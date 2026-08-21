Thanh niên Tuổi trẻ dân tộc thiểu số Lâm Đồng chung tay giữ màu xanh quê hương Bằng những việc làm thiết thực, thanh niên dân tộc thiểu số Lâm Đồng tích cực trong các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan và thay đổi thói quen của cộng đồng.

Tuổi trẻ phường Lang Biang - Đà Lạt dọn dẹp vệ sinh môi trường tại công viên, các tuyến phố trên địa bàn

Màu áo xanh về buôn làng

Trên những tuyến đường dẫn vào các bon làng, hình ảnh đoàn viên, thanh niên tranh thủ ngày nghỉ, cuối tuần cùng nhau phát quang bụi rậm, thu gom rác, trồng cây, khơi thông mương nước đã trở nên quen thuộc. Với nhiều bạn trẻ dân tộc thiểu số, bảo vệ môi trường không phải là việc gì xa xôi mà bắt đầu từ chính con đường trước nhà, dòng suối, khu dân cư và không gian sinh hoạt của cộng đồng.

Ở xã biên giới Thuận An, nơi có đường biên giới dài 60,2 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, cùng với tuổi trẻ địa phương, các bạn trẻ dân tộc M’nông đang phát huy vai trò xung kích trong các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tuổi trẻ xã biên giới Thuận An tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng cây xanh trên các tuyến đường

Màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ đã tích cực tham gia, huy động người dân cùng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trụ sở cơ quan, thu gom rác thải, xóa các điểm rác tự phát.

Bí thư Đoàn xã Thuận An Y A Rôn cho biết, tuổi trẻ địa phương xác định bảo vệ môi trường phải gắn với đời sống của người dân và bắt đầu từ những việc cụ thể. Vì vậy, Đoàn xã duy trì các đội hình thanh niên tình nguyện, tổ chức ra quân tại các khu dân cư, đồng thời tuyên truyền để đoàn viên, thanh niên và người dân cùng thay đổi thói quen trong sinh hoạt.

Tuổi trẻ người Mông xã Quảng Hòa ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới

“Là địa bàn biên giới, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chúng tôi càng chú trọng đưa hoạt động tình nguyện về tận bon làng. Thanh niên không chỉ làm vệ sinh mà còn trực tiếp tuyên truyền, vận động gia đình, bà con cùng tham gia. Khi chính người trẻ trong bon tiên phong thì việc giữ gìn môi trường sẽ dễ lan tỏa hơn”, anh Y A Rôn chia sẻ.

Không khí tình nguyện ấy cũng hiện diện rõ ở xã Quảng Hòa nơi có hơn 98% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Tại đây, Đoàn xã đẩy mạnh thực hiện chủ trương “3 liên kết” gồm liên kết lực lượng, liên kết địa bàn và liên kết cộng đồng. Đoàn xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, Đoàn trường và các chi đoàn tổ chức nhiều đợt ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, chỉnh trang đường giao thông nông thôn, chăm sóc các tuyến đường thanh niên tự quản và vệ sinh nhà văn hóa thôn.

Các chương trình “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ sáu tình nguyện” được duy trì, gắn với trồng và chăm sóc cây xanh, tuyên truyền bảo vệ môi trường, hỗ trợ người dân chỉnh trang cảnh quan.

Đoàn viên, thanh niên, người dân xã Quảng Hòa dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm dọc các tuyến đường

Anh Nông Thái Dương, Bí thư Đoàn xã Quảng Hòa cho biết, hoạt động tình nguyện được triển khai theo hướng sát cơ sở, phù hợp với nhu cầu của từng khu dân cư.

“Địa bàn rộng, đời sống người dân còn khó khăn nên thanh niên phải biết người dân cần gì để lựa chọn phần việc phù hợp. Các bạn trẻ thanh niên dân tộc thiểu số không chỉ hăng hái, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, tạo những tuyến đường xanh, sạch mà còn tuyên truyền để người dân cùng tham gia, cùng giữ gìn sau khi đoàn viên hoàn thành công việc”, anh Dương nói.

Thiết thực, ý nghĩa các hoạt động

Công trình "Ngôi nhà xanh" của tuổi trẻ xã Quảng Lập

Tại xã Quảng Lập, tuổi trẻ dân tộc thiểu số địa phương lại có cách làm riêng để biến bảo vệ môi trường thành một hoạt động gần gũi, trực quan. Các bạn trẻ đã tích cực hưởng ứng cùng đoàn xã tham gia thực hiện các công trình xanh, bảo vệ môi trường như: tuyến đường hoa thanh niên ở thôn Ka Đê, công trình “Ngôi nhà xanh” thu gom phế liệu tái chế được đặt bên đường ở thôn Ka Đê, thôn Krăng Chớ trở thành một thông điệp trực quan về bảo vệ môi trường. Từ những chai nhựa, lon nước được thu gom, một nguồn quỹ nhỏ được hình thành để tuổi trẻ địa phương tiếp tục thực hiện các hoạt động tình nguyện.

Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường ở địa phương, anh K’Sơng chia sẻ: “Tôi nghĩ bảo vệ môi trường phải bắt đầu từ những việc nhỏ, ngay trong gia đình và buôn làng mình. Mỗi lần tham gia dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tôi thấy quê hương sạch đẹp hơn. Tôi cũng thường vận động bà con thu gom chai, lọ và các loại phế liệu có thể tái chế để góp vào công trình "Ngôi nhà xanh". Việc làm tuy nhỏ nhưng vừa giảm rác thải, vừa tạo thêm nguồn lực cho các hoạt động cộng đồng, nên tôi rất vui khi được tham gia”.

Tuổi trẻ dân tộc thiểu số xã Đam Rông 4 chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tuổi trẻ toàn tỉnh tổ chức 307 hoạt động “Ngày chủ nhật xanh”, “Thứ bảy tình nguyện”, thu hút 32.460 đoàn viên, thanh niên. Toàn tỉnh trồng mới 15.575 cây xanh, xóa 1.667 điểm đen ô nhiễm môi trường, đưa 541 ý tưởng sáng tạo bảo vệ môi trường vào thực tế và thành lập 40 đội hình thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bảo vệ môi trường vì thế không chỉ là những đợt ra quân. Đó còn là quá trình thay đổi nhận thức, hình thành thói quen và xây dựng trách nhiệm cộng đồng. Khi những bạn trẻ dân tộc thiểu số cùng đứng ra làm, cùng vận động cha mẹ, người thân và bà con, màu xanh của quê hương cũng được vun đắp từ chính mỗi buôn làng.

Từ những việc làm giản dị hôm nay, tuổi trẻ dân tộc thiểu số Lâm Đồng đang góp phần tạo nên những đổi thay bền vững: đường làng sạch hơn, cảnh quan đẹp hơn và quan trọng hơn, ý thức bảo vệ môi trường đang dần trở thành một phần trong đời sống cộng đồng.