị các đơn vị cần kiên quyết chấn chỉnh tình trạng thông tin xa rời tôn chỉ, mục đích, chạy theo xu hướng "giật tít", "câu view", lạm dụng hình ảnh phản cảm, gây hoang mang trong dư luận xã hội.