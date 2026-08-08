Thanh niên Tuổi trẻ UBND tỉnh Lâm Đồng chung sức vì cộng đồng Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Lâm Đồng triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực trong chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2026, hướng đến hỗ trợ người dân, thanh thiếu nhi tại các địa bàn còn khó khăn với tổng giá trị 150 triệu đồng.

Trao tặng công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê"

Theo đó, trong 2 ngày 7 và 8/8, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” năm 2026 tại thôn Lương Nam (xã Lương Sơn) và thôn Suối Đá (xã Hồng Sơn).

Chương trình phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực hướng về cộng đồng; qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ người dân, thanh thiếu nhi tại các địa bàn còn khó khăn.

Tặng quà cho các gia đình chính sách

Tại thôn Lương Nam (xã Lương Sơn), Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Lâm Đồng triển khai công trình “Thắp sáng đường quê”; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tập huấn phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Dịp này, đoàn viên, thanh niên cũng trao tặng vở, sữa và đồ dùng học tập, góp phần hỗ trợ các em nhỏ có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt.



Tặng quà cho các gia đình chính sách

Cùng với đó, tổ chức tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc; tư vấn, tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho đội hình "Bình dân học vụ số", đội hình "Mùa hè số".

Tập huấn phòng, chống đuối nước cho trẻ em

Tại thôn Suối Đá (xã Hồng Sơn), Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Lâm Đồng trao kinh phí sửa chữa Nhà tình thương cho một thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà tình thương cho thương bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn.

Với tổng giá trị 150 triệu đồng, các công trình, phần việc trong Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” năm 2026 đã tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên phát huy chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và sức trẻ; đồng thời lan tỏa tinh thần tình nguyện, chung tay cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chuyển đổi số và xây dựng nông thôn mới.