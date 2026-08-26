Thời sự Lâm Đồng Trung ương Đoàn ra quân tình nguyện xây dựng nông thôn mới tại Lâm Đồng Sáng 26/8, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân Ngày cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới" cấp Trung ương năm 2026, tại xã Đơn Dương (Lâm Đồng).

Văn nghệ chào mừng Lễ ra quân Ngày cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới" cấp Trung ương năm 2026

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo chương trình.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam (ngồi ngoài cùng phía bên phải) cùng các đại biểu tham dự

Về phía tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành, địa phương, đông đảo đoàn viên, thanh niên tham dự.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đại biểu tham dự

Ngày cao điểm được triển khai nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp bền vững.

Qua những công trình, phần việc cụ thể, đoàn viên, thanh niên góp sức xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại, xanh - sạch - đẹp; đồng thời nâng cao đời sống người dân.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Tại lễ ra quân, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam đề nghị các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới; đồng thời, tổ chức các hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở; phát huy vai trò của trí thức trẻ, khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới.

Anh Nguyễn Kim Quy cũng đề nghị tăng cường phối hợp, huy động nguồn lực để hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn và thanh niên nông thôn.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao cờ xuất quân và chụp hình lưu niệm với các Đội hình trí thức trẻ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới

Chương trình tổ chức ra mắt 5 Đội hình trí thức trẻ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới cấp Trung ương, tập trung đưa tri thức, khoa học, công nghệ và những cách làm mới đến cơ sở, hỗ trợ địa phương và người dân theo nhu cầu thực tế.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng quà cho các gia đình chính sách

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, dịp này, Ban Tổ chức trao quà tri ân 30 gia đình chính sách và 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.