Thời sự Lâm Đồng Trung ương Đoàn triển khai các công trình, phần việc thanh niên tại Lâm Đồng Hưởng ứng Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2026, ngày 26/8, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức khánh thành công trình “Đường cờ thanh niên”, triển khai nhiều công trình, phần việc tại tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam thăm công trình “Đường cờ thanh niên” trên tuyến đường Chu Văn An, ở thôn Nghĩa Lập 1, xã Đơn Dương

Dự các hoạt động có đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tham gia vẽ tranh bích họa “Làng quê đáng sống” tại thôn Nghĩa Lâm 2, xã Đơn Dương

Đoàn tham dự lễ khánh thành công trình “Đường cờ thanh niên” trên tuyến đường Chu Văn An, ở thôn Nghĩa Lập 1, xã Đơn Dương. Công trình đường cờ có chiều dài 700 m, với tổng kinh phí 30 triệu đồng, góp phần tạo cảnh quan khang trang, thúc đẩy tinh thần chung tay xây dựng nông thôn mới.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam tham gia vẽ tranh bích họa “Làng quê đáng sống” tại thôn Nghĩa Lâm 2, xã Đơn Dương

Các đại biểu cũng tham gia vẽ tranh bích họa “Làng quê đáng sống” tạo diện mạo mới cho không gian nông thôn; tham quan mô hình thanh niên khởi nghiệp của thanh niên nông thôn tại xã Đơn Dương.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam thăm hỏi, tặng quà, động viên đoàn viên, thanh niên triển khai công trình vẽ tranh bích họa “Làng quê đáng sống”

Đoàn thăm hỏi, động viên, tặng quà các tình nguyện viên, đoàn viên, thanh niên tham gia các công trình phần việc cùng đội hình tình nguyện tham gia hoạt động xóa điểm đen ô nhiễm môi trường tại thôn Nam Hiệp 1, xã Ka Đô.

Đoàn công tác tham quan mô hình thanh niên khởi nghiệp của thanh niên nông thôn tại xã Đơn Dương

Các công trình, phần việc được triển khai đã cụ thể hóa tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp và lan tỏa vai trò của đoàn viên, thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thăm "Không gian trưng bày sản phẩm thanh niên khởi nghiệp xã Đơn Dương" và tặng quà đoàn viên, thanh niên

Đội hình tình nguyện tham gia hoạt động xóa điểm đen ô nhiễm môi trường tại thôn Nam Hiệp 1, xã Ka Đô

Dịp này, Trung ương Đoàn cũng tổ chức tập huấn Đội hình Tri thức trẻ xây dựng nông thôn mới cho khoảng 200 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Thăm, tặng quà đội hình tình nguyện tham gia hoạt động xóa điểm đen ô nhiễm môi trường tại thôn Nam Hiệp 1, xã Ka Đô