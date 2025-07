Chính trị Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng kiểm tra tại xã biên giới Thuận An Ngày 18/7, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng do đồng chí Huỳnh Ngọc Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tới kiểm tra tại xã Thuận An.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Huỳnh Ngọc Anh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thuận An (tỉnh Lâm Đồng)

Thuận An là xã biên giới, trọng điểm về an ninh quốc phòng, có đông đồng bào dân tộc thiểu số cư trú. Xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Thuận An và Đắk Plao (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông trước đây).

Theo báo cáo của Đảng ủy xã Thuận An, Đảng bộ xã có 37 tổ chức cơ sở đảng. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 được triển khai bảo đảm tiến độ, đúng yêu cầu, quy định. Dự kiến Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I sẽ được tổ chức trong 2 ngày, 21 và 22/7, với sự tham dự của hơn 180 đại biểu chính thức và dự khuyết.

Bí thư Đảng ủy xã Thuận An Lê Văn Hoàng kiến nghị một số nội dung tại buổi làm việc

Đối với công tác vận hành mô hình chính quyền cấp xã mới, đội ngũ cán bộ, công chức xã Thuận An đã khẩn trương, nỗ lực bắt nhịp công việc, giải quyết cơ bản nhu cầu của Nhân dân.

Tuy nhiên, giống như nhiều địa phương khác, xã Thuận An đang gặp khó khăn về cơ sở vật chất, nhất là trang thiết bị máy móc, hạ tầng số... từ đó gây ra sự chậm trễ trong xử lý hồ sơ của người dân và doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy xã Thuận An Lê Văn Hoàng kiến nghị tỉnh Lâm Đồng sớm bố trí kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, nhất là kinh phí tổ chức Đại hội Đảng bộ xã. Đồng thời, xem xét, bố trí xây dựng trụ sở hoặc cải tạo lại trụ sở làm việc của một số cơ quan giúp việc...

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Huỳnh Ngọc Anh đề nghị hệ thống chính trị xã Thuận An tiếp tục phát huy trách nhiệm, nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ xã

Qua kiểm tra thực tế và báo cáo sơ bộ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng Huỳnh Ngọc Anh đánh giá, dù có những khó khăn, nhưng xã Thuận An đã thực hiện việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, biên chế và hoạt động bảo đảm đúng quy định.

Đặc biệt, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ xã Thuận An đã được địa phương chỉ đạo, triển khai đầy đủ, khẩn trương và đúng tiến độ. Các ý kiến góp ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được Đảng ủy xã Thuận An nghiêm túc tiếp thu, hoàn thiện nội dung văn kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận những kiến nghị của địa phương. Thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng cho xã theo tinh thần xã nào khó khăn hơn thì hỗ trợ trước.

Trước, trong và sau đại hội, xã Thuận An tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động định hướng tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự để đại hội diễn ra an toàn, đúng quy chế và hiệu quả.

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới, cả hệ thống chính trị xã Thuận An tiếp tục phát huy trách nhiệm, nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ xã; cán bộ, công chức phải nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ người dân trong thực thi công vụ.