Văn hóa - Giải trí Ðưa sách đến với mọi nhà Với mong muốn đưa sách đến gần hơn với từng gia đình, Thư viện tỉnh Lâm Đồng (cơ sở 2, tại phường Phan Thiết) đã phối hợp tổ chức chương trình “Sách hay đến mọi nhà”. Không chỉ giới thiệu hàng trăm đầu sách chất lượng, chương trình còn lan tỏa thông điệp xây dựng văn hóa đọc từ gia đình, nơi hình thành những thói quen đầu tiên của mỗi người.

Thiếu nhi say sưa tìm đọc những cuốn sách phù hợp với lứa tuổi

Mùa hè thú vị tại thư viện

Khoảng sân Thư viện tỉnh Lâm Đồng (cơ sở 2) những ngày qua bỗng trở thành điểm hẹn của những người yêu sách. Ngay từ sáng sớm, rất đông học sinh, phụ huynh cùng những độc giả ở nhiều độ tuổi đã có mặt để tham quan, tìm mua những cuốn sách yêu thích.

Sau khi giới thiệu và giao lưu với độc giả, họa sĩ Trần Đại Thắng - Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A đã trực tiếp vẽ theo yêu cầu lên bìa sách mà bạn đọc mua. Mỗi bức vẽ là một màu sắc, chân dung riêng, rất sinh động trên từng trang giấy. Không đơn thuần là những bức ký họa lưu niệm, mỗi nét vẽ còn là lời động viên để các em biết quý trọng từng cuốn sách, chính điều này đã thu hút nhiều thiếu nhi kiên nhẫn chờ đợi.

Theo dõi dòng người liên tục đến tham quan, mua sách và trải nghiệm trong khuôn khổ chương trình “Sách hay đến mọi nhà”, ông Nguyễn Quý Đức - Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Lâm Đồng không giấu được niềm vui vì những chuyển biến tích cực của văn hóa đọc trong cộng đồng thời gian qua. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2026, số lượng bạn đọc đến thư viện làm thẻ, mượn sách và học tập ngày càng tăng, cho thấy sách vẫn có sức hút đối với nhiều tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là học sinh.

Các em thiếu nhi theo dõi từng nét vẽ của họa sĩ Trần Đại Thắng tại sân Thư viện tỉnh Lâm Đồng (cơ sở 2).

Ông Nguyễn Quý Đức chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn thư viện không chỉ là nơi bạn đọc đến mượn sách mà còn trở thành một không gian sinh hoạt văn hóa. Khi các hoạt động như giới thiệu sách, giao lưu tác giả, trải nghiệm đọc sách hay những chương trình “Hè vui cùng thư viện”, “Sách hay đến mọi nhà” được tổ chức thường xuyên, người dân sẽ dần hình thành thói quen đến thư viện, tiếp cận sách và coi việc đọc là một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống”.

Hành trình đưa sách đến mọi nhà

Giữa không gian tràn ngập các loại sách, nhiều em nhỏ say sưa ngắm nhìn, lựa chọn và tìm đọc từng cuốn sách yêu thích. Em Bảo Ngọc (lớp 4 - Trường Tiểu học Bắc Phan Thiết, phường Phú Thủy) bày tỏ: “Em rất thích đọc những cuốn sách khám phá thiên nhiên và các cuốn dạy vẽ. Đến chương trình, ngoài chọn được cuốn sách hay, em còn được xem họa sĩ trực tiếp vẽ tranh nên rất thích”.

Tại không gian sách còn có rất nhiều phụ huynh và những người lớn tuổi. Ông Ngô Kim Ân (75 tuổi, xã Tuyên Quang) chia sẻ: “Tôi duy trì thói quen đọc và sưu tầm sách từ khi còn trẻ. Sau khi về hưu, tôi xem việc đọc sách là cách để thư giãn, rèn luyện trí nhớ. Trong gia đình, tôi dành riêng một góc để đặt tủ sách với hàng trăm đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực. Thường xuyên nhìn thấy sách và được định hướng, nên các cháu của tôi đều dành tình yêu đặc biệt cho các trang sách”.

Không chỉ thiếu nhi mà nhiều người lớn tuổi cũng nán lại rất lâu để tìm kiếm những cuốn sách.

Theo họa sĩ Trần Đại Thắng, việc đọc sách đem lại rất nhiều lợi ích. Vì thế, mỗi điểm dừng chân của chương trình đều mang theo kỳ vọng kết nối sách với người dân bằng những cách gần gũi nhất. Từ các hoạt động của chương trình, một số nhóm thiện nguyện cũng đã chung tay đưa sách đến trẻ em vùng sâu, vùng xa, mở thêm cơ hội tiếp cận tri thức cho các em.

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, việc duy trì thói quen đọc sách đang đứng trước không ít thách thức. Vì vậy, khi có sự đồng hành của chính quyền, thư viện, nhà trường và cộng đồng, những cuốn sách sẽ thực sự đến với mọi nhà. Qua đó, góp phần xây dựng một xã hội học tập, nơi văn hóa đọc được nuôi dưỡng và phát triển bền vững qua từng thế hệ.