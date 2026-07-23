An sinh - Cuộc sống Tuy Đức chăm lo an sinh từ sức mạnh đại đoàn kết Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xã Tuy Đức (Lâm Đồng) đã huy động nhiều nguồn lực chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn. Từ những căn nhà Đại đoàn kết đến các hoạt động hỗ trợ sinh kế, khám chữa bệnh, trao quà cho hộ nghèo, công tác an sinh xã hội trên địa bàn ngày càng lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Đức trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Điểu Nơi, bon Đắk R’Tíh

Tiếp thêm điểm tựa cho người dân khó khăn

Giữa cái nắng tháng Bảy, tiếng cuốc, tiếng xẻng khởi công căn nhà Đại đoàn kết bon Đắk R'Tíh báo hiệu một niềm vui mới đối với gia đình ông Điểu Nơi.

Sau nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp, ước mơ có một mái ấm vững chãi của gia đình ông đang dần trở thành hiện thực nhờ sự chung tay góp sức của các cấp, ngành và chính quyền địa phương.

Căn nhà của gia đình ông Điểu Nơi là 1 trong 5 căn nhà Đại đoàn kết được phê duyệt hỗ trợ trên địa bàn xã Tuy Đức năm 2026 từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Lâm Đồng do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng tài trợ. Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ, gia đình cũng chủ động đối ứng thêm kinh phí, ngày công để sớm hoàn thiện ngôi nhà.

Tuy Đức khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Điểu Nơi, bon Đắk R’Tíh

Ông Điểu Nơi xúc động chia sẻ: "Gia đình tôi thuộc diện khó khăn, nhiều năm nay sống trong căn nhà đã xuống cấp nhưng chưa có điều kiện sửa chữa. Hôm nay được Nhà nước, Mặt trận và các đơn vị quan tâm hỗ trợ xây nhà mới, gia đình rất biết ơn. Chúng tôi sẽ cố gắng làm ăn, chăm lo cho các con và giữ gìn ngôi nhà thật tốt".

Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức khởi công xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chi hỗ trợ lần đầu là 50% kinh phí/căn nhà với tổng số tiền 90 triệu đồng trích từ nguồn Quỹ vì người nghèo của Mặt trận xã.

Tuy Đức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ dân khó khăn

Chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết không chỉ giúp các hộ nghèo có nơi ở ổn định mà còn là minh chứng cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Mỗi căn nhà Đại đoàn kết được hoàn thành không chỉ giúp các hộ nghèo, hộ khó khăn có nơi ở ổn định mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, chung sức của các cấp, ngành, doanh nghiệp và cộng đồng. Đây cũng là động lực để các gia đình yên tâm phát triển kinh tế, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Không chỉ đồng hành cùng hộ nghèo, MTTQ xã còn kịp thời sẻ chia với những gia đình gặp rủi ro trong cuộc sống. Mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình em Điểu Uyên, bon Bu Dơng không may tử vong do tai nạn điện giật.

Những lời động viên, chia sẻ cùng sự hỗ trợ kịp thời của địa phương tuy không thể bù đắp mất mát nhưng đã phần nào giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Đức trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình em Điểu Uyên, bon Bu Dơng không may tử vong do tai nạn điện giật

Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Đức triển khai đồng bộ nhiều hoạt động hướng về cơ sở, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội.

Bên cạnh việc hỗ trợ nhà ở và chăm lo các trường hợp khó khăn đột xuất, MTTQ xã cùng các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; trọng tâm là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, chăm lo người nghèo và vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự.

Các tổ chức thành viên MTTQ xã Tuy Đức tích cực tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người dân khó khăn trên địa bàn

Dịp Tết Nguyên đán 2026, MTTQ xã phối hợp trao hàng nghìn suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khó khăn với tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng; huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ sinh kế, sửa chữa nhà ở cho người dân.

Cùng với đó, MTTQ xã tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tham gia phản biện xã hội, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân sau sắp xếp đơn vị hành chính, góp phần tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, các tổ chức thành viên triển khai nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ học sinh khó khăn, chăm lo gia đình chính sách, xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường, tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, tổ chức chương trình "Tháng Ba biên giới", hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng và các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Đoàn Thanh niên xã Tuy Đức phối hợp tổ chức chương trình Tháng Ba biên giới với nhiều hoạt động ý nghĩa

Nổi bật, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã vận động gần 1,3 tỷ đồng từ chương trình "Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo", đồng thời duy trì Quỹ cơ hội với 21 nhóm, 143 thành viên, tổng dư nợ hơn 2,7 tỷ đồng hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế.

Hội Chữ thập đỏ xã phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 700 lượt người, trao 500 suất quà với tổng trị giá khoảng 180 triệu đồng; đồng thời phối hợp Bếp ăn tình thương cấp hơn 3.400 suất ăn cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực xã Tuy Đức.

Theo ông Điểu Đông, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Đức, thời gian tới MTTQ xã sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, huy động các nguồn lực chăm lo người nghèo, người yếu thế; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Những kết quả đạt được cho thấy sức mạnh của khối đại đoàn kết không chỉ được thể hiện qua các phong trào, cuộc vận động mà còn bằng những việc làm thiết thực, góp phần chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.